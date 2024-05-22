Новая Каледония в огне и информационной блокаде: «блюстители демократии» не спешат с отправкой миссии наблюдателей

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«Забытая трагедия» — именно так точнее всего можно характеризовать происходящие в Новой Каледонии. По последним данным, число погибших приближается к двум десяткам. И до стабилизации ситуации ещё очень далеко.

В Париже в присутствии главы МВД Франции Жеральда Дарманена проходит прощание с жандармами, погибшими на далёких во всех смыслах островах. И, к сожалению, в ближайшее время число погибших может возрасти: президент Франции Эммануэль Макрон выразил желание посетить Новую Каледонию, а значит, репрессивные меры будут усиленные – военным и жандармам по понятным причинам нужно обеспечить безопасность своего президента и продемонстрировать ему успехи в подавление мятежа. Макрон мог дважды отменять «по соображениям безопасности» визит в столицу Украины, но отложить по той же причине поездку в Новую Каледонию — это слишком сильный имиджевый удар. На такое Елисейском дворце пойти не могут. А значит, репрессии и силовые меры будут усилены.

Но самое примечательное, и самое позорное – в другом. Новая Каледония во всех смыслах пылает уже неделю. За это время, несмотря на жёсткую информационную блокаду, установленную Парижем, все же просачивались новости о гибели мирных граждан и французских силовиков. По некоторым данным, как мы уже отметили выше, число жертв превысило два десятка. О количестве арестованных и задержанных просто не сообщается. Новая Каледония, как и Азербайджан в январе 1990 года, находится в жёсткой информационной блокаде. На островах закрыт доступ к популярным социальным сетям, в том числе TikTok. Французские медиа послушно обслуживают «установки» неоколониализма, рассуждая о «погромах», но ни словом, ни намёком – об ответственности Франции. И не могут даже помыслить о том, чтобы бросить тень на французских жандармов, доблестно расправляющихся с повстанцами-канаками.

Колониализм всегда выглядит одинаково – хоть без приставки «нео-», хоть с ней. Франция в Новой Каледонии действуют в лучшем случае по лекалам XIX века, и от того, что сегодня Новая Каледония именуется «заморской территорией», она не перестаёт быть колонией — со всеми вытекающими.

Но на дворе все же не XIX, a XXI век. И то, что было вполне позволительно «белым господам» лет этак 200 назад, сегодня как бы не должно быть в тренде. Но…

Даже те крохи информации о происходящем в Новой Каледонии, уже вызывают как минимум обоснованные подозрения в чрезмерном применении силы французскими военными и жандармами. Тем более что жандармы и полицейские не церемонятся с участниками беспорядков даже в материковой Франции. После подавления акции «жёлтых жилетов» сомнений в этом, прямо сказать, не осталось.

Но при этом никто – НИКТО! — не требует расследования действий французских солдат и жандармов. Нет ни предложений направить в Новую Каледонию миссию по установлению фактов, ни призывов к диалогу и скорейшему прекращению насилия, ни обсуждений ситуации на островах в Совете Безопасности ООН, Совете Европы, Европарламенте или ещё где-нибудь. Да, Новая Каледонии – это не Европа, а Океания, но это территория Франции, а значит, сфера ответственности Совета Европы и Европарламента. Однако по поводу Новой Каледонии – тишина. Европейские политики не торопятся давать оценки действиям французской полиции, жандармерии и армии.

Более того, нет и призывов к пересмотру принятого французским Сенатом закона, который и вызвал возмущение жителей Новой Каледонии — притом что этот закон грубо нарушает договорённости, ранее достигнутые властями Франции с лидерами канаков. Но, в отличие от, к примеру, грузинского «закона о прозрачности иностранного влияния», здесь никакого криминала никто не усматривает. По крайней мере вслух. Ни партнёры Франции по Евросоюзу, ни Госдепартамент США, ни руководство ЕС, ни правозащитные организации — никто не требует расследования гибели людей, не рассуждает о праве на свободу собраний и на мирный протест.

Но самое позорное, молчат правозащитной организации. Те самые, которые реагируют на любое действие, к примеру, полиции в Азербайджане как на вселенскую катастрофу.

Нет ни обеспокоенных заявлений, ни релизов, ни требований допустить их представителей на острова для оценки ситуации – ничего. Как будто в Новой Каледонии не происходит ничего заслуживающего внимания.

Редакция Minval.az направила запросы ведущим правозащитные организации по поводу трагических событий в Новой Каледонии. На момент подготовки этой статьи ответа мы не получили. Надеемся, что свою позицию по поводу восстания на островах защитники демократии и прав человека все же вы скажут. Но при этом вынуждены констатировать: пауза с реакцией на действия французских силовиков в Новой Каледонии УЖЕ затянулась сверх меры. Продемонстрировав ещё раз и «двойные стандарты» в вопросе прав человека, и ангажированность этих организаций, и их готовность «смотреть в другую сторону».

Нурани, обозреватель