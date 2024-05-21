Как таксисты обойдут новый закон и к появлению каких проблем приведут перемены?

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Торопясь домой после долгого рабочего дня, автор заметки, выкарабкавшись из переполненного метрополитена, ринулся к автобусной остановке, да не тут-то было: подошедший 39-й обступила огромная толпа пассажиров. Давя друг друга, люди штурмом брали автобус, совершенно не заботясь о том, что топтали чьи-то ноги и пинали кого-то локтями. Погода была ветреной, а следующего автобуса на горизонте видно не было.

«Ну, что ж, сяду в такси, целее буду», – подумал автор и отправился на поиски такси, которых, к удивлению, не было вообще, хотя ежедневно около выходов из метро таксисты буквально перехватывали друг у друга пассажиров.

Стандартная цена поездки на близкие расстояния – 3 маната. Но как назло в этот вечер ни одного таксиста не было. Замерзшая, в отчаянии смотрела на переполненную автобусную остановку и представляла уже, как вечером будет пить жаропонижающее, как вдруг – о чудо! – показались желанные шашечки. Перегнав трех конкурентов, автор прыгнул в салон и назвал адрес.

– Пять манатов, ханум, будет стоить поездка, – сказал таксист сразу, дабы предупредить нежелательные прения.

– А почему так дорого?

– Так дорожная полиция нас гоняет от метро, цены на извоз поднялись, к тому же.

– Так ведь с июня поднимаются вроде?

– Считайте, что уже июнь. А не нравятся мои условия, вызывайте по телефону. Но не факт, что они вас довезут дешевле: все же час пик, да и погода «нелетная». Да и пока дождетесь, вконец замерзнете.

– А полиция вас почему гоняет, кому вы мешаете?

– А мы без лицензии работаем, в основном, по району развозим, на дальние расстояния не катаемся. Ну что, поехали? – спросил таксист, и завел мотор.

На самом деле, хоть вступление и немного литературное, тем не менее с этой ситуацией сталкивается любой среднестатистический житель столицы. После того, как в городе началась охота на «Приусы», извозчиков стало намного меньше, и цены постепенно поползли вверх.

На днях в социальных сетях распространилась информация о том, что с 1 июня в Азербайджане минимальная плата за проезд в такси будет повышена до 4 манатов 50 гяпиков. Интересно, что информацию эту распространяют сотрудники таксомоторных компаний. Однако при уточнении в Bolt ответили, что тема о повышении расценок на извоз, по сути, «ни о чем» и действительности она не соответствует, в Uber от предоставления информации воздержались, а в службе «189» заявили, что на расценки влияет только час пик, и никакие другие форс-мажоры.

В Агентстве наземного транспорта Азербайджана так же опровергли информацию о грядущем повышении цен на извоз такси.

Но даже и без официального уведомления о повышении цен за проезд в такси мы уже это повышение почувствовали, особенно после того, как была объявлена война старым бюджетным «Приусам».

Так, стоимость проезда, ранее составлявшая за определенный отрезок расстояния 4-5 манатов, в настоящее время достигает 8-10 манатов. И хоть операторы заявляют журналистам, что не повышают сумму стоимости поездок, но с каждым днем она все более ощутима.

Между тем в беседе с сотрудником Minval.az эксперт по транспорту Рауф Агамирзаев объяснил причину рождения подобных слухов и действий, за ними следующих.

«Это почва, которую готовят сами водители. Мы видим такого рода информацию в социальных сетях, но это не странно, так как любые реформы в принципе имеют последствия. Если резко уменьшается количество автомобилей в сфере таксоизвоза, вполне естественно, что цена тоже будет расти. Демотивирующий, конечно, элемент, но по-другому невозможно рассуждать, так как мы не видим стимулирующих решений. Не то, что бы их совсем нет, решений этих, но все они какие-то половинчатые. Пешеходная инфраструктура воде бы создается, но она неполноценная, половинчатая, с барьерами. И сегодня за счет расширения пешеходных территорий создаются паркинги, что недопустимо, и это следует кардинально решать, ужесточать эти моменты и на законодательном уровне, и посредством увеличения штрафов за оккупацию тротуаров.

