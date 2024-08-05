Азербайджан, Армения и Грузия: транспортный коридор в геополитической игре США

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Планы США провести транспортный коридор в обход России и Китая по территории Азербайджана и Армении продолжают оставаться в центре внимания экспертного сообщества. Особую пикантность этим планам, которые, напомним, озвучил на заседании сенатского комитета по иностранным делам помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен, придает то обстоятельство, что на Южном Кавказе уже есть транспортный коридор – через Грузию. Однако, по всей видимости, в Вашингтоне намерены заменить Грузию в качестве транзитного звена на Армению.

Логику Вашингтона просчитать нетрудно. Отношения Грузии с недавними партнёрами на Западе накаляются. Тбилиси не простили «непослушания» в случае с законом о прозрачности иностранного влияния. Армения же, которую ещё недавно называли форпостом России, теперь демонстрирует готовность взять на себя роль форпоста Запада. С идеей «трубопровода мира» и подключения Армении к трансконтинентальному транзиту американские дипломаты выступают уже не первый год и даже не первое десятилетие. Не говоря о том, что с точки зрения рельефа и географии самый удобный путь от Каспийского моря к Средиземному проходит именно по территории нынешней Армении.

Но коридор через Грузию уже существует и действует. Через Армению – пока ещё в благих пожеланиях. И понятно, почему: главным звеном коридора, неважно, будет ли он проходить через Грузию или через Армению, был и остается Азербайджан. С Грузией у нашей страны налаженное партнёрство, именно по её территории проходят азербайджанские экспортные трубопроводы, по инициативе нашей страны была построена и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. С Арменией – мы только недавно вышли из горячей фазы войны. Мирного договора всё ещё нет. А значит, нет и открытия коммуникаций, без чего «транспортный коридор», нарисованный О’Брайеном, точно не заработает.

Более того, процесс подготовки и подписания мирного договора тормозит именно Ереван, где не торопятся отказываться от вписанных в конституцию притязаний на Карабах. Более того, не желают в Армении и слышать о «Зангезурском коридоре». Взамен предлагаются заведомо не работающие «маршруты» по территории Армении без достаточных гарантий безопасности.

Конечно, если США удастся убедить Армению внести изменения в конституцию и открыть Зангезурский коридор, в Азербайджане будут только рады. Однако пока что стремление Вашингтона подтолкнуть Армению к изменению конституции и отказу от территориальных претензий к Азербайджану, прямо скажем, не просматривается. Договаривайтесь, дескать, сами – это традиционная американская политика. Но пока в армянской конституции наличествуют притязания на Карабах, Азербайджан подписывать с ней мирный договор просто не станет. Территориальная целостность – это для нашей страны «красная линия». Здесь уступок не будет.

Плюс ко всему, говорить о развороте Армении на Запад как о свершившемся факте слишком рано. Армения как бы обозначает обиды на Россию, но пока не то что не прошла «точку невозврата», но даже не сделала ни одного кардинального шага. Считать таковым удаление российских пограничников из аэропорта «Звартноц», где они находились на основе устных договорённостей, никак не получится. Более того, в Армении устраивают громкие антироссийские жесты, но кроме этих жестов, не происходит ровным счётом ничего.

Наконец, в истории Армении уже был 2013 год, когда эта страна готовилась подписать ни много ни мало соглашение об ассоциации с Евросоюзом. А за пару месяцев до подписания вдруг передумала и вступила в ЕАЭС. Как оказалось, без внутренних цен на нефть и газ армянская экономика просто не выживет. С того времени прошло более 10 лет, но «выживаемость» армянской экономики не изменилась. А Россия ещё не приступала к давлению на Армению всерьёз, в том числе и потому, что настоящих «красных линий» в своём флирте Пашинян ещё не пересёк. При этом никто из западных союзников брать Армению на содержание и подкидывать ей пару миллиардов в год явно не готов. В результате, несмотря на всё прозападное шоу Пашиняна, реальная зависимость Армении от России не снижается. А это не только членство в ОДКБ и российская база. Если кто забыл, в той или иной форме – в концессионном управлении, в собственности российских корпораций, российских олигархов, в том числе армянского происхождения – находится практически вся инфраструктура Армении: сотовая связь, газовые и электрические сети и, самое главное, железные дороги. Под контролем российских пограничников – и границы Армении с Ираном и Турцией. В таких условиях проводить через Армению транспортный коридор и считать, что он находится вне контроля России – это клиническая наивность.

Словом, с мечтами о транспортном коридоре через Армению складывается такая ситуация, когда американским дипломатам лучше всего вспомнить насколько циничную, настолько же и справедливую фразу Рокфеллера: «Дружба, основанная на бизнесе — это лучше, чем бизнес, основанный на дружбе». Какие бы симпатии не испытывали к «многострадальной христианской Армении» в кабинетах и коридорах нынешней администрации, делать на эту страну хоть сколько-нибудь серьёзную политическую ставку время ещё не пришло. И вряд ли придёт в обозримом будущем.

Нурани, обозреватель