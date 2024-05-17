Возможна ли координация деятельности азербайджанского оборонпрома и частного сектора?

60 Просмотров

Сразу несколько подкомитетов Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил высказались за то, чтобы создать новый специализированный центр для обучения военным методам радиоэлектронной борьбы и средствам противодействия военным беспилотникам. Заместитель председателя Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Роб Уиттман заявил журналистам портала Defensescoop, что война в Украине преподнесла свои уроки и военные США «были застигнуты врасплох в данной важнейшей сфере». А по мнению большинства зарубежных независимых военных экспертов, война в Украине сочетает в себе элементы старой массовой баталии, когда основной упор делался на живую силу и моторизованную технику, и одновременно новейшие технологии с использованием беспилотных летательных аппаратов и усовершенствованных средств радиоэлектронной борьбы.

Данный вопрос может представлять для Азербайджана особый интерес, поскольку первым высокотехнологичную войну современности с таким масштабным использованием беспилотников провел именно Азербайджан в 2020 году при освобождении Карабаха. Тогда в ход, помимо израильских разведывательно-ударных дронов Harop, турецких Bayraktar, шли и беспилотники азербайджанского производства. Однако война в Украине показала, насколько быстро сегодня совершенствуется как сама беспилотная техника, так и средства борьбы с ней. Причем как в самой Украине, так и России. Всего за два с лишним года войны Украина сумела наладить выпуск такого разнообразия воздушных беспилотников, наземных боевых роботизированных механизмов и даже морских дронов. И скорее всего, опыт их применения еще долго будет изучаться военными специалистами разных стран. А Россия на базе собственного производства «Ланцетов» и других дронов также применяет более совершенные варианты иранских Shahed.

Поэтому происходящее на украинском фронте актуализирует следующий вопрос: какие уроки из нынешней российско-украинской войны может извлечь Азербайджан в плане совершенствования своей отечественного производства беспилотников?

Отвечая на этот вопрос Minval.az, военный эксперт Рамиль Мамедли сказал, что в последние 20 лет существенно изменились войны, которые ведутся в мире. Изменения видны как по военным операциям, проводимым Турцией в Сирии, так и по новым тактикам, примененным в ходе боев азербайджанской армией в Карабахе. Тактики предусматривают операции малых мобильных групп, которые сопровождаются поддержкой беспилотников. То есть Азербайджан стал осваивать новый тип войны беспилотниками много лет назад. Определенные проекты по производству беспилотников стали реализовываться в производственных объединениях Министерства оборонной промышленности страны, и уже в 2011-2012 годах появились первые летательные разведывательные аппараты класса Orbiter.

«Проект реализовывался совместно с Израилем на базе созданного совместного производства, – сказал он. – Компания их выпускающая называлась Azerbaijan Aerospace Defense. Сегодня производство беспилотников в стране продолжается, причем это долгосрочные работы, где, как говорится, не видно конца, и понятно, что по мере появления новых технологий, современных деталей и комплектующих, эта работа приведет к появлению новых проектов в этой области».

Военный эксперт считает, что пример Украины очень даже может стать показательным для Азербайджана: «Там в этой сфере уже сделано многое. Причем по мере наблюдения за этой войной ряд стран стал предлагать свои новейшие технологии в области производства беспилотников. И я уверен, что определенные новшества в данной сфере будут внедрены и в Азербайджане».

При этом эксперт с сожалением указал на то, что большая часть азербайджанского общества не знакома с продукцией отечественного оборонпрома, хотя и признал это вполне естественным. «До сих пор команды, возглавляющие азербайджанский оборонпром, не уделяли должного внимания вопросам популяризации своей продукции в стране. И как результат, часть нашего общества даже не знает, что в Азербайджане производятся беспилотники, дроны и квадрокоптеры разного назначения. Хотя еще в 2014 году азербайджанские специалисты провели презентацию квадракоптеров собственного выпуска, способных нести минометные бомбы. Презентация состоялась как в спецпредприятиях Миноборонпрома, так и в промышленных парках страны, а к 2022 году в этой сфере были достигнуты еще лучшие результаты и уже готовая конечная продукция была выставлена на выставке современного оружия и техники ADEX 2022», – отметил он.

