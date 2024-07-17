Европа паникует: Трамп в кровяном обличии действительно на коне

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Как известно, Дональд Трамп, получивший большинство голосов делегатов национального съезда в Милуоки и возглавивший Республиканскую партию на третьих выборах подряд, объявил сенатора от штата Огайо Джеймса Вэнса своим кандидатом в вице-президенты. Последний не особо известен в качестве политического лидера, но его знают как ярого противника помощи Украине и сторонника протекционистских мер в экономике.

Если в 2016 году он находился в стане противников Трампа, именуя его «американским Гитлером», то начиная с 2022 года, будучи избранным сенатором от Огайо, Вэнс стал идти рука об руку с Трампом, полностью поддержав все убеждения экс-президента. Именно Вэнс организовал проблему в вопросе принятия законопроекта об оказании помощи Украине.

Но не только данный акцент беспокоит европейские политические круги. Они вновь услышали в Милуоки громогласный идеологический призыв Трампа «Сделаем Америку великой» («Америка превыше всего»), то есть открытый намек на смену байденовского климата в отношениях США и Европы, по-видимому, серьезно задумавшись об отрицательных перспективах реанимации трамповской линии по «защите американской промышленности от нечестной конкуренции извне», включая поставки из Европы.

Не проходят аналитики, что естественно, мимо принятой съездом платформы республиканцев, в преамбуле которой помещены 20 обещаний американцам, которые трамповцы обязуются реализовать в случае победы на президентских выборах и взятия под контроль парламента страны. Среди этих пунктов – обещание сохранить доллар в качестве мировой резервной валюты и принятие мер по «недопущению возгорания Третьей мировой войны», первым шагом к чему ими видится «восстановление мира в Европе» (без прямой ссылки на Украину).

Фиксация данных положений проходит параллельно констатации «ослабления внешней политики» администрации Байдена, приведшей к становлению США «посмешищем во всем мире». Потому должен быть реализован план «возвращения мира через силу путем восстановления вооруженных сил», что позволит «противостоять Китаю и победить терроризм».

Здесь же – очередной «наезд» на европейских союзников, должных «четко исполнять свои обязательства по обеспечению общей обороны». Ну и конкретика в преломлении к Азиатско-Тихоокеанскому региону, в векторе которого платформа довольно в умеренных тонах зафиксировала намерение Трампа «выступать за сильные, суверенные и независимые государства» в этом регионе, «процветающие в мире и торговле с другими странами». Звучит почти как в преломлении к Европе: «Ребята, мы на страже, но решайте свои проблемы сами».

По соседству – обещание осуществить самую широкую по масштабности депортацию мигрантов: «депортировать радикалов, поддерживающих ХАМАС, и добиться возвращения кампусам колледжей безопасности и патриотичности». В связи с прозвучавшим ударением на ХАМАС израильские источники делают ставку на настроения Вэнса в пользу этой страны, приводя его фразы из выступления, в котором он заявил, что «поддержка Израиля отвечает наилучшим интересам США, а ХАМАС, начав войну, теперь прячется за мирными палестинцами». По словам Вэнса, «хотя победить идеологию ХАМАСа не получится, но искоренение командиров реально, посему израильтянам нужно предоставить возможность вести войну так, как они считают нужным». Правда, те же израильские источники не отбрасывают того факта, что в своем первом интервью в качестве кандидата в вице-президенты Вэнс выступил в унисон Трампу в поддержку скорейшего прекращения войны в секторе Газа – следствие актуальности «активизации мирного процесса между Израилем, Саудовской Аравией, Иорданией и так далее».

Вкупе же с этими политико-экономическими нюансами документ озвучивает задачи, которые, возможно, вынудят своевременных т. н. либералов схватиться за… наверное, за… сердце. Так как республиканцы обязуются «не допускать мужчин в женские виды спорта и сократить федеральное финансирование школ, продвигающих радикальную гендерную идеологию».

На фоне происходящего рейтинг Трампа растет не по дням, а по часам. Вот уже и суд во Флориде прекратил дело против него о незаконном хранении секретных документов (минюст озвучил планы обжаловать это решение).

Затем Байден открыто признал ошибочность его раннего призыва «поместить Трампа в яблочко мишени». Именно эту фразу республиканцы посчитали одной из основных, провоцирующих людей на антитрамповские действия, аналогичные покушению на его убийство 14 июля. «Использовать это выражение было ошибкой, – подчеркнул президент США, – хотя я не говорил про мишень, которую берут в перекрестье прицела, а имел в виду сфокусироваться на политике и том количестве лжи, которое Трамп озвучил во время дебатов». Правда, при этом Байден вновь окрестил Трампа «угрозой американской демократии».

Таким образом, как съезд республиканцев в Милуоки, так и в целом общая атмосфера в США, сложившаяся после попытки убийства Трампа, привела к тому, что не только внутри страны, но и далеко за ее пределами экс-президент оказался в центре геополитического внимания. А это позволяет ему, с учетом природной харизмы и опыта политической деятельности, перетягивать граждан на свою сторону. Тем более что, как просматривается, и международное поле с неимоверным вниманием следит за политическими телодвижениями.

Элементарно, согласно вчерашним сообщениям мировых информ-агентств, в своем письме в Брюссель после вояжей в Украину, Россию, Китай и на саммит НАТО в Вашингтон премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (сторонник экс-президента) подчеркнул, что «сразу после его переизбрания Дональд Трамп начнет действовать в отношении Украины», в связи с чем предложил радикальное изменение политики ЕС в этом направлении.

Говоря иными словами, Евросоюз в панике, когда Трамп на коне.

Теймур Атаев