Мастер-класс от Си: смог ли Блинкен запугать Китай

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Послевкусие от визита госсекретаря США в КНР осталось довольно неприятным, но вполне определенным: Вашингтон угрожает Пекину карами, при этом делая вид, что выступает за «единство Китая», а последний, с улыбкой на лице, но явными протокольными намеками и прямой речью дает понять, что не позволит Америке принудить его в пользу безусловной гегемонии США и против России. Но при этом и Поднебесная, и Соединенные Штаты обречены как-то договариваться, поскольку обе страны все еще пребывают в состоянии взаимной зависимости.

Визит Госсекретаря США в Китай перед приездом в эту страну президента Путина и в канун поездки председателя КНР Си Цзиньпина в Европу был явной ошибкой Вашингтона. Точнее, ошибочным был посыл, с которым Энтони Блинкен появился в Пекине, а также совершенно бездарная предварительная риторика США, что было понятно уже по приезде госсекретаря в Китай: его встретил «всего лишь» председатель Шанхайского партийного комитета Чэнь Цзинин, а проводил – посол США в КНР.

А приехал Блинкен с двумя главными целями: оторвать Китай от России и прекратить его быстрый промышленный рост, противоречащий интересам США. Ничего себе заявочка! Причем, Пекин был прекрасно осведомлен о ней, поскольку Вашингтон предварительно не сумел сдержать свое «биполярное расстройство», вводя новые санкции против Поднебесной и заявляя о необходимости сдерживания промышленного роста Китая (напомним заявление министра финансов США Джанет Йеллен); финансовую помощь, недавно выделенную Вашингтоном Тайваню; принуждение Китая к продаже ByteDance (материнская компания TikTok), а в с случае несогласия – полной блокировки этого ресурса в США.

Си Цзиньпин уделил Блинкену несколько минут, за которые госсекретарь успел сказать «диктатору» (так назвал недавно Байден председателя КНР), что «США не стремятся к новой холодной войне, изменению устройства Китая»; «не намерены сдерживать его развитие или противостоять ему посредством союзов», и что они не хотят вступать в конфликт с Пекином. Замечательно, если бы это было правдой, и если бы не то, что он наговорил главе китайского МИД, журналистам и по прибытии на родину – вероятно, с отчаяния.

А Си, с дружелюбной улыбкой, успел уложиться в несколько фраз: Китай и США должны быть партнерами, а не противниками; им следует искать точки соприкосновения при сохранении разногласий вместо «порочной конкуренции»; обе страны «должны быть верны своим словам»; Китай рад видеть «уверенные в своих силах и процветающие» США. Си призвал Вашингтон позитивно взглянуть на развитие Китая.

И это все! Официальная информация из Пекина не подтверждает, что Блинкен и Си коснулись российской тематики. Зато госсекретарь по полной «оттянулся» на встрече с главой МИД (она длилась пять с половиной часов), в ходе которой Ван И «китайские церемонии» игнорировал.

Блинкен: выразил серьезную озабоченность тем, что КНР поставляет компоненты, подпитывающие «жестокую агрессивную войну России против Украины»; Китай – главный поставщик в Россию станков, микроэлектроники, нитроцеллюлозы, которая используется для производства боеприпасов и ракетного топлива, других товаров двойного назначения; «если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы». Кроме того, Блинкен призвал Китай использовать свое влияние на Иран, чтобы отговорить его от эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также на КНДР – с целью создания условий для диалога с ней.

Ван И: «Требования Китая последовательны, он всегда выступает за взаимное уважение основных интересов»; «США не должны вмешиваться во внутренние дела Китая, не должны подавлять развитие Китая, им также не следует пересекать «красные линии» Пекина, касающиеся суверенитета, безопасности и интересов развития КНР»; «США с одной стороны вносят масштабный законопроект о помощи Украине, а с другой — необоснованно критикуют нормальные торгово-экономические отношения России и Китая, это очень лицемерный и безответственный подход».

И далее – от Ван И: он призвал США не посылать «неверных сигналов» тайваньским «сепаратистам» (вероятно, речь о подписанном Байденом 24 апреля законопроекте о помощи союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе на 8,12 млрд долларов); прекратить практику ограничительных мер Вашингтона в экономике, торговле, науке и технологиях, поскольку это «не честная конкуренция, а сдерживание и блокада»; прекратить раздувать «ложный нарратив» об избыточных мощностях Китая.

Улетел ли Блинкен из США ни с чем и оскорбленный в «лучших чувствах Америки», сказать сложно, но ему дали понять – комплекс гегемона, единственной сверхдержавы должен остаться в прошлом, поскольку «расклады» в мире меняются, равно как и политико-экономическая мощь США и его имидж для значительной части государств планеты и их населения, где американцы разжигают почти всегда проигрышные для себя войны, однако для других – весьма кровопролитные и разрушительные.

Словом, главного – разрыва сотрудничества с Россией – Блинкен вряд ли добился, равно как действий Пекина в промышленном производстве и торговле в ущерб себе же. А это означает – ждите, товарищи китайцы, ответных мер. Какими они могут быть, причем – подчеркнем – перед президентскими выборами в США? И каким может быть ответ Китая на них?

