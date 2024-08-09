Эмин Агаларов: После теракта отец был очень подавлен

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В разговоре с журналисткой Лаурой Джугелия певец и бизнесмен Эмин Агаларов затронул тему судьбы «Крокус Сити Холла», где погибли не менее 145 человек.

«Мои первые дни главные переживания были за отца, естественно, потому что это все свалилось в первую очередь на него. Он был подавлен очень. Переживал, естественно, из-за его здоровья и состояния. Очень эмоционально тяжелый период, потому что это адская трагедия для всех, для всей страны.

Думаю, что до сих пор ее никто не пережил, потому что такие вещи не могут проходить быстро. Все равно жизнь продолжается, но не помнить, не вспоминать, не думать об этом невозможно», — сказал певец.

Эмин Агаларов отметил, что спустя столько времени после трагедии до сих пор не знает, что нужно сделать на месте «Крокуса». Основная идея — вновь возвести там концертный зал, поскольку в противном случае бизнес семьи потерпит серьезный удар. Однако Эмин не исключает и строительство парковки на месте теракта.

«Это абсолютно не про деньги, здесь вопрос того, что восстановить точно надо этот кусок здания, в каком виде — непонятно. Сейчас мы проезжаем мимо, там все оцеплено и вот это полуразвалившаяся кровля, стекла, куски металла. В каком-то виде, я считаю, должно быть восстановлено. Будет это концертный зал или что-то другое, надо к этому все равно приложить какие-то усилия. Решение сейчас еще не принято. Моя с отцом позиция заключается в том, что нужно восстановить этот концертный зал, естественно с мемориалом и со всеми сопутствующими. По-другому просто «Крокус» может без этого зала загнуться, к сожалению.

Я не знаю, как правильно сделать: восстановить зал, сделать мемориал, куда люди могут приносить цветы и это будет еще одним напоминанием о том, что это трагедия… Или правильно вообще все трактором снести и сделать там парковку, например. Я не знаю, как правильно», — пожаловался Эмин.

Бизнесмен отметил, что «Крокус» — дело всей жизни для его отца. По его словам, Араз Агаларов очень сильно переживает из-за трагедии, но с сыном судьбу бизнеса обсуждает редко.

При этом Эмин отметил, что, по его мнению, бизнес не может защитить себя от подобных ситуаций. Дело в том, что со слов артиста, частная охрана не может носить оружие, а для помощи с обеспечением безопасности от силовых структур нужно какое-то обоснование и уже сами госорганы принимают решение: нужно ли в том или ином случае усиление или нет.

Эмин признался, что помимо 100 миллионов рублей, которые его семья перечислила в фонд помощи Муслима Магомаева, они продолжают помогать пострадавшим.

«Это будет адресная помощь, я как бы слежу за тем, чтобы следила команда. Они обрабатывают заявки, потому что очень трудно все отсортировать. И аферисты появляются, естественно, ну и так далее. Приоритет — в первую очередь помочь семьям, детям, которые потеряли своих родителей, малоимущим. У нас есть градация, как помощь будет распределяться. Она адресная и в ближайшее время начнутся первые выплаты», — сообщил бизнесмен.