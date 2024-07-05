Как Комитет Совета Европы против пыток сам себя разоблачил

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Между Баку и Страсбургом – новый скандал. Давний клиент «газпромовского лобби», глава немецкой делегации в ПАСЕ Франк Швабе бьется в истерике: «Решение Азербайджана отказать в доступе Европейскому комитету по предотвращению пыток Совета Европы является еще одним серьезным нарушением четко определенных правил Совета Европы. Азербайджан не только произвольно заключает людей в тюрьму, но и не обращается с политическими заключенными в соответствии со стандартами СЕ».

Вообще-то начинать надо с того, что ЕККП грубо нарушил правила дипломатической этики. Как разъясняет в своем заявлении МИД Азербайджана, о чем уже сообщил Minval, этот комитет принял беспрецедентное решение опубликовать в полном объеме отчет по итогам специального визита в 2022 году без соответствующего согласия Азербайджана и без комментариев со стороны азербайджанских властей. По мнению официального Баку, такой подход несправедлив и необоснован, а также вызывает вопросы с юридической точки зрения. Добавим от себя: в любом случае надо выслушать обе стороны. Понятно, что в подобной ситуации от сотрудничества с ЕККП наша страна отказалась.

Тем более можно догадаться, что господин Швабе, инициатор резолюции о непризнании полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ, просто отрабатывает свои гонорары. Коррупция в европейских парламентских институтах – давно уже «секрет Полишинеля». Точно так же не мешало бы у участников очередной балаганной истерии поинтересоваться, могут ли они вообще дать юридическое определение термина «политический заключенный». Опять-таки добавим от себя: такого определения попросту нет. И даже высокопоставленные представители Совета Европы, приезжая в Баку, требовали «освобождения политических заключенных», а потом, в рамках того же турне, посетив Ереван, в ответ на вопросы журналистов об армянских политзаключенных мямлили, что, мол, юридического определения, кого считать политзаключенным, попросту нет.

Но и скандал с ЕККП, и истерика господина Швабе произошли на показательном фоне. Как раз в эти дни в прессу и социальные сети запущена слезливая история, что якобы чудовищным пыткам в «азербайджанском плену» подвергается олигарх-провокатор Рубен Варданян. Ему, дескать, не хватает туалетной бумаги, и еще упитанному олигарху не позволяют менять белье так часто, как ему хочется.

Воздержимся от «шпилек», что такого узнал о себе (и об осведомленности Азербайджана о своих делах) Рубен Варданян во время допросов, что у него случился дефицит белья и туалетной бумаги. Важно другое. Европейский комитет по предотвращению пыток не посчитал нужным интересоваться, применялись ли пытки в отношении азербайджанских пленных и заложников в Армении и оккупированном на тот момент Карабахе.

Да, пик такого рода преступлений пришелся на середину и конец девяностых. При этом и Азербайджан, и Армения стали членами Совета Европы в 2001 году, приняв на себя все соответствующие обязательства. Но в 2006 году, как уже рассказывал Minval, регион посетил докладчик ПАСЕ по пленным и без вести пропавшим Лео Платвоет. В своем докладе, опубликованном в 2007 году, он не только привел данные по количеству военнопленных, отметив, что «в Азербайджане, по данным властей, 4604 человека числятся пропавшими без вести. МККК, напротив, зарегистрировал по состоянию на июнь 2006 г. 3247 пропавших без вести». Как констатировал Лео Платвоет, «в азербайджанский список включены 783 человека, которые, по мнению властей, могут быть живы и содержаться в плену или заложниках в Армении или в Нагорно-Карабахском регионе». Европейский докладчик особо отметил, что «был поражен сообщениями, которые он получил от семей пропавших без вести, а также от властей и “администрации” о том, что некоторые из пропавших без вести могут быть живы и содержаться в официальном или неофициальном плену». Платвоет также «слышал сообщения о тайных лагерях для задержанных, о золотых приисках и химических заводах, где заключенных содержали и заставляли работать. Поступали сообщения о пропавших без вести, находившихся в качестве рабов в частных семьях, о женщинах, которых заставляли заниматься проституцией, а также о торговле органами. Также поступали сообщения о захвате заложников, требовании выкупа и организации обмена».

Добавим от себя: факт содержания пленных в домах в качестве рабов позже подтвердил армянский генерал Манвел Григорян, или «Тушенка-Манвел», который тоже держал у себя дома на правах раба пятнадцатилетнего подростка. Сам «Тушенка-Манвел» утверждал, что перекрестил его в Симона, настоящего имени мальчика не называл. То есть доклад Платвоета и шокирующие данные, что пленные и заложники могут быть еще живы и находиться в армянском плену, появились уже в то время, когда Армения входила в Совет Европы. Точно так же было известно, что азербайджанские пленные и заложники и в Армении, и в оккупированном на тот момент Карабахе подвергались пыткам и бесчеловечному обращению. Но Европейский комитет по предотвращению пыток этим не заинтересовался. Не было ни докладчиков, ни запросов, ни единой попытки прояснить ситуацию. Вот изучать «под лупой» азербайджанские следственные изоляторы и тюрьмы – это да, а заинтересоваться судьбой азербайджанских пленных в Армении – ни-ни-ни. Спонсоры обидятся. И вот на этом фоне европейские эмиссары готовы по первому же всхлипу армянского лобби «подорваться» и устремиться в Баку – пересчитывать трусы, кальсоны и рулоны туалетной бумаги в камере Варданяна.

А теперь ЕККП, похоже, решил пустить «пробный шар» и проверить, как отреагируют в Баку на публикацию доклада без предварительного ознакомления азербайджанской стороны. Очевидно, были уверены: «проглотят», «не рискнут» и вообще «не посмеют».

А в Азербайджане просто дали понять: сотрудничество должно быть равноправным и основываться на взаимном уважении. Если европейские «эксперты по пыткам» не считают нужным соблюдать в отношении Азербайджана элементарные нормы цивилизованного поведения, смысла в таком сотрудничестве нет.

И да, сколько бы туалетной бумаги ни было в камере Варданяна, «оттереть» репутацию ЕККП уже не получится.

Нурани, обозреватель