Р.Мамедли добавил, что на постсоветском пространстве Азербайджан является страной, занимающей лидирующие позиции по разработке и выпуску беспилотников. Проекты в этой сфере реализовывались раньше, проводятся в жизнь и теперь. Причем есть конкретные примеры использования этой техники азербайджанской армией. Однако массовость производства зависит, прежде всего, от объемов запроса. Здесь все упирается в объем заказов со стороны армии.

При этом эксперт затруднился ответить на вопрос относительно новых разработок азербайджанских ученых в области антидроновой защиты, но указал на то, что ряд ведущих стран мира обладает собственными системами защиты беспилотников. Эта их продукция интересна и Азербайджану.

«Полагаю, что в будущем и наша страна предпримет меры по снабжению армии антидроновыми системами. Это очень важно, поскольку соседние страны и конкретно Армения, уже внедрили ряд новшеств в области беспилотников, и они могут создать Азербайджану определенного рода проблемы. Поэтому очень важно снабдить армию как электронными средствами защиты большой дальности охвата, так и небольшими устройствами, с которыми против дронов могли бы бороться служащие, к примеру, в составе взвода или даже отделения. И будет правильно, если Азербайджан сам приступит к производству собственных систем антидроновой защиты с тем, чтобы минимизировать зависимость в этой области от других стран», -сказал Мамедли.

Но как увеличить выпуск беспилотников, совершенствовав параллельно применяемые при этом технологии? В России, например, сегодня идут серьезные обсуждения по поводу концепции совершенствования продукции оборонпрома. С одной стороны, рассматривается возможность концентрации всего производства в руках государственных предприятий, с другой – вероятность привлечения к процессу частного сектора. Какой из вариантов выберет Россия и что было бы наиболее приемлемо для Азербайджана?

По мнению экономиста Эльдяниза Амирова, отрасли и отдельные направления экономики, контролируемые государством, меняются в зависимости от периода. На определённых направлениях государственного регулирования применяемые механизмы могут расширяться или, наоборот, сужаться.

«Что касается российской экономики и военно-политического состояния этой страны, то мне кажется, что на нынешнем этапе Россия должна свою военную промышленность концентрировать в руках государства. То есть, вне зависимости от того, идет ли речь о производстве малых ударных самолетов или процессах другой направленности, все это должно находиться под непосредственным контролем государства. И если, к тому же, учтем, что рыночная экономика в России не получила должного развития и формируется под прямым контролем государства, то было бы очень рискованно в настоящее время доверить производство любой военной техники частным хозяйствующим субъектам. Такое возможно в мирное время, когда не ведут войн», – считает эксперт.

Экономист полагает, что нужно время, чтобы благодаря государственному управлению процессами стало возможным устранять появляющиеся недостатки. Но сейчас Россия не обладает таким временем. Любые ошибочные решения могут привести к серьезным последствиям. С этой точки зрения, Россия должна продолжить держать под государственным контролем всю свою военную промышленность.

«В Азербайджане ситуация иная, – отметил Э.Амиров. – Есть большая необходимость в создании малых и средних предприятий и расширении их возможностей. Как известно, всесторонняя поддержка таких предприятий осуществляется государственными структурами, и в основном Госагентством развития малого и среднего бизнеса. Но для развития этого направления необходима поддержка и других государственных структур».

При этом экономист указал на то, что сказанное важно не только с точки зрения развития производства беспилотных летательных аппаратов, но и в целом применительно ко всему спектру вопросов развития военной и оборонной промышленности. Потому что, если запустить такой процесс, то как следствие, сформируются определенные интересы непосредственно у самих МСП, а у государства будет свой интерес. На стыке этих интересов как раз и могут повыситься эффективность сотрудничества, оптимизироваться расходы, будет обеспечена более рентабельная деятельность и ресурсы станут использоваться более рационально. Частная собственность обладает такой способностью.

«Так что было бы очень целесообразно привлечение молодых и инициативных людей не только к вопросам оборонной промышленности, но и ко всем процессам, требующим проведения соответствующей исследовательской деятельности. Также это приведет к развитию и формированию конкуренции в данной области, стимуляции отрасли, поддержке науки, обеспечению занятости, что благодаря мультикативному эффекту увеличит в результате экономическую активность» – сказал Э.Амиров.

Рауф Насиров