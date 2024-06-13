Кто перед кем виноват? И надо ли извиняться?!

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В политике чувство обиды, конечно же, имеет хождение, но не настолько, чтобы оказывать разительное воздействие на позиции и умонастроения правящих элит. Не всегда и не все предъявляют счета другим, что называется, по делу. Иной раз обиды оказываются беспочвенными.

Никол Пашинян пролил свет на причину своего огорчения в связи с позицией белорусского президента Александра Лукашенко, который является не только главой страны-партнера Азербайджана, но и личным другом президента Ильхама Алиева и всего азербайджанского народа. Он никогда не делал из этого секрета.

Несколько лет назад, когда третий президент Армении Серж Саргсян устраивал постыдные шоу из мирных переговоров с азербайджанской стороной, Александр Лукашенко не раз советовал армянскому главе отказаться от политики отрицания в пользу достижения компромисса с Баку. По свидетельствам очевидцев, президент страны-оккупанта ерничал и стебался, корча из себя непобедимого военачальника. Чем это ему и его подельникам аукнулось, известно.

Подойди он серьезно к словам Лукашенко, может вселенского армянского позора можно было бы и избежать. Не получилось. После 44-дневной войны армянский национальный организм заметно ослаб, а отравление пещерным национализмом и вовсе подкосило жизнеобеспечивающие органы.

В самый раз подумать о серьезной рекреации. При всех разворотах она должна начаться от отказа от губительных привычек и пристрастий. Говорят, когда организм слабеет, в его дверь стучатся все старые болезни. Хоть Никол Воваевич и Серж Азатович идеологические противники, у них одна причина огорчения. Одинаково оскорблены позицией Лукашенко, который ведет открытую политику в рамках всех объединений, в которых представлена его страна.

В мае Пашинян недовольно заявил, что «два государства-члена ОДКБ участвовали в подготовке Азербайджаном войны в Карабахе». Дело прошлое, но осадок у армянских деятелей остался. Премьер горделиво заявляет, что «никогда не посетит Беларусь, пока президентом является Александр Лукашенко, и с этого момента ни один официальный представитель Армении не посетит Беларусь».

Если вспомнить, что после поражения во второй карабахской войне Армения и все армяне обиделись чуть ли не на весь белый свет из-за своего провала, получается сущий абсурд. Это обычное дело, когда государства выстраивают союзнические отношения с теми, с кем их связывают прочные узы дружбы, особые отношения, приносящие пользу сторонам.

Помнится, как до войны 2020 года некоторые западные политические руководители обвиняли турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана из-за его активной поддержки Азербайджана. Он от души старался, чтобы на Кавказе не было войны. Как только критики Эрдогана достали своим морализмом, турецкий президент резко отрезвил недовольных хлесткой репликой: «Мы будем поддерживать Азербайджана, потому что он на справедливой позиции в отличие от Армении, которая оккупирует чужие территории».

Ценное замечание Эрдогана не прошло мимо ушей и армянских политиков, в том числе и Пашинян, который уже был во власти. Он на все четыре стороны возвещал «Карабах – это Армения, и точка». Вышло все по-другому.

Дело в том, что и Минск по этой же причине поддерживал Баку, периодически делая отступления для особо внимательных армянских политиков о нежелательности продолжения опасной эскалации. Самодовольство сыграло роковую роль с теми, кто привык видеть только себя в зеркале большой политики, а не других.

После всего, что произошло на театре военных действий и после изменения статус-кво в Южном Кавказе, прагматично настроенные политики многих стран, представители организаций осознали, что Баку являет собой олицетворение зрелой силы. Расширяя границы отношений с внешним миром, Азербайджан успешно пополняет баланс партнерства. Его никогда не бывает много, и события вокруг территориального спора между Иреваном и Баку только подтвердили правомерность изречения, согласно которого только тонкая дипломатия позволяет рассчитывать на широкое поле маневров.

Армения сама себя обрекла на изоляцию даже в рамках тех политических, экономических и военно-технических организаций, в которых представлена. Ее несговорчивость, однобокость и стремлением противопоставить интересы объединений странам, которых Иреван объявил врагами, это признак политического моветона. Ему нет оправдания. Нельзя подчинять своим слабостям интересы большинства. Армяне грешат этой особенностью, не отдавая отчета себе за свои действия.

Со стороны всегда виднее, кто во что горазд, кому какая перспектива светит. Армянский политес был настолько ослеплен геноцидальным угаром и самовлюбленностью, что утратил способность видеть себя со стороны. А самокритика – это вообще не про армян, которые спят и видят себя во сне в ореоле непогрешимости.

Неоднократные внушения Александра Лукашенко, что звучали в предыдущие годы в контактах с армянскими руководителями, были выдержаны в духе дружеских рекомендаций ради общей же пользы и безопасности. Минск предостерегал Иреван от чреватых действий, но не был услышан. И на кого сегодня должны пенять те, кто вовремя не сделал выводов и не отказался от упертой строптивости?

В Иреване надеются, что может Лукашенко произнесет слова извинения, и они окажутся приемлемыми для армян. Но извинения приносят за грубые ошибки и непростительные промахи. Разве таковые имеются за белорусским президентом? И вообще, в чем его вина, только в том, что он желал победы Азербайджана в его освободительной войне?!

В самый раз вопросить – почему Армения не приносит извинений Азербайджану за многочисленные преступления против его народа?

Ну а какой может быть реакция Минска, коль Иреван снижает уровень дипломатических отношений и объявляет холодную войну? Неужели и Александр Лукашенко ответит встречной обидой? Не думается. Древние мудрецы говорили, что обижаться надо на равных. Как Армения не ровня Беларуси, так и Никол Пашинян – Александру Лукашенко, и тут ничего не поделаешь.

Тофик Аббасов