Скорее всего, дело до открытой конфронтации между сторонами не дойдет, хотя Китай и не принял американских ультиматумов, но США, скорее, введут санкции против ряда китайских банков – к примеру, отключат их от SWIFT; возможно, против промышленных предприятий, успешно конкурирующих с американскими производителями; повысят таможенные пошлины на алюминий и сталь из Китая – Вашингтон уже грозился это сделать; введут адресные санкции против технологических компаний, сотрудничающих с Россией. Такой будет «управа» на Китай, которую, не вдаваясь в детали, пообещал Блинкен Пекину за не ограничение связей с Москвой, которую он, вместе с Китаем, обвинил во вмешательстве в выборы президента США.

Пекин не остался в долгу: после визита Блинкена официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь обвинил Вашингтон не только в проведении «лицемерной политики», с одной стороны внося масштабный законопроект о помощи Украине, с другой — «необоснованно критикуя нормальные торгово-экономические отношения России и Китая», но также возложил на НАТО «прямую ответственность за войну в Украине». И подтвердил, что КНР не предоставляет оружие воюющим сторонам, строго контролирует товары двойного назначения, включая экспорт беспилотников. По его словам, «более 60% компонентов оружия и предметов двойного назначения, импортируемых Россией, поступают из США и стран Запада».

В общем, поднажать на Китай с позиций политической и экономической силы не удалось: Китай будет производить столько и по тем ценам, по которым он считает нужным, а американцы называют «демпинговыми». Но обычных – «не звездных» американцев – эти цены вполне устраивают. К тому же, на полноценное насыщение товарами американского рынка сейчас способен только Китай.

И что дадут драконовые меры США против Китая – основного держателя ценных бумаг США, то есть, по сути, главного кредитора этой страны, который может ввести против Вашингтона зеркальные санкции? Таким образом, экономический выстрел оказался холостым – США и КНР заинтересованы друг в друге при все том, что активно конкурируют, и прервать свои связи в одночасье, по большому счету, не готова ни одна из сторон.

Но и Россию на откуп Западу вообще, а США – в частности, Китай тоже не отдаст – в первую очередь, из соображений собственной безопасности. Тут стоит напомнить, что еще в прошлом году, и опять же не фоне «пугалок» США, находившийся в Москве Си заявил, что в мире нынче происходят изменения, подобных которым не было сотню лет, и эти изменения он предложил России продвигать совместно. В мае в Поднебесной ждут Путина, так что не исключено, что американцы озлобятся против двух своих «врагов», в которых они, кстати, весьма нуждаются по сумме причин, с удвоенной энергией.

Ну и, понятно, Китай заинтересован продвижением своего влияния в ареале интересов самой России, однако делает он это весьма осторожно. Да и российские нефть и газ как двигатель китайской индустрии; годовой торговый оборот на уровне 240 млрд долларов, хотя с Америкой – в разы больше. Однако политика и безопасность – главные приоритеты для Китая. И огромную роль играет тот факт, что столь влиятельная, на мировой арене страна, как Россия, не критикует китайское политическое устройство и голосует за инициативы Пекина в Совбезе ООН. Потерять такого ценного стратегического союзника и партнера Китай вряд ли согласится ради экономических выгод: по большей части – мифических.

И, в конце концов, свет клином на США для Пекина не сошелся – весьма красноречив тот факт, что с 5 по 10 мая Си Цзиньпин отправляется с государственными визитами в такие не совместимые, с сегодняшних позиций страны, как Франция, Сербия и Венгрия. Между тем за последние пять лет этот визит станет первым, для Си, в Европу. То есть подчеркивается важность разнородного европейского континента для Китая в контексте его внешней политики.

Если брать исключительно политический план Китай – Европа, первый заинтересован в стратегической автономии государств «европейской семьи» от США, что понятно, в том числе, на фоне российско-украинского конфликта, отражающегося на взаимоотношениях европейских стран с Китаем, который США считают едва ли не главным своим врагом. То есть происходит навязывание восприятия Поднебесной европейским странам в ключе, создающем предвзятость и враждебность в отношениях. Между тем государства Европы имеют все основания быть самостоятельными в международных отношениях, развивать торгово-экономические связи с КНР таким образом и с той интенсивностью, которые считают полезными для себя.

Думается, что большинство европейских стран уже пришло к такому пониманию, а также к пониманию того, что американское науськивание европейцев на Китай – дескать, поднажмите на него посильней, чтоб не помогал России – говорит в пользу косвенного признания Вашингтоном потери позиций гегемона, и уже стало стимулирующим фактором для углубления двустороннего сотрудничества между Пекином и Москвой.

Но кто может поднажать на Китай в ходе европейского турне Си? По большому счету – никто, но, скорее всего, США возлагают определенные надежды на Францию: идея с Германией уже провалилась. Но и с Францией будет то же: при всех промахах Макрона, не видеть роста китайской мощи он не может по определению, как и того, что тандем Москвы и Пекина основан, преимущественно, на общем интересе – изменении баланса сил в мире. И процесс этот начался не вчера, а его темпы уже стали, по западным понятиям, крайне тревожными: не попасть бы Европе в «мясорубку» по милости США.

Как видим, Блинкен напрасно хамил Китаю – он только дал возможность Си провести довольно тонкий политический мастер-класс Вашингтону, который на днях китайский председатель продемонстрирует и Европе.

Ирина Джорбенадзе