Какую задачу решал в Баку О’Брайен?

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Подробности переговоров помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым по понятным причинам не раскрываются. Но в ходе своего общения с журналистами американский гость явно старался произвести самое что ни на есть позитивное впечатление: и от критических замечаний воздерживался, и роль Азербайджана в снижении зависимости Европы от российского газа отметил, и мирный процесс поддержал, и даже умудрился заявить, что 907-я поправка, из которой можно делать исключения, не мешает двустороннему сотрудничеству Баку и Вашингтона. Правда, погладить против шерсти Ереван так и не решился — О’Брайена хватило только на заявление, что о продаже Армении французского оружия американские дипломаты узнали из газет, и это не было согласованной акцией.

В какой мере это общение с журналистами позволяет судить о том, что говорилось за закрытыми дверями в ходе переговоров, — вопрос риторический.

Тем не менее складывается впечатление, что прибыл господин О’Брайен в Баку этакой «взаимоисключающей миссией». С одной стороны, даже официальное приглашение Азербайджана на саммит НАТО, озвученное помощником госсекретаря, уже указывает на то, что прибыл в Баку американский дипломат «топить лед», сглаживать углы и по возможности «затирать» то, что было наворочено на азербайджанском треке за последнее время, начиная от скандальных высказываний в ходе слушаний на Капитолийском холме и заканчивая ещё более скандальной встречей в Брюсселе 5 апреля. Азербайджан по-прежнему нужен США — и для энергетической безопасности своих союзников, и для реализации проекта Срединного коридора, и как ворота в Центральную Азию. Но при этом продолжаются и уговоры подписать мир с Арменией «поскорее», то есть без выполнения тех условий и требований, которые уже Баку ставит перед Ереваном. Где на первом месте — отказ от территориальных претензий, прописанных ни много ни мало в конституции. Без выполнения этих условий любой мирный договор — пустая бумажка.

Наверное, любой дипломат, отправляясь с такой миссией в Баку, должен был бы понимать, насколько поведение США на армянском векторе модулирует ситуацию на азербайджанском, и что чрезмерное увлечение «армяноцентризмом» всерьёз ставит под удар позиции США в Азербайджане, над которыми американская дипломатия работала не один десяток лет. Наконец, уже пора было бы понять, что настает время и прощаться со стереотипами, будто бы на постсоветском пространстве США могут вести себя по принципу «никуда не денутся» и «да кто нам возразит». Возможно, в начале девяностых или даже в начале нулевых у определённой части политического спектра на постсоветском пространстве ещё существовали иллюзии, что стоит только выполнять все советы и рекомендации Вашингтона и его союзников и поддерживать Запад на международной арене, как США в ответ помогут с решением уже местных проблем, и прежде всего с восстановлением территориальной целостности — а с внешней агрессией, напомним, столкнулся не только Азербайджан. Но теперь, а в особенности после того как эталонный реформатор Михаил Саакашвили в августе 2008 года так и не дождался помощи от Запада, поубавилось и «западного романтизма», и надежд, и стремления любой ценой заслужить одобрение Вашингтона.

Но совершенно особую пикантность происходящему придает ещё одно обстоятельство. О’Брайен прибыл в Азербайджан как раз на фоне первых дебатов между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Причём эти дебаты оказались настолько провальными для действующего президента, что в демократическом лагере — беспрецедентный случай! — заговорили даже о необходимости сменить кандидата на предстоящих уже в ноябре выборах. Пожалуй, ещё никогда действующего президента не объявляли «хромой уткой» так очевидно и так безжалостно. Теоретически у демократов есть возможность уговорить Байдена снять кандидатуру, найти нового лидера, но в любом случае к власти в Вашингтоне в ближайшее время, вероятнее всего, придёт уже новая команда — республиканская или демократическая, но в любом случае не «байденовская».

А между тем именно команда Джо Байдена оказалась беспрецедентно зависимой от «армянского лобби». Достаточно вспомнить, что именно Байден пересёк «красные линии» предыдущих президентов и назвал события 1915 года «геноцидом армян». И вот это уже меняет дело. Во-первых, ещё несколько лет назад американские предвыборные страсти вряд ли вызвали бы столь острый интерес за пределами США — есть, в конце концов, долгосрочные интересы, есть преемственность политики, и вообще Вашингтон не любит резких рывков и «полицейских разворотов». Но сегодня, когда администрация Байдена ради голосов этнических армян в США готова ставить под удар и союзнические отношения с Турцией, и ту работу, которую американская дипломатия вела в Баку и Тбилиси не один десяток лет, говорить о преемственности и ориентации на долгосрочные интересы с прежней уверенностью уже не получится. Слишком уж далеко от этих долгосрочных интересов отошли в Белом доме.

И в результате сегодня превращение действующего президента США в «хромую утку» уже распространяет аналогичный статус и на Блинкена, и на членов его команды, включая О’Брайена, приехавшего в Баку.

Нурани, обозреватель