Глобальный Юг восстает. Почему Алиев полетел в Египет

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Новый порядок все же рождается, несмотря ни на что, несмотря на высокомерие западного мира, который застолбил за собой право решать за всех и делать все по своему разумению. Нельзя не заметить, как с каждым годом увеличивается масштаб воздействия на глобальные процессы стран так называемого глобального Юга.

Этот термин относительно новый, и даже если под ним не все подразумевают лестные ассоциации, Юг настроен на прорыв, он в динамике, полагаясь на синергию, вносит большой вклад в созидательный тренд. Он несет на себе внушительную миссию по облагораживанию среды миллионов людей, живущих на разных континентах. Свет на Западе клином не сошелся. Это так, к слову.

Официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Египет воочию показал, как государства среднего уровня кооперируют усилия и национальный стратегический ресурс на решении насущных экономических и социально-гуманитарных вопросов. Переговоры азербайджанского лидера с главой Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси подтвердили обоюдное желание сторон сокращать расстояния ради совместного преодоления проблемных статей и достижения прогресса на главных направлениях.

Между двумя странами много общего, и дело не только в том, что народы двух стран пережили почти одинаковую судьбу, вырвавшись из оков засилья влиятельных держав. За право самим определять векторы развития, приоритеты и цели они вдоволь настрадались.

На нынешнем же этапе отношений их общее благо заключено в том, что они добровольно идут на наращивание партнерства, и залогом успеха является взаимное доверие.

Политический диалог носит обнадеживающий характер. За время, что стороны успешно миновали важные этапы притирки, открылись ясные перспективы для наполнения отношений конкретным содержанием.

В начале 2023 года египетский президент ас-Сиси посетил Азербайджан с официальным визитом, а теперь глава Азербайджана нанес ответный визит в дружественную страну, что свидетельствует об обоюдном желании претворять в реалии требования стратегического партнерства.

Отношения находятся на высоком политическом уровне, что предвещает большую пользу от взаимодействия в таких важных сферах, как безопасность, энергетика, коммуникации, туризм и другие.

Еще в 1994 году общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, совершив визит в Египет, обозначил магистральные линии взаимодействия, напомнив правящей элите ведущей арабской страны об исторических узах, что связывают два народа. Он тогда пророчески сказал, что два народа обречены быть на короткой ноге не только ради преодоления трудностей, но и в целях достижения реального прогресса от тесного сотрудничества.

То была стартовая пора суверенного становления Азербайджана, который только-только расправлял крылья свободного полета в глобальном пространстве. С тех пор утекло много воды в Ниле и Куре, и надежды на тесное сближение стали сбываться. Сегодня Баку и Каир успешно сотрудничают не только в двустороннем формате, но и уверенно поддерживают друг друга на мировых площадках, демонстрируя преимущества истинной солидарности.

Взаимная поддержка Азербайджана и Египта в ООН, Организации исламского сотрудничества, Движении неприсоединения и других международных форматах превратилась в норму, от чего выигрывают не только две страны, но и другие государства, разделяющие общие с Баку и Каиром ценности.

Особое значение обретает участие двух страна в укреплении исламской солидарности, которая стала для всех народов мусульманского мира велением времени. Ни для кого не является секретом предвзятое отношение западных институтов, политических элит и реакционно настроенных кругов к позиции исламских страна в контексте судьбоносных проблем. Диктат и давление, навязывание чуждых стандартов, менторство в отношении государств и народов глобального Юга порядком надоело всем.

Особенно это проявляется нынче, когда отдельные государства по милости своих дерзких лидеров и политиков ударяются в реанимацию колониальных устоев, возвращают к жизни отжившие нормы и стандарты ушедших времен. Многие народы Азии, Африки, Океании и других континентов устали от вопиющего прессинга расистов и мракобесов, и людям не терпится сказать во всеуслышание – дайте от себя отдохнуть.

Их консолидированную позицию постоянно озвучивает президент Ильхам Алиев с разных высоких трибун. В ноябре 2022 года в Алжире на саммите Лиги арабских стран, куда азербайджанский лидер был приглашен в качестве специального гостя, он назвал вещи своими именами, проставив необходимые акценты в комплексе отношений Запада с глобальным Югом. Ильхам Алиев призвал братские государства арабского и мусульманского мира к единению в борьбе с отжившими тенденциями, новыми проявлениями колониализма и расизма. Его призывы были услышаны и поддержаны.

Не мудрено, что сегодня Баку протягивает руку помощи угнетенным народам заморских островов Океании. Для их нужд президент Ильхам Алиев распорядился создать специальный фонд помощи. Это настоящее проявление здоровой солидарности к страждущим народам и поколениям.

Официальный Каир поддерживает востребованные инициативы и усилия Баку, видя в его активной позиции формулу здорового обустройства мировой системы. Именно потому важно развивать экономическое сотрудничество ради решения социально-культурных, гуманитарных и прочих неурядиц в странах и регионах, где все еще дают о себе знать заскорузлые проблемы.

В отношениях Египта и Азербайджана наличествует большой потенциал для развития экономических и торговых отношений. Энергетика, сельское хозяйство, фармацевтика, различные отрасли промышленности, транспорт, туризм и другие области представляют взаимный интерес, где есть предпосылки для стимулирования совместных программ и проектов.

Египет это страна не только с растущим населением, но и рынком, где азербайджанский бизнес имеет большие шансы для широкого представительства. Лидер арабского мира к тому же является страной-ключом, который находится на стыке трех континентов. Египет открывает Азербайджану дорогу в Африку, где разворачиваются привлекательные тенденции не только производственно-экономических связей, но и технологических прорывов.

Для успешного осуществления новых идей и замыслов важны совместные усилия в сфере безопасности. Общеизвестно, что действующие под началом закрытых служб западных стран подрывные центры постоянно запускают орудия интриг в самых ключевых и чувствительных регионах исламского мира. Сотрудничество Египта и Азербайджана в религиозной и духовной сфере имеет непреходящее значение. Две страны успешно увеличивают вклад в укрепление исламской солидарности, пресекая всевозможные агрессивные тенденции исламского учения. Они, являясь креатурой западных политтехнологических центров, приносят с собой кровь, страдания и моральное разложение. С этим мириться не только невозможно, но и надо решительно бороться.

Невозможно также спокойно смотреть на боль и страдания палестинского народа, который вот уже более восьмидесяти лет дожидается справедливости от сообщества. Азербайджан, реальными шагами поддерживая исламскую солидарность, придает первостепенное значение проблемам исламского мира. В этой связи трагедия палестинцев в самом переднем крае забот.

Баку является убежденным сторонником справедливого решения палестинского вопроса на основе принципа двух государств. Палестина должна возродиться в границах 1967 года со столицей Восточном Аль-Кудсе. Принципиальная позиция Азербайджана в Египта в этой связи должна возыметь воздействие на умонастроения мировых сил.

Баку и Каир, сближая видения и позиции по насущным вопросам двусторонней и международной повестки, добиваются пользы от сотрудничества, отдавая приоритет созданию здоровой конкурентной среды. Это важно, потому что преграждает путь силам, которым не терпится превратить Ближний и Средний Восток, Северную Африку в большой ареал бескомпромиссных столкновений.

Такой расклад поддерживается народами двух стран, и он достоин похвалы и всех форм поддержки.

Тофик Аббасов