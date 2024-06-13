Азербайджан и Таджикистан создадут «сады дружбы»

240 Просмотров

Таджикистан планирует создать «Абрикосовый сад дружбы» в Азербайджане.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Таджикистана Курбон Хакимзода во время встречи с министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым.

Отмечается, что Азербайджан в свою очередь возведет в Таджикистане «Гранатовый сад дружбы».

Также на переговорах стороны подчеркнули, что сотрудничество республик в области сельского хозяйства находится «на соответствующем уровне».

Они выразили готовность к дальнейшему укреплению отношений и реализации приоритетных положений программы Дорожной карты сотрудничества, подписанной на 2023-2024 годы.

Кроме того, глава Минсельхоза Таджикистана с его коллегой из Азербайджана согласились для этого использовать все возможности и пути для увеличения экспортного потенциала государств в сельскохозяйственном направлении.