Кроме того, с начала года ведутся работы по прокладке велодорожек, и, конечно же, позитивная динамика есть, но, опять же, там тоже половинчатое решение вопроса и велодорожки тоже постепенно оккупируются автовладельцами, использующими их как «паркинг». Считаю, что за такое грубое нарушение правил следует очень жестко штрафовать. Есть еще один момент: автобусные «отделенки», которые так и не стали «сетью», опять же по причине отсутствия жесткого надзора. Если мы говорим о том, что повышаются цены на такси, то следует думать о последствиях: часть населения пересядет на общественный транспорт и его альтернативные виды транспорта. Но если существуют перечисленные проблемы, о каком комфорте можно говорить? Скорее всего, последует обратный эффект в виде транспортного коллапса. И потому считаю, что нужно вкладывать инвестиции в дальнейшее расширение и обустраивание пешеходной инфраструктуры. А если на законодательном уровне ужесточить штрафы, то очень скоро ситуация наладится. Кроме того, как я ранее уже не раз говорил, следует развивать наземный железнодорожный транспорт, тем более, что сеть ж/д-развязок у нас имеется, просто нужно закупить поезда», – сказал эксперт.

По его словам, на днях в СМИ прошла информация о том, что железнодорожным транспортом от «28 мая» до «Кероглу» можно добраться за 8 минут, заплатив за это 40 гяпиков. На автобусе вы никогда за такой короткий промежуток времени не доедете до указанного пункта назначения, и даже на такси не доберетесь за приведенный отрезок времени.

«Мы имеем инфраструктуру, но мы ее не используем, а, тем не менее, если открыть дополнительные станции электричек, это тоже даст возможность перераспределить пассажиропоток. К примеру, есть «Чинар-плаза» и некоторые другие бизнес-плазы вдоль проспекта Г.Алиева, что даст возможность людям ж/д транспортом добираться до городских поселков. Кроме того, есть еще варианты – Кешля, Дарнагюль, пос. М.Э.Расулзаде. Тем более, что уже закуплены новые поезда Stadler, что дает возможность увеличить частоту и снизить интервал. Но опять же, – это процесс продолжительный и вкладывать в него нужно поэтапно. Если будут альтернативные виды транспорта, если будут расширены маршруты, человек не будет остро нуждаться в услугах такси, и потому его не будут волновать новости о завышенных таксо-тарифах», – заявил Агамирзаев.

По словам экономиста Натига Джафарли, если существуют запреты, будут и возможности их обходить.

«Даже в СССР с его громадной репрессионной машиной не смогли полностью искоренить частный извоз, несмотря на очень серьезную законодательную базу и соответствующие наказания – вплоть до ареста. Вв нынешней ситуации в Азербайджане при таком развитии соцсетей, месенджеров и интернета правительству сложно будет контролировать сферу, потому что нелегальные таксисты будут работать через вотсап-группы, через т.н. «сарафанное радио», и именно эти извозчики так или иначе составят серьезную конкуренцию официальным службам такси», – считает Н.Джафарли.

По его словам, за последние 10 лет частный извоз был единственной сферой услуг, где цены не повышались, а, наоборот, понижались.

«10 лет назад поездка в аэропорт стоила 20 манатов, а до недавнего времени цена варьировалась от 8 до 10 манатов. То есть даже в этом контексте было снижение цен, так как конкуренция была большой. Справедливости ради стоит отметить, что эта сфера нуждалась в контроле, так как было много жалоб со стороны гражданского населения относительно качества обслуживания, состояния машин. Да, нормы были необходимы в связи с минусами, но почему-то установку правил начали не с того конца, как говорится, а именно с ужесточения правил для водителей, занимающихся частным извозом. Почему-то официальные лица, в том числе и замминистра транспорта, заявили, что в Баку очень много такси – где-то 65 000, а нужно,чтобы было 25 000. Никто из них не объяснил – почему именно такая цифра была озвучена, как они это подсчитали, какие нормы были учтены при подобном подсчете, какие статистические данные они использовали, какие нормативы – непонятно. Именно поэтому сработал основной закон экономики, когда предложение уменьшается, а спрос остается прежним. И уменьшение количества извозчиков привело к спонтанному росту цен за услуги такси, что мы сейчас и наблюдаем, а если введут конкретную ценовую политику (4,5 маната), как пишут в соцсетях, количество желающих резко сократится, потому что покупательная способность людей не на таком высоком уровне. Правительству же нужно задуматься не над тем, как повышать цены, а как повышать качество обслуживания, качество и периодичность общественного транспорта. Если нет новых маршрутных линий автобусов, если нет самих автобусов, если в метро в часы пик народа столько, что заходить в подземку не хочется… И потому сначала надо было обеспечить город достаточным количеством общественного транспорта, чтобы граждане не почувствовали неудобств, и уж потом вводить какие-то запреты», – заключил экономист.

Яна Мадатова