Путин и Ким встряхнули Запад. Что дальше?

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Тому, что весь мир следил за визитом президента России в Северную Корею, есть объяснение – две ядерные державы вывели свое сотрудничество на уровень долгосрочного стратегического партнерства в военно-технической сфере и подписали соответствующий договор. А главное – обязались оказывать друг другу военную помощь, что вызвало нескрываемую тревогу в Брюсселе, Вашингтоне, Сеуле и в западной коалиции в целом.

Президент России Владимир Путин не был в КНДР с 2000 года, и прием ему оказали действительно ошеломительный: Ким Чен Ын лично встретил российского президента в аэропорту, повсюду было развешено около 400 портретов Путина, народ ломился его поприветствовать, устроил овацию под фейерверки и запуск в небо воздушных шаров. Ну и разные другие «грандиозности» с несуразностями, вдаваться в которые не будем.

Перейдем к главному и, можно сказать, историческому событию: главы двух подсанкционных ядерных государств, одно из которых, к тому же – воюет, а другое находится в состоянии постоянного устрашения, подписали, по выражению Путина, «прорывной документ», причем – бессрочный. Всего в нем 23 статьи, из которых ниже речь пойдет о ключевых, вызвавших столь сильную панику на Западе.

Во-первых, в договоре зафиксировано: если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами «в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».

Одна из статей документа запрещает Москве и Пхеньяну заключать соглашение с третьей страной, которое «угрожает суверенитету и безопасности другой стороны»; Россия и КНДР «не могут позволить третьей стране использовать свою территорию с целью посягательства на суверенитет, безопасность и неприкосновенность территории другой стороны».

Россия и КНДР также договорились совместно бороться с международным терроризмом, экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, сотрудничать в области информационной безопасности. Остальные статьи договора касаются расширения сотрудничества в областях торговли (сейчас она носит символический характер), экономики, инвестиций, науки и технологий, в том числе в сферах космоса и мирного атома, и т.д.

Отметим, что углубление сотрудничества между Россией и Северной Кореей происходит на фоне растущей военной поддержки Украины со стороны Запада. Если верить последнему, Москва получила от Пхеньяна баллистические ракеты, а Минобороны Южной Кореи утверждает, что КНДР еще весной снабдила Россию 7 тыс. контейнеров с боеприпасами и военным оборудованием. Москва и Пхеньян говорят, что это не соответствует действительности. Впрочем, доказательств «сторона обвинения» так и не представила.

Но на фоне «праведного гнева» Запада последний сам заявляет о своих поставках Украине высокоточных систем вооружений большой дальности, истребителей F-16 и другого вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории. «Это не только заявление, это уже происходит, и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств», – заявил Путин в Пхеньяне.

Тем не менее, Запад возмущен, хотя он сам толкнул Россию на путь сближения с КНДР и серьезное сотрудничество с ней хотя бы лоббированием создания «азиатского НАТО» и новых альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, не говоря уже о массированной военной помощи Запада и ассоциированного с ним пространства Украине. В свою очередь, КНДР теперь сможет более уверенно чувствовать себя на южно-корейском треке, в региональной политике в целом, поскольку обрела, в лице России, второго (первым был Китай) военного союзника.

Заметим также, что амбиции Пхеньяна довольно скромны – он, в отличие от Пекина, не претендует на глобальное влияние, ограничиваясь проблемами безопасности собственной страны и устойчивости имеющейся политической системы, которая, в принципе, никому не мешает, и вообще является внутренним делом народа Северной Кореи. Но, все же, стоит поперек глотки у «белых людей».

В общем, аппетиты «цивилизованного мира» распространяются и на КНДР, а противостоять им в одиночку – невозможно, а посему Пхеньян заинтересован в изменении существующего порядка (или беспорядка), который так настырно навязывает миру коллективный Запад – в том числе, и силой оружия. Однако теперь стоит ожидать укрепления оси США – Япония – Южная Корея, направленной как против РФ и КНДР, так и против Китая. И совершенно не исключено, что Сеул, в порядке «нашего ответа Путину и Киму», пересмотрит свой отказ о прямых поставках оружия в Украину.

