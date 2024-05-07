Армения обсудила с НАТО делимитацию границы с Азербайджаном

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Специальный представитель генерального секретаря НАТО по Центральной Азии и Южному Кавказу Хавьер Коломина встретился с заместителем министра иностранных дел Армении Вааном Костаняном.

Официальный представитель НАТО написал об этом в своем аккаунте «X».

По его словам, встреча состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

«Были обсуждены пути укрепления двустороннего сотрудничества НАТО и Армении, а также региональная динамика в процессе нормализации после последнего соглашения по делимитации границ между Азербайджаном и Арменией», – добавил он.