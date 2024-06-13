Азербайджанская шахматистка завоевала бронзовую медаль чемпионата мира

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Азербайджанская шахматистка Аян Аллахвердиева завоевала бронзовую медаль на молодежном чемпионате мира по шахматам в Гандинагаре.

Как сообщили в Федерации шахмат Азербайджана, представительница Азербайджана набрала 8,5 очков в 11 турах и заняла третье место.

Другие наши шахматистки Нармин Абдинова и Сабина Рзалы не смогли попасть в число призеров.

Отметим, что в соревнованиях по швейцарской системе соревновались 102 шахматиста из 44 стран. Аллахеврдиева в прошлом году завоевала золотую медаль чемпионата мира среди шахматистов до 18 лет.