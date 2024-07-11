Зангезурская дилемма Пезешкиана

946 Просмотров

Скажет ли новый президент Ирана «да» Зангезурскому коридору?

В Иране завершается подготовка к инаугурации нового президента – Масуда Пезешкиана. Церемония состоится 30 июля в иранском парламенте — Меджлисе. В экспертном сообществе продолжается «сезон гадания»: изменится ли при новом президенте политика Ирана? В том числе, вернее, прежде всего, в отношении соседей по региону — Азербайджана и Армении. И не в последнюю очередь, какой будет позиция Тегерана по Зангезурскому коридору после его вступления в должность?

Открытие Зангезурского коридора — письменное обязательство Армении по Трехстороннему заявлению. И речь идет о транспортном сообщении между основной частью территории Азербайджана и Нахчываном. Учитывая интерес к азербайджанским транспортным проектам, Армении это обещает транзитные пошлины и долгожданное включение в мировую инфраструктурную систему. Но в Ереване ведут себя по принципу «пусть у меня сдохнет корова, только бы у соседа не было двух». И, что еще важнее, здесь срабатывают экзистенциальные страхи: период «территориальных подарков» закончился, теперь Азербайджан не отдает, а возвращает свои территории, и что теперь будет с Западным Зангезуром, который подарили Армении в 1923 году? Азербайджан выступает за уважение границ, но тут нужна самая малость — самим признать Азербайджан в существующих границах и поставить подпись под отказом от претензий на Карабах. На это в Ереване тоже не решаются.

Ирану транспортное сообщение с Нахчываном никак не угрожает. Но многие иранские представители, начиная от аккредитованных в Тегеране дипломатов и заканчивая тегеранскими официальными лицами на встречах с представителями Армении, считали своим долгом заявить применительно к Зангезурскому коридору, что они выступают за уважение территориальной целостности и против изменения сложившихся в регионе границ.

Намеренно оставим в стороне язвительные «шпильки». Понимают ли в Ереване, да и не только в Ереване, что если не будет открыт Зангезурский коридор, то с мечтами о транзите в Иран через Нахчыван и Джульфу Армении лучше попрощаться? Вопрос в позиции Ирана — почему там пытаются всячески поддерживать армянские страхи, под которыми нет реальных оснований? Азербайджан не собирается «пробивать коридор» по территории Армении так, как это делала в Лачине в 1992 году для Армении Псковская дивизия ВДВ.

Вряд ли в Иране настолько были не в курсе. Скорее просто поддерживали Ереван как «ценного союзника». Но теперь у Ирана новый президент — Махмуд Пезешкиан, этнический азербайджанец. Более того, в ходе предвыборной кампании он напирал на свое азербайджанское происхождение. В армянском экспертном сообществе в лице местной «иранистки» Жанны Варданян уже вспомнили: «В бытность свою депутатом Пезешкиан отличился проазербайджанскими заявлениями, в частности, заявив, что «Карабах — это Азербайджан», Армения оккупировала его, он должен вернуться Азербайджану и т.д. Он также делал заявления, нацеленные на армяно-иранские отношения». Правда, в Ереване вынуждены признавать: официально Иран никогда не ставил под вопрос принадлежность Карабаха Азербайджану. И та же Жанна Варданян усиленно пытается разобраться в оттенках: «Мы должны помнить об этом и рассматривать их в том контексте, что тюркоязычные круги Ирана в целом выступили с аналогичной позицией, и от Пезешкиана этого следовало ожидать. Официально с иранской стороны также прозвучали заявления, но не такие резкие и откровенные, как заявления тюркоязычных, которые больше исходили из интересов Азербайджана».

Но как поведет себя Пезешкиан, став президентом? Над президентом в Иране стоит духовный лидер, так что полномочий у Пезешкиана меньше, чем у его коллег в других странах. Во-вторых, ему в любом случае придется «играть по правилам» и избегать резких шагов. Наблюдатели со стажем напоминают: на посту президента Ирана уже оказывались реформаторы, но провести реформы им просто не позволяли.

Но на сей раз все иначе. Процесс «потепления» между Баку и Тегераном начался еще при покойном Ибрагиме Раиси. Открытие гидроузла на пограничной реке Араз — не единственное тому свидетельство. Иран открыто выражает недовольство тем, что Армения приглашает на свою территорию «внерегиональные силы», то есть слишком сильно, с точки зрения Тегерана, заигрывает с Западом. В Тегеране быстро поняли, кто в регионе «форпост», и ее политику можно «рихтовать».

И, наконец, есть и альтернативный проект — дорога между основной частью территории Азербайджана и Нахчываном по территории Ирана. И для ИРИ это самый выгодный вариант. Да, он не нравится США — об этом прямо говорил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. Доверять Ирану ключи от «Срединного коридора» Вашингтон не хотел бы. Но если так, то Армении могут устроить по теме Зангезурского коридора нешуточное «выкручивание рук» уже с Запада. И если свои возражения снимет Ереван, Тегеран тем более не станет упорствовать.

Так что самое время запастись попкорном.

Нурани, обозреватель