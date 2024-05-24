США решили не повторять ошибок Франции

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В США – очередные слушания в Конгрессе, посвященные внешней политике. И, как следовало ожидать, армянские лоббисты на Капитолийском холме использовали их на полную катушку – прежде всего для того, чтобы напомнить об интересах своих спонсоров и заодно продемонстрировать самим этим спонсорам, как доблестно они отрабатывают вливания в предвыборную кампанию.

Близкие к премьеру Армении Николу Пашиняну ресурсы уже публикуют стенограмму беседы об отношениях США и Армении. Как сообщил госсекретарь, «США рассматривают заявки, представленные Арменией, чтобы определить шаги, которые Вашингтон может предпринять для укрепления сотрудничества с Ереваном и поддержки, оказываемой Армении». Похвалил Пашиняна: «Премьер-министр Никол Пашинян проделал серьезную работу, руководя своей страной в трудные времена. И мы хотим гарантировать, чтобы все, в том числе люди, покинувшие Нагорный Карабах, получили поддержку». Напомнил, что «в апреле в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча Армения-США-ЕС, чтобы понять, какие дополнительные усилия Вашингтон и Брюссель могут предпринять для поддержки Армении». Деталей будущей поддержки, однако, не раскрыл. И даже не стал намекать, распространяется ли эта поддержка на вопросы безопасности и военное сотрудничество – тоже. И, что было вполне ожидаемо, Энтони Блинкен не коснулся скандальной утечки, что на встрече в Брюсселе обсуждались и вопросы военной помощи Армении. Эту утечку Госдепартамент еще по горячим следам попытался опровергнуть и теперь держится прежней позиции.

Но дальше конгрессмен Джим Коста начал учить Блинкена внешней политике и заявил, что Вашингтон, оказывается, должен привлечь Азербайджан к ответственности за «геноцид армян в Нагорном Карабахе», что Баку нельзя доверять, потому что азербайджанская сторона, оказывается, неоднократно нарушала договоренности, достигнутые с Арменией. На что Блинкен ограничился коротким ответом: лучшее решение – продвигаться к мирному договору. Это исходит из интересов Армении, Азербайджана и всего региона.

Конгрессмену Джиму Косте, конечно, нелишне было бы сначала изучить вопрос, а уже потом разговаривать с кем-либо менторским тоном. Тогда, возможно, он бы уяснил для себя, что договорённости нарушала и, к сожалению, продолжает нарушать сама же Армения. Причём это касается и срывов «гуманитарных прекращений огня» во время 44-дневной войны, когда до истечения срока перемирия Армения наносила ракетные удары по жилым кварталам азербайджанских городов, и после военного периода, когда в нарушении всех договорённостей Ереван продолжал держать в Карабахе 15-тысячную группировку вооруженных сил сотнями единиц танков, другой бронетехники, ствольной и реактивной артиллерии, средствами РЭБ, при помощи которых ставили помехи азербайджанской гражданской авиации… Но, к сожалению, таких персон интересуют только деньги от спонсоров, в данном случае – армянских лоббистов.

Но нынешние слушания на Капитолийском холме примечательны не только тем, что в их ходе прозвучало, но и тем, чего не прозвучало. Понятно, что госсекретарь США не хотел злить конгрессменов, в том числе и армянских лоббистов. Не говоря о том, что и к политике исполнительной вертикали в США вообще и госдепартамента в частности у Азербайджана были и есть серьезные вопросы. Примечательно, что, в отличие от Йюри Ким и Джеймса О’Брайена, Энтони Блинкен воздержался от явно антиазербайджанских заявлений.

Можно предположить, что госсекретарь опытнее и, пардон, просто умнее своих помощников. Но не только. Жёсткая и принципиальная позиция Азербайджана вообще и реакция на выходящие за рамки объективности и приличия «обнимашки» Вашингтона и Еревана возымела результат. Обрушить свои отношения с Азербайджаном по примеру Франции в США не хотят. И в результате – по крайней мере, на словах – Блинкин на слушаниях в Конгрессе предпочёл сдерживаться.

И это не единственное проявление, скажем так, уточнение акцентов. Совсем недавно в США побывал с визитом помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Посол США в Азербайджане Марк Либби наконец посетил Шушу – а это явный месседж азербайджанской аудитории. И вот теперь налицо и «подвижки» в официальной риторике.

Осталось только, чтобы у США слова и намёки не разошлись с делом.

Нурани, обозреватель