Названо число больных ихтиозом в Азербайджане

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Сегодня в Азербайджане около 700 больных ихтиозом.

Об этом сообщила Айнура Зейналова, заведующая сектором охраны здоровья матери и ребенка департамента политики здравоохранения Минздрава, во время выступления в парламенте на общественных слушаниях на тему «Модель здоровой семьи и право на брак».

Цифры по заболеваемости ихтиозом тревожат, отметила представитель министерства: «Мы провели статистику. В стране около 700 больных ихтиозом. В связи с этим принята государственная программа. Мы предоставляем им лекарства и перевязочные материалы».