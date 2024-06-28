Они не проиграли

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Накануне, 26 июня, накануне Дня Вооружённых Сил Азербайджана, президент Ильхам Алиев подписал указ о присвоении звания Национального героя Азербайджана Натику Гасымову. Посмертно.

Это тот самый Натиг Гасымов, который несколько дней в одиночку держал оборону против армянских оккупантов в здании одной из церквей, и только после того, как агрессоры обещали расстрелять пленных ходжалинцев, если он не сдастся, вышел им навстречу с азербайджанским флагом в руках. Тот самый Натиг Гасымов, фотографии времени допроса которого попали на страницы журнала «Огонёк» и в объектив итальянских журналистов. Тот самый Натиг Гасымов, о судьбе которого повествуют две документальные ленты – азербайджанская «Натиг Гасымов» и британская «Сын». Возможно, поэтому указ Ильхама Алиева вызвал в обществе такой резонанс.

Но речь здесь не только о судьбе Натига Гасымова. Не только о том, что награда наконец нашла героя. Указ президента Азербайджана ещё раз обозначил отношение к шехидам и гази первой карабахской войны.

Да, эта война закончилась очень тяжелыми для Азербайджана результатами. Под армянской оккупацией оказался сначала горный Карабах, включая его историческую столицу – Шушу, а затем и равнинный, где заметного армянского населения не было никогда. Захвачен был и Восточный Зангезур. Под армянской оккупацией оказалась 20% территории Азербайджана. Страна переживала беспрецедентную гуманитарную катастрофу – число беженцев и вынужденных переселенцев дошло до миллиона. Каждый седьмой гражданин тогдашнего Азербайджана с населением в 7 миллионов человек.

Наверное, это было бы просто и для многих очень удобно – свалить ответственность за исход боевых действий в первой половине девяностых на тех, кто тогда держал фронт в полном соответствии с циничным правилом «города сдают солдаты – генералы их берут». И «замести под ковёр» многие неприятные обстоятельства. Забыть, как в Азербайджане изымали охотничьи ружья, Армении позволяли создавать отряды боевиков. Как на стороне армянских агрессоров воевали регулярные российские военные части. Наконец, как тогдашние власти Азербайджана думали о двубортных костюмах и широких галстуках, но не предпринимали ровно ничего для создания действительно профессиональной армии с единоначалием. Даже не пытались противопоставить хоть что-то сколачиванию в Армении незаконных вооруженных формирований – притом что об этом открыто писала союзная пресса, и не знать, что в Армении создаются отряды боевиков, тогдашнее руководство ещё советского Азербайджана просто не могло. Боялись до дрожи в коленках хоть в чем-то ослушаться Москвы – а Москва продолжала свою «державную политику», одним из инструментов которой вот уже лет 200 являлась армянская «земельная жажда».

Но теперь мы проводим «красные линии»– уже для себя. Президент Азербайджана неоднократно напоминал о той ответственности, которую несут за оккупацию наших территорий политики начала девяностых, прежде всего тандем НФА-«Мусават». Добавим от себя: мы не вправе забывать, как азербайджанское руководство в лице Аяза Муталибова предпочитало думать о широких галстуках и двубортных костюмах, но не о военном строительстве. Как вместо армии создавали «президентскую гвардию», а фронт держали добровольческие батальоны по сути без единого командования, без чёткой координации действий. Что вопросы приобретения оружия, боеприпасов, боевой техники тоже решались «силами гражданского общества» — руководство думало о другом. И тем поразительнее осознавать, что бойцы и «полевые командиры» первой карабахской войны сделали даже больше, чем могли теоретически.

Планы армянских агрессоров продолжать наступление до выхода к Куре, захватывать Астару и Ленкорань, не говоря о Барде и Гяндже, существовали уже тогда. И были сорваны – именно благодаря героизму и самоотверженности азербайджанских воинов. Это был именно тот героизм, о котором потом рассказывают легенды — просто потому, что правда часто выглядит как красивая легенда. Да, под оккупацией оказались огромные территории, но основные железные дороги и трассы будущих трубопроводов не были перерезаны. Азербайджан сохранил, если угодно, «контрольный пакет» для своего развития. Устоял как государство. И через четверть века с лишним, уже под руководством Ильхама Алиева, восстановил свою территориальную целостность.

И теперь указ Ильхама Алиева ещё и напомнил всем нам, что та, первая война была летописью мужества. Что это была история героизма – каждодневного, незаметного и далеко не всегда по достоинству оценённого, особенно по горячим следам. И сегодня, с высоты уже нового азербайджанского опыта, понятно: тогда, в 90-е, проиграли не бойцы и командиры, которые «держали фронт». Не Натиг Гасымов, не Юрий Ковалёв, не Алиф Гаджиев и не Альберт Агарунов. Проиграли все представители политической «тусовки», для кого власть была важнее Карабаха, а одобрение из-за рубежа — важнее интересов собственной страны.

И сегодня мы не просто восстанавливаем историческую справедливость отношений отдельно взятых героев той войны. Наше общество проводит, если угодно, «красные линии» уже для себя. И ещё раз подтверждает, что мы сделали выводы из девяностых. И тех ошибок больше не повторим.

Нурани, обозреватель