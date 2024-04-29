«Катаргейт», «Рашагейт», «Чайнагейт»: коррумпированный Европарламент расписался в своем непрофессионализме

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Заключительная пленарная сессия Европарламента в Страсбурге перед предстоящими в июне выборами в эту структуру продемонстрировала слабость как самого органа, так и Евросоюза в целом. Вот спрашивается, как за четыре дня можно было серьезно рассмотреть 89(!) законопроектов и 7 резолюций? Хотя, ежели бездумность и механическое голосование стали нормой для евродепутатов, удивляться тут не приходится.

Об одной из принятых резолюций, ангажировано направленной против Азербайджана, довольно подробно говорилось, как и об ответе МИД страны, «автоматическое принятие таких односторонних и предвзятых» документов очертившего «явным политическим заказом определенных сил в Европе, нацеленным на дальнейшее ухудшение отношений» с государством.

При подведении же в целом итогов пятилетнего цикла Европарламента его председатель Роберта Метсола произнесла, что парламентарии «сделали эту палату более открытой и независимой», добившись прочувствования гражданами «себя в безопасности». Но, спрашивается, о какой безопасности утверждается, ежели пленарная сессия прошла под знаком акцентов на коррупционные скандалы в Европарламенте и обращений внимания на зарубежное вмешательство во внутренние дела ЕС?

В частности, парламентарии напомнили о т. н. «Катаргейте», затем о «Рашагейте» (подозрение на получение от якобы связанных с Кремлем структур денежных сумм для идеологических нападок на политику Евросоюза). Ну а вишенкой на торте в этом ряду стал «Чайнагейт», а именно, шпионский скандал вокруг ультраправого депутата от «Альтернативы для Германии». Естественно, под шумок шпиономании выступившие подвергли резким нападкам представителей ультраправых европейских партий, обвиненных в отсутствии патриотизма и преследующими цели поддержки «автократических режимов».

А потому сложно согласиться с генеральным секретарем Фонда европейских прогрессивных исследований Ласло Андором, который, подводя итоги пятилетия, заявил о наличии стабильности и процветания в странах ЕС. Правда, даже он вынужден был признать факт дисбаланса внутри организации, вызванного расширением Евросоюза. Так он зафиксировал перекачивание капитала с Запада на Восток, что, по его мнению, обосновывается принятием многих решений «транснациональными компаниями или их филиалами в других местах Европы, либо мира». Параллельно чему ряд государств европейского центра и востока лишились немалой части собственной рабочей силы.

Выходом из столь негативной ситуации г-н Андор посчитал формирование «политики сплоченности». Но, спрашивается, насколько спаянность такого рода может стать реальностью одними «хотелками», пусть обрамленными директивами различного рода на сей счет?

Элементарно, во время представления в субботу польской Консервативной партией «Право и справедливость» (PiS) списка своих кандидатов в Европарламент лидеры партии открыто высказались против т. н. «евроэлиты», подчеркнув важность «защиты Европы». При этом Ярослав Качиньский подверг резкой критике пропагандируемый «зеленый курс», который способствует вырождению сельского хозяйства Польши и ведет к росту цен. Вслед за чем кандидат на пост польского комиссара ЕС Яцек Эмиль Сариуш-Вольский громогласно призвал «вернуть Брюссель, вернуть Европу» в состояние «сообщества государств и наций».

Вместе с тем, несколько обособленной в плане июньских выборов в Европарламент выглядит позиция Франции, где многие политики, включая кандидата от левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона, называют этот этап преамбулой к президентским выборам в стране 2027 г. В свою очередь, лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Джордан Барделла открыто озвучил цель завершить формат «Европа Макрона». Нельзя не обратить внимания и на следующий факт, который имел место на той же пленарной сессии. Как известно, одна из резолюций призвала лидеров ЕС и других стран не признавать легитимность президентских выборов в России. Так вот, значительная часть депутатов от ультраправых партий не сочла нужным проголосовать за эту резолюцию. А многие представители данного политического крыла не поддержали документ.

И хотя в последнем составе Европарламента ультраправых не очень много, сам факт является симптоматичным с точки зрения европейских перспектив. Так как немало аналитиков ожидают роста представительства ультраправых в Европарламенте нового, так сказать, созыва. В частности, в случае получения ими до 25% кресел, они станут третьей по значимости силой в организации, что, безусловно, изменит баланс сил в европейском парламенте в векторе Украины.

Ну и в заключении материала вновь обратим внимание на резолюцию «О недемократических президентских выборах в России и их незаконном проведении на оккупированных территориях». Наверняка, даже одно название документа свидетельствует об очередной порции двойных стандартов Европарламента в преломлении к Азербайджану.

А как по-другому оценивать тот факт, что парламентарии Европы, позиционирующие себя эдакими защитниками прав человека, на протяжении десятилетий игнорировали международное право в направлении незаконных выборов, проводившихся марионеточным сепаратистским режимом, окопавшимся в Карабахе? Ну а на этом фоне «Альтернатива для Германии» спокойно начала свою предвыборную кампанию по подготовке к июню. Как было заявлено одним первых лиц партии Тино Хрупаллой, «мы продолжим действовать с той же холодной головой», и в конце концов «добьемся одного электорального успеха за другим».

Так о какой стабильности и безопасности утверждалось на последнем пленарном заседании Европарламента?

Теймур Атаев