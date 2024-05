МИД: Азербайджан готов оказать Ирану всю необходимую поддержку

Мы глубоко встревожены новостью о крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел страны Амир Абдолахиян и другие должностные лица.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в соцсети Х.

«Мы надеемся и молимся за их безопасность, пока спасатели пытаются добраться до места происшествия. Азербайджан, как дружественный и братский Ирану народ, готов оказать всю необходимую поддержку», – говорится в сообщении ведомства.

We are deeply alarmed by the news about the helicopter crash carrying Iranian President Ebrahim Raisi, Foreign Minister @Amirabdolahian and other officials.

We hope and pray for their safety and protection as rescuers were attempting to reach the site.

Azerbaijan, as a…

