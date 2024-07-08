Уроки Азербайджана: десятилетие неопределенности для Украины и НАТО

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В преддверии предстоящего с 9 по 11 июля в Вашингтоне саммита НАТО, покидающий свой пост генсека альянса Йенс Столтенберг сделал ряд важных заявлений по Украине. 5 июля он выразил надежду на вступление Украины в НАТО в ближайшие 10 лет, предварительно призвав к наращиванию военной помощи Киеву. Однако спустя два дня, отвечая на вопрос, по какой причине был назван 10-летний отрезок времени, а не 2 или 3 года, Столтенберг ответил следующим образом: «Никто не говорил, что именно через 10 лет, но очевидно, что вопрос принятия Украины очень серьезный». В любом случае условием для будущего членства Киева является победа Украины как «суверенной, независимой европейской страны», в связи с чем «нам нужно активизировать поддержку этой страны». Как он высказался: «чем сильнее она будет, тем скорее может закончиться война». Только данный ход истории продемонстрирует Кремлю, что Москва «не сможет пересидеть нас». И как только это понимание придет к руководству России, сразу проявятся «условия для окончания войны».

В унисон генсеку НАТО высказался и глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, заявивший, что исключительно «членство в НАТО даст Украине долгосрочную перспективу мира». О десятилетнем ожидании Киева он, правда, не сказал, но заверил, что на ближайшем саммите структуры «вопрос о приеме Украины в НАТО рассматриваться не будет».

10 лет… Для кого-то мгновение, а для кого-то целая жизнь. Жизнь под бомбежками, с постоянным отключением света, перебоями во всех сферах жизнеобеспечения, демографическими проблемами и массой неизвестного о завтрашнем и послезавтрашнем дне. Но разве для сильных мира сего (как они любят себя именовать) человеческая судьба что-то значит? Либо будущее той или иной страны (того или иного народа)?

На примере Азербайджана, который в одночасье принял миллион беженцев и внутренних переселенцев, мы прекрасно знаем, что никому из мирового сообщества, включая тех, кому по должности это было предназначено, судьбы данных людей не были интересны. Как они живут? Где? В каких условиях? Как решаются бытовые проблемы этих людей? Как справляются инвалиды, больные, беременные? Как дети будут посещать школы? И т.д. и т.п.

10 лет… И так спокойно называется эта цифра. 10 лет фактического лишения размеренного образа жизни. Ломки судеб сотен тысяч людей. Смерти не только на поле боя, но и опосредованные – от боевых действий, когда мирные жители уходят из земной жизни от стресса, нервов, да и просто от безысходности.

Однако со страниц всех новостных агентств звучит призыв ни о чем не беспокоиться, т. к. «в 2025 г. НАТО предоставит Украине очередной военный транш на 40 млрд евро».

Какие-то же попытки реальных действий хотя бы на приостановление военных действий встречаются в штыки. Да еще и в ярые. Как и произошло в контексте миротворческих, если можно так выразиться, визитов в Киев и Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По поводу чего резко отрицательно высказался главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель, аналогично Столтенбергу готовящийся вскоре покинуть занимаемую должность. На что и получил ответ от Орбана, назвавшего его высказывания «брюссельским бюрократическим бредом, который до сих пор не привел ни к каким результатам в поиске пути к миру в российско-украинской войне».

Вместе с тем линия венгерского премьера находит поддержку в отдельных странах ЕС. Так, в своем первом публичном выступлении после покушения на него премьер-министр Словакии Фицо не просто поддержал внешнеполитическую векторность Орбана, но и заявил, что поехал бы с ним в Россию, позволяй ему это здоровье.

В свою очередь и.о. премьер-министра Болгарии Димитар Главчев объявил о планах Софии предложить на саммите в Вашингтоне начать мирные переговоры между Россией и Украиной, в которых Болгария может выступить в качестве посредника. «Что может быть лучше этого? Именно это я предложу, в этом нет никаких проблем», – сказал он.

Таким образом, не просматривается никакого нонсенса в том, что в преддверии встречи в США страны НАТО, несмотря на все потуги Столтенберга, так и не смогли согласовать план по военной поддержке Украины в течение нескольких лет. Потому генсек Альянса и актуализировал важность согласования союзниками «финансовых обязательств для Украины» в Вашингтоне, в ракурсе чего он «ожидает более неотложной военной поддержки Украины; заключения большего числа двусторонних соглашений о безопасности; и работы над углублением военной оперативной совместимости». По его словам, реализация всех этих элементов вкупе станет «мостом к членству в НАТО и очень важным пакетом мер для Украины на встрече в верхах».

И опять вспоминается цифра в 10 лет.

Не случайно по возвращении с заседания ШОС президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о провоцировании рядом западных стран Третьей мировой войны, призвав пересмотреть глобальную мировую систему в целях обеспечения соблюдения международного права «каждым членом международного сообщества». Наверняка призыв Эрдогана услышан теми, в адрес кого и направил свой месседж турецкий президент. Но одно дело услышать, другое – прислушаться, а третье – согласиться. На что надежд сегодня, к сожалению, нет.

Теймур Атаев