Азербайджан и Таджикистан создадут «сады дружбы»

Таджикистан планирует создать «Абрикосовый сад дружбы» в Азербайджане.
Об этом сообщил министр сельского хозяйства Таджикистана Курбон Хакимзода во время встречи с министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым.
Отмечается, что Азербайджан в свою очередь возведет в Таджикистане «Гранатовый сад дружбы».
Также на переговорах стороны подчеркнули, что сотрудничество республик в области сельского хозяйства находится «на соответствующем уровне».
Они выразили готовность к дальнейшему укреплению отношений и реализации приоритетных положений программы Дорожной карты сотрудничества, подписанной на 2023-2024 годы.
Кроме того, глава Минсельхоза Таджикистана с его коллегой из Азербайджана согласились для этого использовать все возможности и пути для увеличения экспортного потенциала государств в сельскохозяйственном направлении.