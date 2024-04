Самолет президента Алиева впервые вылетел в Берлин из аэропорта Физули

Самолет президента Азербайджана Ильхама Алиева впервые осуществляет рейс в Берлин из международного аэропорта Физули.

Об этом написал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев в соцсети «Х».

«Незабываемый и исторический рейс: из Физули в Берлин! Чудеса случаются, когда ты веришь!» – написал Гаджиев.

Unforgettable and historical flight: From Fuzuli to Berlin!

Miracles happen when you believe! pic.twitter.com/NRleOkUqdR

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) April 25, 2024