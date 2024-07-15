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Посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность по новому адресу

Посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность по новому адресу

Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран возобновило свою деятельность по новому адресу. Посол и нынешний состав посольства вернулись в Иран.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Иранская сторона, как страна аккредитации, в соответствии со своим обязательством по обеспечению безопасности в рамках “Венской конвенции о дипломатических сношениях”, осуществила соответствующие меры по обеспечению дипломатической охраны перед новым зданием нашего посольства.

На данный момент проводится соответствующая работа по организации консульской службы в новом здании посольства в Иране, дополнительная информация о восстановлении консульской службы будет предоставлена ​​в ближайшее время.

Посольство располагается по адресу город Тегеран, район Деррус, проспект Шахризад, ул.Ярмехеммедли, пересечение переулка Саги с улицей Фирзкух, дом 8.

Восстановление работы посольства будет способствовать дальнейшему развитию азербайджано-иранских отношений, основанных на взаимном уважении и добрососедстве, реализации договоренностей, достигнутых между двумя странами, и вопросов, которые необходимо решить.

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