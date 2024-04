В Китае спустили на воду подлодку типа Hangor для ВМС Пакистана

Первая из четырех подводных лодок класса Hangor, строящихся для ВМС Пакистана на верфях китайской компании China Shipbuilding and Offshore International Company Ltd (CSOC), спущена на воду в Ухане. Об этом сообщает газета The Express Tribune.

«Новая субмарина будет играть ключевую роль в усилиях пакистанского флота по поддержанию мира и стабильности в Южной Азии», – заявил на церемонии в Ухане начальник штаба ВМС Пакистана адмирал Навид Ашраф.

Правительство Пакистана в 2015 году подписало соглашение с CSOC о строительстве восьми подводных лодок класса Hangor во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Исламабад.

Контракт стоимостью $5 млрд предусматривает строительство четырех подводных лодок в Китае и остальных в Пакистане на верфи Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd (KS&EW) в рамках программы передачи технологий. На пакистанском предприятии в стадии строительства в настоящее время находятся два подводных корабля.