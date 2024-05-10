Баку и Анкаре, возможно, придётся наводить порядок в Армении

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Ситуация в Армении планомерно «накаляется». Архиепископ Баграт Србазан, пришедший вместе со своими сторонниками в Ереван, наконец, собрал впечатляющий митинг на площади, где выступил перед толпой, потребовав от Никола Пашиняна немедленной отставки. Пашинян, который ранее предлагал утверждать министров «путём скандирования на площади», сейчас проигнорировал мнение «площади», не подав отставку, и вывел на улицы полицейский спецназ. Баграт продлил ультиматум до 20 часов, затем объявил о намерении устраивать акции гражданского неповиновения, забастовки, перекрывать дороги и запустить процедуру импичмента премьер-министра в парламенте…

Первую атаку протестующих Пашинян, без сомнения, выдержал. Но как будут развиваться события дальше?

Парламентская процедура импичмента вряд ли будет успешной — действующий премьер располагает в Национальном Собрании Армении устойчивым большинством голосов. Сторонники Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна просто не располагают таким количеством мандатов, чтобы вынудить главу правительства подать в отставку. Рассчитывать на успех импичмента можно только в случае, если произойдёт раскол в пропашиняновском «Гражданском договоре», и против «шашлычного премьера» выступит хотя бы часть его союзников. Такой сценарий, прямо скажем, не выглядит особо вероятным, по крайней мере сейчас, но если оппозиция действительно эффективно «надавит» на власть за стенами парламента — всё может измениться очень быстро и очень радикально.

Да, совсем недавно Никол Воваевич мог не беспокоиться по этому поводу. Вожак «шашлычной революции» имел безоговорочную поддержку городских низов, тех самых, кого непочтительно называют «погосами». Эта поддержка позволила Пашиняну устоять после поражения в 44-дневной войне и антитеррористических рейдов в Карабахе. Но в ходе состоявшегося накануне митинга оппозиция не просто «показала зубы»: общественная поддержка Пашиняна неуклонно падает. Да, пока что на руку Николу Воваевичу играет то, что единственной альтернативой ему остаются вожаки «карабахского клана», но как долго будет работать эта «страховка» — большой вопрос. Особенно если против премьера открыто выступила церковь со своим огромным влиянием в армянском обществе, прежде всего на радикально-реваншистском фланге.

Свою роль могут сыграть и «внешние игроки». Своей неприязни к «шашлычному премьеру» не скрывают в Москве, и удалось ли разрешить все противоречия в ходе встречи Пашиняна и Путина 8 мая – большой вопрос. В команде действующего премьера открыто обозначают в протестах «российский след». Более того, армия – один из тех институтов, где пророссийские настроения особенно сильны.

Более того, судя по многим признакам, против Пашиняна может играть и Франция, где открыто делают ставку на дашнаков. А дашнаки скорее договорятся с Кочаряном, чем это может показаться. Более того, за свою долгую историю «Дашнакцутюн» не раз выступала в качестве инструмента российской политики, а Макрону не привыкать поддерживать пророссийские фигуры – достаточно вспомнить его ставку на генерала Хафтара в Ливии.

Но, возможно, наибольший риск – это не парламентский импичмент и даже не уличные протесты, а полноценный силовой сценарий.

Традиции политического террора в Армении никто не отменял. Более того, Баграт Србазан может всеми силами открещиваться от переговоров с Робертом Кочаряном, но на то, что за протестами стоит «карабахский клан», указывает слишком многое.

И не только потому, что «стержень» реваншистских сил составляют сторонники Кочаряна и Саргсяна. Даже свой решающий митинг в Ереване архиепископ Баграт назначил на 9 мая – годовщину оккупации города Шуша. Действия полицейского спецназа в приграничных сёлах называли «операцией «Кольцо»» – по аналогии с зачисткой от армянских боевиков окрестности посёлка Чайкенд в Азербайджане.

При этом если Пашинян – митинговый горлопан, то Роберт Кочарян – классический заговорщик. Который без колебаний будет использовать и силовые рычаги, включая террор. Подробности многих инцидентов, начиная от взрыва брошенной в окно гранаты, в результате чего был убит первый лидер карабахских сепаратистов Артур Мкртчан, что позволило Кочаряну выдвинуться на лидирующие позиции, и заканчивая терактом в парламенте Армении 27 октября 1999 года, в результате которого были убиты наиболее сильные противники Кочаряна – Карен Демирчян и Вазген Саргсян, дают предостаточно пищи для размышлений. Более того, среди участников «шествия Баграта» мелькнул профессиональный террорист Амбик Сасунян, который только недавно был освобожден из американской тюрьмы и перебрался в Армению.

Здесь и военные имеют свою роль. Да, двум офицерам пришлось каяться на камеру в стиле «мы тут случайно проходили», но настроения в армянском офицерском корпусе могут ещё принести сюрприз Николу Воваевичу. Которому не простят ни неоднократных попыток антикоррупционных зачисток в армии, ни серии судебных процессов после 44-дневной войны, ответственность за поражение в которой пиарщики Пашиняна явно пытаются переложить на отдельных командиров. Более того, в армии немало представителей того самого «карабахского клана». Одна попытка военного переворота в Армении уже была. И нет гарантии, что не будет второй – и уже не опереточно-карикатурной.

Теоретически все это – внутренние дела Армении. Но такого рода внутриполитические потрясения создают определённые риски и для соседних стран, прежде всего Азербайджана и Турции: приход к власти реваншистов может нарушить намеченные диалог и мирный процесс.

Здесь есть тонкости. Как бы вожаки «карабахского клана» ни надували щеки, никакой повторной оккупации азербайджанских земель не произойдет. На дворе уже не начало девяностых, и Азербайджан уже другой. И в Баку, и тем более в Анкаре вполне в силах обеспечить свою безопасность независимо от того, насколько сильно в Ереване будут мечтать об «арцахе», «Западной Армении» или чем-то подобном. Но куда опаснее масштабная дестабилизация ситуации в Армении, которая может превратить эту страну во второй Ливан – с гражданской войной всех против всех, где за каждым из участников будет стоять свой внешний игрок. И вряд ли, по примеру Казахстана, Пашинян призовет на помощь Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ. Не говоря уже о том, что в результате подобного рода «Майданов» может сложиться ситуация, когда действенного правительства в стране просто не будет.

И на появление у границ такой «серой зоны», где при помощи гражданской войны и террора будут меряться силами внешние игроки, должны будут реагировать и Анкара, и Баку. Такой сценарий создает слишком большие риски для всех. И если ситуация дойдет до «красной черты», Азербайджан и Турция могут рассмотреть вопрос о введении на территорию Армении своего ограниченного контингента для нормализации ситуации.

И да, несмотря на все традиционные «страшилки», для рядовых граждан Армении это не худший вариант.

Нурани, обозреватель