Но почему Запад так «вспыхнул» на почве российско-северокорейского договора? Во-первых, Россия может подорвать усилия Запада и Южной Кореи в ограничении ядерной и ракетной программ Пхеньяна. Кстати, некогда Москва поддержала введение санкций ООН против Северной Кореи и Ирана, но «иные нынче времена», то есть способствующие передаче Россией военных технологий Пхеньяну. Так что тревоги генсека НАТО Йенса Столтенберга, озвученные им в Оттаве, могут быть небеспочвенными.

«Сам факт того, что они подписали соглашение о взаимной обороне, показывает, как они поддерживают друг друга… Особые опасения у нас вызывает то, что Россия может теперь способствовать развитию ядерной и ракетной программ КНДР», – сказал он.

Так что надо думать, Запад воспринял подписание договора как демонстрацию единства и единой силы Пхеньяна и Москвы, поддержку экономики Северной Кореи через развитие ее военно-промышленного комплекса, направленного, к тому же, на усиление военных позиций России в Украине в ущерб западным военным возможностям. И к тому же договор об обороне может усилить влияние России в Азии в долгосрочной перспективе.

Ажиотаж на Западе, вызванный подписанием договора Россия – КНДР, естественно, подхватила и мировая пресса. В частности, китайское издание Global Times пишет, что сотрудничество КНДР и России (напомним, «изгоев» для Запада) подтолкнет страны к борьбе с угрозами, исходящими от США и курируемых ими альянсов, что добавит Вашингтону головной боли.

А эксперт по международным отношениям Ван Цзюньшэнь пояснил, что развитие отношений между КНДР и РФ не стало неожиданностью – оно произошло из-за расширения влияния НАТО в Европе.

Британская Financial Times откликнулось на событие так: поставки оружия КНДР России усилят потребность Киева в оружии, что может повлиять на ход конфликта в Украине. То есть речь идет, в том числе, о дополнительной оружейной нагрузке для западных союзников этой страны.

Пишут и о том, что если Москва передаст Пхеньяну свои военные технологии, то на Корейском полуострове и в Восточной Азии ситуация также может дестабилизироваться.

Британская The Guardian рассуждает следующим образом: Ким Чен Ын был одним из немногих, кто поддержал Путина в конфликте с Украиной, и теперь Москва и Пхеньян выступают против попыток Запада изолировать государства с помощью санкций.

Мы же добавим, что столь плотная смычка России и Северной Кореи является, среди прочего, попыткой создания зоны, свободной от санкционного давления. Можно ожидать, что западные санкции в отношении этих двух стран усилятся, но – куда уж больше: обе пока демонстрируют свою несгибаемость.

Что предпримет Запад после такой «наглости» Путина и Кима? Он, естественно, будет отговаривать Пхеньян (угрозами и шантажом) от выполнения достигнутых договоренностей с Россией, хотя это вряд ли даст желаемый результат: обе столицы, как видно, решили действовать в соответствии с постулатом «Лучше быть, чем слыть», поскольку им постоянно приписывали военное сотрудничество – теперь оно вышло из тени, если вообще имело место.

Сеул с большой вероятностью станет помогать Киеву вооружением, а смычка США, Японии и Южной Кореи станет сильнее. ООН примет очередную нежизнеспособную резолюцию/резолюции, направленные против союза Москвы и Пхеньяна, и вновь проигнорирует ходатайство России и Китая о снятии санкций с Северной Кореи. В общем, шума будет много, и это надолго.

А параллельно, уже без оглядки на старания Запада разрушить все «не его» альянсы, усилия США по контролированию Тихоокеанского региона будут ослабевать. Новый миропорядок, хоть и с большими перипетиями, все же будет формироваться не только с легкой руки двух ядерных держав – России и КНДР, но и Китая и, с большой вероятностью, Ирана (он пока «на подхвате). Добавим к этой компании еще не очень уверенно стоящие на ногах многие государства Глобального юга. Это и есть так называемая «новая конструкция», которую еще предстоит хорошо зацементировать.

Но Москва и Пхеньян (надо думать, не без предварительной договоренности с Китаем, хотя многие американские эксперты говорят о его недовольстве альянсом Москвы и Пхеньяна, поскольку он будто бы подрывает «исключительное геополитическое влияние» Пекина на КНДР), послали миру очень четкие сигналы: старого порядка уже не будет, а новый – нарождается. Дескать, «не советуем некоторым идти ва-банк».

Впрочем, одно дело сказать и сделать, другое – быть услышанным. Настолько, чтобы крутящийся «шарик» под названием Земля не сорвать с его оси.

Ирина Джорбенадзе