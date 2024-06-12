Макрон «тактически отступил». Поможет ли?

212 Просмотров

Президенту Франции Эммануэлю Макрону опять пришлось отступить. На сей раз – в Новой Каледонии. Елисейский дворец вынужден объявить о приостановке избирательной реформы, которая и возмутила коренных жителей острова — канаков. «Конституционный проект об избирательной реформе приостановлен», — цитирует Reuters удручённое заявление официального Парижа.

Напомним: инициированная Макроном «избирательная реформа» в Новой Каледонии предусматривала, что право голоса на местных плебисцитах получат все те, кто прожил на острове больше 10 лет. Официальный Париж в последние годы активно переселял в Новую Каледонию выходцев из материковой Франции, «разбавляя» местное население и превращая канаков в меньшинство. Понятно, что такая реформа возмутила коренное население. Более того, «избирательные инициативы» Елисейского дворца нарушали соглашения, ранее достигнутые с лидерами национально-освободительного движения канаков.

Восстание на острове Париж пытался подавить силой. Насколько успешно – вопрос открытый: Новая Каледония находится в жёсткой информационной блокаде. Но если Парижу пришлось отступить – судя по всему, надёжно «усмирить» канаков не получилось. Более того, сторонники Макрона успели проиграть выборы в Европарламент, президент Франции был вынужден назначить досрочные парламентские выборы, а в Париже заговорили и о возможной отставке самого Макрона. В такой ситуации позволить себе продолжение силовой операции в Новой Каледонии нынешний хозяин Елисейского дворца просто не может. А значит, приходится идти на уступки «этим туземцам» и искать способ сбросить напряжение. В результате Макрон в Новой Каледонии вынужден «тактически отступить».

Но это не конец истории. Отменив «избирательную реформу», Париж может стабилизировать ситуацию на острове, но не «отменить» сам процесс деколонизации Новой Каледонии. Максимум, на что может рассчитывать в нынешней ситуации Франция, – это вернуть процесс деколонизации в политическое русло и сделать его более мягким и предсказуемым. Но с колониальными методами управления придётся прощаться в любом случае. Не сегодня, так завтра.

Конечно, предпринятое Макроном «тактическое отступление» может выпустить пар, сбросить напряжение и нормализовать ситуацию. Но это в короткой перспективе. На практике же время для такого шага может оказаться упущенным. Об отмене «избирательной реформы» в Париже объявили после вспышки беспорядков на островах, и эта вспышка оказалась куда сильнее расчётной. К тому же гарантиям и подписи Парижа под документами в Новой Каледонии теперь могут просто не поверить: если власти Франции нарушали взятые на себя обязательства один раз, то что им помешает повторить?

Самое же опасное, объявив об отмене «избирательной реформы», Макрон умудрился нечаянно продемонстрировать, что силовое давление на власти Франции может иметь успех. А значит, даже если в короткой перспективе ситуацию в Новой Каледонии Парижу и удалось стабилизировать, «канакская бомба» будет продолжать «тикать». Роль же детонатора может сыграть всё что угодно: от новой спорной инициативы до выступления в парламенте или даже статьи в одной из французских газет. В политике очень опасно «показывать спину». Это самый верный способ получить пинок чуть пониже.

Нурани