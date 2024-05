Посол ЕС в Азербайджане отправился в Зангилан (фото)

Глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко отправился в Зангиланский район.

Об этом дипломат написал в своем аккануте в соцсети Х.

”Этим утром я вылетаю в прекрасный Зангилан, чтобы принять участие в конференции по разминированию и изучить дальнейшие возможности оказания ЕС поддержки Азербайджану», – отметил он.

🇪🇺🤝🇦🇿 Flying to beautiful Zangilan this morning to participate at the mine action conference and explore further possibilities for 🇪🇺EU support to 🇦🇿Azerbaijan. #EU4Azerbaijan pic.twitter.com/SkSukfizBt

— Peter Michalko (@MichalkoPeter) May 30, 2024