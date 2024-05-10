Вылетит ли Никол из своего кресла?

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Впервые в постсоветской Армении протестное политическое движение возглавила Церковь – участники акции неповиновения, к которым присоединились оппозиционные партии, требуют импичмента премьер-министра Пашиняна на почве его «уступок» Азербайджану «армянских территорий». Спорность победы многотысячной толпы очевидна, но сомнений в том, что будущее Армении крайне туманно – нет, тем более, если дело в республике докатится до гражданской войны.

Апрельская информация МИД Армении о передаче Азербайджану четырех приграничных сел «выстрелила» не мгновенно: потребовалось некоторое время на организацию перекрытия дорог, акции протеста в Тавуше, объединение протестующих в колону, которая 4 мая двинулась в Ереван и накануне в нем развернулась. Протестное движение «Тавуш за родину» возглавил глава Тавушской епархии ААЦ архиепископ Баграт Галстанян. По пути к протестующим присоединялись все желающие. Подчеркнем, что в политические процессы впервые открыто вмешалась Церковь.

Дойдя до центральной площади Республики в Ереване, митингующие озвучили свою цель: «Прекратить антиконституционный процесс делимитации границы с Азербайджаном». «Антиконституционный процесс» не прекратился, и архиепископ Галстанян накануне дал Пашиняну час на то, чтобы он подал в отставку. Тот, понятно, этого не сделал и добровольно свои полномочия не сложит. А коли так, участники нынешнего митинга – самого масштабного с революционного 2018 года, когда в результате переворота к власти пришел Пашинян, потребовали задействования процедуры импичмента премьера.

Лозунг митинга в Ереване нынче стал весьма интересным – «Армянин, Армения, Родина и Бог». И если три последних понятия – нормальны и естественны для любой страны, то подчеркивание национальности, этнической принадлежности в наш просвещенный век видится довольно диким с, мягко говоря, шовинистическим уклоном: неслучайно Армения – страна моноэтническая.

Но вернемся к импичменту – возможен ли он? И какими будут последствия, если он провалится?

Оппозиционные парламентские силы выразили готовность начать процесс вотума недоверия премьеру, однако признали, что им требуется поддержка правящей партии «Гражданский договор», которая категорически отказалась от соответствующих консультаций с оппонентами власти: они настаивают на том, что митингующие находятся под влиянием экс-президента Армении Роберта Кочаряна – дескать, он и мутит воду в стране. Между тем «вербовке» подлежат 19 провластных депутатов, а это вряд ли посильная, для оппозиции и Церкви – как протестной стороны – задача.

Однако оппоненты власти надеются уговорить «нужных» депутатов просто не приходить на заседание парламента, и тогда вопрос импичмента будет решен. То есть кворум наберется, а голосующих «за» импичмент будет больше, чем выступающих «против». Но вряд ли такой сценарий развития событий осуществим. Ведь до голосования по импичменту надо еще добраться – то есть собрать подписи 36 депутатов или одной трети от общего числа парламентариев. У оппозиции такого количества «сочувствующих» в законодательном органе нет.

Кроме того, для запуска процедуры импичмента оппозиция должна выдвинуть альтернативного кандидата в премьер-министры. С этим проблем не будет, однако грызня за высшую должность (скорее – пустая) развернется нешуточная. В настоящее время экс-глава армянского МИД Вардан Осканян делает ставку на архиепископа Галстаняна – в качестве главы правительства переходного периода.

В своем видеообращении бывший министр заявил, что владыка Баграт доказал правильность своего пути, то есть объявил о начале консультаций с парламентскими силами для инициирования процесса импичмента. Вопрос: а кто, собственно, из властных структур ведет консультации с оппозицией? Вроде – никто.

«Новое правительство будет временным – возможно, останется всего лишь год, – заявил Осканян, явно забегая впереди «паровоза». За это время, сказал он, «армянский народ выпрямит спину, после чего нужно будет провести досрочные парламентские выборы». Осканян также считает, что у Пашиняна еще есть время встретиться с владыкой, чтобы обсудить с ним пути преодоления нынешней ситуации без потрясений.

Архиепископ, однако, заявил, что не претендует на пост главы правительства. «Я благодарен г-ну Осканяну, но у меня нет подобных притязаний или желания. Время и процесс покажут, все в руках божьих», – сказал он журналистам.

Итак, в то время как в центре Еревана толпа протестующих множится, а надежды на удачу импичмента, если здраво взглянуть на ситуацию – тают, впору задуматься, какими будут последствия протестов в Армении, если апатия общества, уже преодолевшая указанное состояние, перерастет в еще больший, чем сейчас, протестный заряд.

По всей вероятности, на митингующих будет брошен весь силовой ресурс, подпитываемый внешними силами. Однако не стоит забывать о том, что силовики не рискнули противиться входу огромной колоны людей в Ереван, где и развернулись основные протестные события. Поэтому не исключено, что в рядах правоохранительных органов произойдет раскол, что только приблизит ожидания гражданской войны в Армении.

Собственно, такого хаоса и добивались внешние силы с целью раскачивания Южного Кавказа и прилегающих к нему регионов. Так что все басни о том, с каким одобрением воспринимает Запад фактический консенсус Баку и Еревана по разделу границы, остаются баснями. И вполне можно предположить, по какой причине Пашинян «недовыгнал» российских пограничников из Армении, и оставил их охранять границу с Ираном, который, в конце концов, может психануть и устроить армянам «веселую жизнь» на почве избыточности пребывания иностранного военного контингента в РА, у своей границы, как и Турция может покарать (разными способами) Армению, если возникнет угроза для ее границ или границ Азербайджана.

По большому счету, Армения, в течение долгих лет не желающая деоккупации азербайджанских территорий и возвращения АР ее земель, понимала, на что она шла в 2018 году, водворяя Пашиняна на «трон» и поддерживая революцию. Ведь и сегодня Пашинян не готов к мирному соседству с Азербайджаном и Турцией, несмотря на всю его риторику, зависящую от того, что ему нашепчут внешние силы – последние действуют исходя из особенностей текущего геополитического момента, а он весьма изменчив.

Если исходить из того, что импичмент не удался, Пашинян вполне может отложить – на «законных основаниях» – любые посягательства в парламенте на его власть. Однако – не тихо и спокойно, а арестами лидеров оппозиции, митинговых активистов, даже если акции протеста не будут выходить за рамки законности, что вынудит людей либо нарушить закон действиями криминального характера, либо готовиться к более мощному сопротивлению власти. Последняя же вряд ли не напугана – в том числе и потому, что против нее пошла Церковь, за которой пойдет и вполне политически нейтральная паства на периферии. То есть Церковь внесла в массовость протестного заряда весьма внушительную лепту.

Сегодня, на час написания этого текста, стало известно, что в Ереване проходят шествия по центральным улицам; что протестующие обошли все основные вузы Еревана, призывая студентов присоединиться к протестам, хотя недостатка молодежи на митингах и без того не было. Центр Еревана наводнен полицией, силовики в касках и со щитами взяли под усиленную охрану вход в дом правительства и расположенное рядом министерство финансов.

Напомним, что митинговой активностью охвачен и Тбилиси – пожалуй, даже более серьезной, чем Ереван. Считать это «случайным совпадением», хоть и на разной почве, не стоит.

Ирина Джорбенадзе