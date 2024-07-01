«Скандал века» в ФРГ: при чём здесь Азербайджан?

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Финансовый «скандал века» в Германии плавно дрейфует к шпионско-политическому. Как сообщает Der Spiegel, Федеральная прокуратура Германии начала расследование в отношении скрывающегося от немецкого правосудия бывшего операционного директора финансовой компании Wirecard Яна Марсалека, которого подозревают в работе на российскую военную разведку – ГРУ.

Этот скандал бушует в Германии уже не менее пяти лет. Wirecard была одним из крупнейших платёжных операторов Германии. Эта компания буквально «ворвалась» в немецкую бизнес-элиту, а в 2020 году неожиданно объявила о своем банкротстве. Первоначально расследование вела прокуратура Мюнхена – по месту совершения преступления, и выявила впечатляющий «букет» махинаций, на которые приходилось до 70% оборота концерна. При банкротстве Wirecard акционеры и клиенты компании потеряли в общей сложности до 20 миллиардов евро. Перед судом предстали шеф компании Маркус Браун и несколько топ-менеджеров. Браун, гражданин Австрии, разумеется, валил всё на подчинённых, в том числе Яна Марсалека, и уверял, что ничего не знал о махинациях, которые происходили за его спиной. Пресса иронизировала: адвокатам вряд ли удастся убедить суд, что Браун «был самым наивным или глупым CEO всех времён и народов».

Однако вскоре стали выясняться любопытные подробности насчёт тех самых «подчинённых». Марсалек, отвечавший в Wirecard за азиатское направление и попавший в поле зрения прокуратуры прежде всего потому, что на этом направлении бесследно исчезли 1,9 миллиарда евро, как установили независимые расследователи, был тесно связан с российскими спецслужбами. Прокуратура вначале отмахивалась от этих обвинений, но затем была вынуждена взяться за расследование всерьёз. Тем более что деятельность Марсалека уже расследуют в Великобритании, где считают беглого немецкого финансового менеджера центральной фигурой, стоящей за группой граждан Болгарии, которые по поручению российских спецслужб следили за журналистами-расследователями, в том числе за Христо Грозевым. Не обошлось и без классического шпионажа. Своё расследование ведут и в Австрии. По данным венских СМИ, Марсалек не только использовал свои возможности для слежки за неугодными Кремлю фигурами, но даже ездил в Сирию с боевиками ЧВК «Вагнер». Он также «наследил» в Ливии. Более того, расследователей заинтересовало и то, что за последние годы Марсалек несколько десятков раз посетил Россию, причём каждый раз летал на бизнес-джете. Знающие люди поясняют, что так обычно перевозят крупные суммы наличных.

Любопытно, конечно, как Марсалеку удавалось в течение нескольких лет водить за нос спецслужбы нескольких стран. Объяснение понятное: пик деятельности Марсалека пришёлся как раз на очередной «медовый месяц» между Москвой и Берлином. У ФРГ и РФ были «особые отношения», на которых не очень отразились даже аннексия Крыма и первые санкции. На таком фоне в Берлине многие, особенно из числа «розовых пони», просто не могли поверить, что Россия на фоне столь дружественных отношений, поставок газа, протокольных улыбок, объятий и цветов для фрау Меркель будет разворачивать в «дружественной» Германии шпионские сети, прикрывая финансовых мошенников силами своих спецслужб.

Но теперь, на фоне нынешней украинской войны и в ситуации, когда давать показания по делу Wirecard пришлось и бывшему канцлеру Ангеле Меркель, и нынешнему – Олафу Шольцу, в ФРГ не просто расширяют рамки расследования дела Марсалека. Речь идёт о куда более глубоком процессе: «особые отношения» с Россией в Берлине выходят из моды. Это уже что-то вроде счёта в швейцарском банке: ещё вчера – символ респектабельности, сегодня – повод для серьёзных подозрений. Вряд ли случайно, что расширение рамок расследования дела Марсалека и передача его в Федеральную прокуратуру практически совпали по времени с ещё одним показательным событием. Следственный комитет парламента немецкой федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания вызвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве свидетеля в рамках расследования деятельности фонда «Защита климата и окружающей среды MV», созданного для содействия завершению строительства газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). Приглашена в качестве свидетеля и премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг. Даты пока не определены, тем более трудно судить, останется ли Шрёдер в статусе свидетеля или же переквалифицируется в обвиняемые, наконец, перетечёт ли парламентское расследование в уголовное. Но сам факт далеко не благожелательного интереса к фигуре бывшего канцлера, который сегодня сидит «на зарплате» в «Газпроме» и «Роснефти», более чем показателен. Это, конечно, не «маккартизм в переводе на немецкий» и не «охота на ведьм», но свободу рук российской агентуре в ФРГ серьёзно ограничивают, в том числе и «агентуре влияния».

Теоретически эти процессы имеют весьма опосредованное отношение к Азербайджану. Но лишь теоретически. Об этом многие не любят говорить вслух, однако именно с сетью влияния «Газпрома» связано в Германии антиазербайджанское лобби. Немецкий социал-демократ Франк Швабе, который устроил последнюю провокацию против Азербайджана в ПАСЕ, — пример далеко не единственный. Его коллега и соотечественник Кристофер Штрассер несколько лет назад старательно выискивал в Азербайджане «политзаключённых», а теперь этот персонаж громко сетует: как так, почему Совет Европы не занимается темой «армянских пленных» в Баку? То есть не пытается всеми силами вытащить из бакинского СИЗО Араика Арутюняна, Рубена Варданяна и иже с ними.

Наконец, отметим в который уже раз: немецкие политики, представляющие социал-демократический лагерь, правозащитники и т. д. принимались закатывать публичные истерики по поводу «прав человека в Азербайджане» как раз в то время, когда в Баку должны были принимать кардинальные решения по экспорту своего газа. В 2012 году Азербайджан принимает Евровидение. В Германии антиазербайджанская кампания выходит на уровень клинической истерии. А в 2013 году наша страна должна принимать окончательные инвестиционные решения по «Шахдениз» и, главное, определять, будет ли азербайджанский газ экспортироваться в Европу по независимому маршруту или пойдёт в российский «Южный поток». Это уже диктует простую тактику: максимально вбивать клин между Азербайджаном и Европой и ждать, пока в Баку обидятся и устремятся в объятия России. Ну или хотя бы переключат на Москву свой экспорт газа, как это в своё время проделал Туркменистан. Не вышло. Азербайджан выбрал свой независимый экспорт газа. Потом истерики будут закатывать синхронно с заседаниями Консультативного совета «Южного газового коридора», накануне важных визитов и т. д. Да и свою «парламентскую провокацию» герр Швабе устроил именно тогда, когда Евросоюз вёл с Азербайджаном переговоры о расширении экспорта газа. Слишком много «совпадений», чтобы считать их «совпадениями».

Если сегодня в ФРГ всерьёз взялись за «зачистку» российской агентуры, это, скорее всего, рано или поздно коснётся и персон вроде Швабе, Штрассера и т. д. Просто потому, что финансовые цепочки «выдают» лучше любых расколовшихся подельников.

Вопрос лишь в том, насколько хватит у Берлина политической воли.

Нурани