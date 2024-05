Лента о вояже работницы секс-индустрии получила главный приз Каннского кинофестиваля

Фильм «Анора» (Anora, 2024) американского кинорежиссера Шона Бэйкера был удостоен «Золотой пальмовой ветви» 77-го Каннского кинофестиваля. Церемония закрытия транслировалась в эфире телеканала France 2.

Картина повествует о путешествии работницы секс-индустрии между Нью-Йорком и Лас-Вегасом. По сюжету картины на ней собирается жениться сын русского олигарха. Одну из ролей в фильме исполнил российский актер Юрий Борисов.

Вторая по значимости премия – «Гран-при Каннского кинофестиваля» – была присуждена картине «Все, что мы представляем как свет» (All We Imagine as Light, 2024 год) индийского режиссера Паял Кападиа. Это уже третий раз, когда молодая женщина-режиссер участвует а Каннском кинофестивале – ее дебют состоялся в 2017 году с единственной в программе показов индийской картиной «Вечерние облака (Afternoon Clouds, 2017 год).

Премию за лучшую женскую роль жюри присудило сразу четырем актрисам: Селене Гомес, Карле Софии Гаскон, Зои Салдана и Адриане Пас, сыгравшим в фильма «Эмилия Перес» (Emilia Perez, 2024 год) французского режиссера Жака Одиара. Эта же картина была удостоена тертьей по значимости премии «Приз жюри». Лучшая мужская роль осталась за американским актером Джесси Племонсом, сыгравшем в фильме «Виды доброты» (Kinds of Kindness, 2024 год) режиссера Йоргоса Лантимоса.

Лучшим режиссером стал португалец Мигел Гомеш за драму «Большое путешествие» (Grand Tour, 2024 год). Премию за лучший сценарий получила сценарист и режиссер Корали Фаржеа, снявшая картину «Вещество» (The Substance, 2024 год). Специального приза кинофестиваля удостоился фильм иранского режиссера Мохаммада Расулофа «Семя священного инжира» (The Seed of the Sacred Fig, 2024 год). Премия за лучшую операторскую работу присуждена норвежскому оператору Халфдану Улльману Тёнделлю, принимавшему участие в работе над фильмом «Арман» (Armand, 2024 год). Кроме того, перед объявлением главной премии почетную «Золотую пальмовую ветвь» вручили американскому кинорежиссеру Джорджу Лукасу.