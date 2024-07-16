Поляризация и политическое насилие: повторяет ли Америка 1968 год?

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Поляризация… Наверное, это самое распространенное определение в отношении происходящего в американском обществе, в особенности, после покушения на убийство Дональда Трампа. Что подтверждается направленностью редакционной статьи в The New York Times по горячим следам после покушения на убийство кандидата в президенты от Республиканской партии.

В материале, прежде всего, фиксируется, что если после покушения в Пенсильвании на президента США Рональда Рейгана в 1981 году, которое произошло спустя два месяца после его вступления в должность, вся страна «объединилась вокруг своего раненого лидера», «скорее, еще более поляризует Америку, нежели поспособствует объединению». И хотя покушения на Рейгана и Трампа оказались практически идентичными в плане выбора стрелками времени выстрела (в момент выступления обоих перед толпой), после инцидента с Трампом «воздух моментально наполнился гневом, горечью, подозрениями и взаимными обвинения».

В частности, демократы обвинили всю команду Белого дома во главе с действующим президентом в происшедшем, т. к. они давно «подстрекали людей к антитрамповским выступлениям», искусственно «вылепливая» из него фигуру «фашистского лидера». Параллельно же сразу после злополучных выстрелов началось распространение «теорий заговора, и общество, в котором давно проявлялась враждебность, расслоилось еще больше».

В рассматриваемой статье проводится и еще одна параллель между пенсильванским покушением и событиями, имевшими место в истории США. Так, автор вспоминает 1968-й год, когда были убиты выдающийся борец за права чернокожего населения США Мартин Лютер Кинг и родной брат экс-президента страны Джона Кеннеди – Роберт. Но, апеллируя к тем событиям, в статье констатируется начальное отличие нынешних нюансов в Америке от того периода отсутствием «политического насилия». Покушение же на Трампа выровняло происходившее тогда и имеющее место сегодня.

Вместе с тем, статья The New York Times в преломлении к 1968 году уделила внимание и усилившимся тогда протестам американской общественности против продолжения войны во Вьетнаме. Правда, данный ракурс лишь констатируется без всякой связки с сегодняшними днями в Соединенных Штатах. Возможно, здесь не напрямую (или опосредованно) делался акцент на неприятие большинством сторонников Республиканской партии продолжения оказания помощи Украине американскими налогоплательщиками. Хотя довольно тонко фиксируется такой момент, что из-за мощнейшей антивоенной волны тогдашний президент Линдон Б. Джонсон вынужден был отказаться от участия в президентской гонке для вторичного занятия им кресла в Овальном кабинете.

Вместе с тем, авторы статьи обращают внимание на факт осуществления выстрела 20-летним юнцом за пару дней до открытия съезда Республиканской партии, выдвигавшей единого кандидата в президенты. Дональд Трамп же планирует принять участие на партийном форуме в Милуоки.

В то же время поляризация в США высвечивается и по другим линиям. К примеру, в векторе ближневосточного кризиса. Сейчас уже нет такой массовой активности сторонников и противников продолжения активных военных действий со стороны Израиля. Но еще совсем недавно университетские городки сотрясали мощнейшие студенческие протесты, прежде всего, в поддержку Газы. И это разделило как молодежь, так и профессорско-преподавательский состав.

Другой аспект поляризации – по отношению к проблеме мигрантов. Данный вопрос настолько актуален для американской общественности, что немало наблюдателей обратили внимание на время выстрела в Трампа – в момент его речи касательно миграционных нюансов.

Может, не так громогласно, но поляризация становится заметной и в аналитической (профессорско-политологической), если можно так выразиться, среде – в контексте открытого вмешательства НАТО в российско-украинскую войну. То есть, если продемократы (в партийном понимании слова) продолжают ратовать за четкое противопоставление НАТО и России, сторонники линии Трампа все более звучно подчеркивают ненужность для Вашингтона проблем с Россией «из-за Украины».

Возможно, все вышеописанные моменты можно было и не афишировать с точки зрения сложившейся в американском обществе проблематики. Вернее, можно было бы лишь обозначить, не особо двигаясь в направлении анализа происходящего. Однако тот факт, что все чаще в различных кругах США говорится об угрозе возможного перерастания поляризации в гражданскую войну (либо как минимум в проявление ее отдельных элементов), актуализирует важность обращения к темам, связанным с расслоением в США.

P. S. Пока материал готовился к печати, стало известно, что на открывшемся вчера в Милуоки своем съезде Республиканская партия ожидаемо объявила Дональда Трампа кандидатом в президенты. В руках делегатов красовался плакат с самым известным трамповским лозунгом: «Сделаем Америку снова великой!». Ждем реакции команды Байдена.

Теймур Атаев