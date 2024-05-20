Внешняя поддержка Израиля ослабла: Галант и Ганц открыто высказали свою позицию

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По оценке ряда израильских источников, прозвучашая в конце прошлой недели из уст министра обороны Йоава Галанта открытая критика премьер-министра Беньямина Нетаньяху (оба входят в партию «Ликуд») из-за отсутствия четкого плана о послевоенном будущем Газы, «вызвала политическую бурю».

По убеждению Галанта, реализация продвигаемой Нетаньяху идеи об установлении в поствоенном секторе Газа гражданского либо военного правления Израиля приведет к оттоку сил ЦАХАЛа с других военных полей, способствуя появлению «множества ненужных жертв» и финансовым затратам. Как «реальную альтернативу режиму ХАМАС» министр обороны определил управление сектором «палестинских элементов, не враждебных Израилю» (с участием международных сил).

Как результат, отдельные лидеры правого лагеря призвали к увольнению главы оборонного ведомства, а министр финансов Бецалель Смотрич посчитал произнесенное Галантом «наградой ХАМАСу за самую ужасную резню». Однопартиец Нетаньяху и Галанта – министр юстиции Ярив Левин – высказался о «неготовности народа Израиля к унижению и вовлеченности в процесс Осло-2» как пути «к новой катастрофе».

Здесь можно отметить, что Галант еще в январе нынешнего года представлял «План четырех углов», актуализировавший послевоенное управление Газой «совместными усилиями Израиля и международных партнеров», с отведением «особой роли в дальнейшей жизни сектора» Египту. Условием возложения ответственности «за управление Газой» на палестинские органы Галант определил «полный отказ от насилия и угроз в адрес» Израиля.

Что касается международного партнерства в этом вопросе (при лидерстве США и участии ряда европейских государств вкупе с «умеренными арабскими странами»), то на него падала задача ведения гражданских дел и реанимация финансово-экономической составляющей сектора. Говоря иными словами, сказанное Йоавом Галантом в конце прошлой недели не было чем-то новым для политических сил Израиля. Другое дело, что он высказал открытое несогласие с продвигаемой идеей об установлении в поствоенном секторе Газа гражданского или военного правления Израиля.

Галант призвал Б.Нетаньяху официально заявить об отсутствии у Израиля намерений реализовать «гражданское либо военное управление Газой» и «во имя будущего страны» приступить к продвижению «политической альтернативы» ХАМАСу. Путем «к уничтожению политического правления ХАМАСа» Галант очертил осуществление военных действий с продвижением «создания альтернативного управления в Газе». По его словам, вне данного развития событий «военные достижения ЦАХАЛа» будут «поставлены под угрозу», снизив шансы на возвращение заложников.

Ну а в субботу уже глава партии «Государственный лагерь» Бени Ганц заявил о важности принятия военным кабинетом Израиля до 8 июня «комплексного плана действий», направленного на решение шести вопросов, среди которых – создание временной гражданской администрации в Газе «с участием США, умеренных арабских стран и международных организаций» и приложение усилий «для нормализации отношений с Саудовской Аравией», включая образование «регионального оборонного союза».

В своем обращении к Нетаньяху Ганц подчеркнул, что в случае нереализации всех обнародованных пунктов партия покинет коалицию, выдвинув требование о проведении новых выборов. В канцелярии главы правительства тут же заявили, что выполнение требований Ганца приведет к «поражению Израиля» и фактическому оставлению большинства заложников «на произвол судьбы».

Вместе с тем, ряд экспертов обратили внимание на тот факт, что параллельно обсуждению в израильском обществе позиции Галанта The New York Times написала о «захвате Израиля экстремистами», обнародовав протокол «секретного заседания командования Центрального военного округа от 20 марта 2024 г.», посвященного «бесконтрольному захвату палестинских земель в зоне С» (с констатацией отсутствия контроля со стороны правительства «за незаконным строительством еврейских поселенцев»).

Также под особым углом некоторые наблюдатели рассмотрели факт выступления на организованном в прошедшую субботу Штабом семей заложников митинге в Израиле послов США, Германии, Великобритании и Австрии.

Здесь же приводится констатация президентом США Джо Байденом в последние дни предпринимаемых им усилий в направлении достижения сделки по прекращению огня в Газе и оказанию дополнительной помощи в восстановлении сектора. По его словам, реализация «прочного и долговременного мира» в регионе» возможна «на основе сосуществования двух государств – единственного решения, позволяющего двум народам жить в мире и благосостоянии». Согласно главе Белого дома, «ни в чем не повинные палестинцы отчаянно нуждаются в воде, продуктах питания и лекарствах», посему он и призывает к немедленному прекращению огня и возвращению заложников домой». В свете чего Байден поддержал «мирные ненасильственные протесты» в пользу Палестины.

К слову, Йоав Галант определил американо-израильские отношения «важными, крепкими и стабильными», подчеркнув, что Вашингтон стал первым, «кто поддержал нас на деле, а не на словах, и продолжает поддерживать нас даже сейчас».

Таким образом, проявляющаяся в политическом истеблишменте Израиля немалая напряженность, по убеждению ряда экспертов, усиливается явными признаками внешнего воздействия на развитие ситуации в стране. И об этом в Израиле стали говорить все отчетливее.

Теймур Атаев