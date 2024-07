В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке обсудили минную проблему в Азербайджане

108 Просмотров

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке состоялось мероприятие, посвященное деятельности в области минной безопасности в Азербайджане.

Мероприятие было проведено при организационной поддержке постпредства Лаоса при ООН в постоянном представительстве Азербайджана при всемирной организации в рамках Форума высокого уровня Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС), передает Report.

В мероприятии «Борьба с минами и неразорвавшимися боеприпасами (НБ) для достижения Целей устойчивого развития и «Не оставить никого позади» (инициатива Leave no one behind (LNOB) – ред.) приняли участие высокопоставленные представители Национального координационного совета по устойчивому развитию и Министерства экономики Азербайджана, а также Секретариата национального развития и сотрудничества, Государственного комитета экономического развития МИД Лаоса и Программы развития ООН (ПРООН).

Министр иностранных дел Лаоса Салеумхай Коммасит заявил, что его страна и народ уже много лет страдают из-за проблемы наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов.

«Порядка трети территории Лаоса загрязнена минами, что представляет собой серьезную угрозу здоровью, жизни и безопасности гражданского населения. После войны в стране осталось около 80 миллионов мин и неразорвавшихся боеприпасов. Однако, за последние два десятилетия было расчищено более 800 квадратных километров земли, уничтожено более 1,9 миллиона мин и неразорвавшихся боеприпасов», – отметил С.Коммасит.

Министр добавил, что его страна готова поделиться с Азербайджаном успехами, достигнутыми в этой области, и для этого предпринимаются целенаправленные шаги.

Выступая на мероприятии, замглавы Минэкономики Азербайджана Сахиб Мамедов рассказал о добровольном, безопасном и достойном возвращении бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории, широкомасштабных работах по реконструкции и восстановлению, проводимых на этих территориях. Замминистра предоставил гостям подробную информацию о реконструкции разрушенных населенных пунктов в соответствии с концепциями «умный город» и «умное село». В своем выступлении С.Мамедов также обратил внимание на работу, проделанную Азербайджаном в направлении разминирования и ликвидации экологического ущерба на освобожденных территориях.

«В результате целенаправленной политики Армении Азербайджан превратился в одну из самых загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами стран мира. В настоящее время реализуются многочисленные проекты по мобилизации ресурсов в целях обеспечения безопасного и зеленого будущего, снижения воздействия мин на окружающую среду на освобожденных территориях. Для этого Азербайджан в короткие сроки мобилизовал все свои усилия с применением самых современных и передовых технологий. В целях повышения эффективности в сфере разминирования постоянно проводится соответствующая работа», – подчеркнул С.Мамедов.

Замминистра, в частности обратил внимание на исключительную важность просвещения общественности на фоне глобальной угрозы, которую представляет минная проблема.

Далее заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов рассказал о внимании и заботе, оказываемых инвалидам войны, а также представил информацию о реализуемых в этом направлении проектах. Он сообщил, что забота о семьях шехидов и ветеранах в стране является одним из основных направлений деятельности.