Угрозы санкциями – новый тренд мировой геополитики

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Еще на этапе обсуждения парламентом Грузии законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в отдельных кругах Запада стали угрожать официальному Тбилиси принятием санкций в случае утверждения документа народными избранниками страны. Хотя, как на том этапе подчеркивал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, Запад отказывался идти на обсуждение закона с официальным Тбилиси. Свое разочарование он выразил в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем, заявив о нежелании «наших партнеров вступать в предметные дискуссии» и отсутствии даже одного контраргумента с их стороны против принятия закона.

На сегодня закон, как известно, грузинские парламентарии одобрили. Вслед за чем получила распространение информация о положительном рассмотрении Вашингтоном (на основе представленного членом Палаты представителей Конгресса США, республиканцем Джо Уилсоном документа) вопроса о введении санкций против Грузии, вернее, против конкретных должностных лиц и государственных органов, вплоть до парламентариев, проголосовавших «ЗА». Подразумевается запрет для них и членов семей на поездки, получение виз, а также заморозка зарубежных активов. При параллельном обсуждении ввода санкций и против сотрудников силовых ведомств Грузии, «участвовавших в подавлении массовых протестов».

Мало того, со ссылкой на законопроект того же Джо Уилсона ряд СМИ заявил о готовности Вашингтона оказать Грузии экономическую помощь и поддержку в области безопасности в обмен на отказ Тбилиси от «антидемократических шагов, антизападной риторики и обязательства соблюдать права человека».

Согласимся, давление на Тбилиси неимоверное, включая и участие министров иностранных дел Исландии, Литвы и Эстонии, а также членов парламентов Германии, Чехии, Польши, Литвы и Финляндии в протестных акциях грузинской оппозиции на этапе обсуждения парламентариями закона. Власти страны назвали данный шаг «враждебным» по отношению к Грузии.

В свете сказанного вспоминается и недавний отказ премьера Грузии Ираклия Кобахидзе от уже оговоренного визита в США. Как было раскрыто по горячим следам в заявлении МИД страны, глава грузинского правительства отказался от поездки вследствие его приглашения в Вашингтон с выдвинутым предусловием приостановления временного рассмотрения парламентом Грузии законопроекта до начала визита. Что, как отметили в МИД страны, «не соответствует духу партнерства, которое должно быть основано на взаимоуважении и доверии».

Согласимся, что описанная ситуация один к одному напомнила эпизод из культового советского фильма «Бриллиантовая рука»:

– Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа [лотерейные билеты];

– А е?..

– А если не будут брать – отключим газ!

На том этапе в преломлении к Грузии сложилась аналогичная обстановка, когда совершение премьером страны визита в США сопровождалось угрозой недопущения его организации, если…

Таким образом Запад продолжает свою игру против грузинских властей, несмотря на неоднократные попытки Тбилиси спокойно побеседовать о ситуации за круглым столом, без каких-либо предварительных условий. Но разве лидеры Запада готовы принять критические стрелки (даже не стрелы!) в свой адрес? Иначе они согласились бы с предложением главы грузинского парламента Шалвы Папуашвили предоставить разъяснения по фактам финансового содействия «оппозиционным политическим партиям и радикальным группам» страны, к тому же, неафишируемого. Также обратим внимание, что Тбилиси, как о том сообщал Minval.az, назвал скандалом факт оплаты Европейским фондом демократии штрафов, наложенных грузинскими судами на атаковавших полицейских и парламент».

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что в целом санкционный формат становится как бы трендом сегодняшнего дня.

К примеру, в последние дни все информ-агентства распространили информацию о намерении Международного уголовного суда (МУС) в Гааге добиться ордеров на арест ряда представителей власти Израиля и первых лиц ХАМАСа по обвинению «в военных преступлениях и преступлениях против человечности». В свете чего спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон распространил информацию о возможном введении санкций в отношении МУС в случае выдачи ордера на арест израильского премьера Беньямина Нетаньяху.

Естественно, нельзя не вспомнить и санкционную линию отдельных кругов Запада в преломлении к Азербайджану, элементарно, резолюцию в этом направлении со стороны Верхней палаты парламента (сената) Франции, в начале года призвавшей французское правительство, совместно «с нашими европейскими партнерами», поддержать эту линию. Франция, конечно же, как обычно, получила достойный ответ Азербайджана, но факт остается фактом: французский истеблишмент болен все той же санкционной болезнью, ставшей неотъемлемой частью политического организма Запада.

Хотя, быть может, именно болезненность такого рода позволяет им считать себя некоей «политической элитой» современности. Кто бы сомневался, именовать себя они вольны так, как им заблагорассудится, но для чего смешить мировое сообщество?

Теймур Атаев