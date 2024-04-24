Миротворческая операция заканчивается: что за кадром

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Территорию Азербайджана покидают последние подразделения российских миротворцев. «Это (вывод миротворцев – прим.) отвечает нынешним реалиям, которые сложились в регионе, после того как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год, – пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. – Реалии геополитические там изменились, и там не осталось больше функций для них (миротворцев – прим.)». Военные колонны россиян сопровождает азербайджанская дорожная полиция. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов дал поручение оказать техническую поддержку выводу РМК. Часть личного состава миротворцев вместе с техникой и оружием двигается в сторону границы России и Азербайджана. Часть – по Лачинской дороге в Армению, через ППП «Лачин», появившийся ровно год назад – 24 апреля 2023 года. Российская миротворческая операция в Азербайджане – это уже история, пусть даже очень недавняя. И в этой истории у многих есть свои личные воспоминания и впечатления.

В мае 2021 г. автору этих строк посчастливилось быть гостем первого послевоенного фестиваля «Харыбюльбюль» в Шуше. Аэропорт в Физули ещё не существовал – место будущей воздушной гавани можно было угадать разве что по полосатому флюгеру-«рукаву». «Дорога Победы» еще строилась — по ней могли проехать кроссоверы, но не пассажирские автобусы. И нам пришлось добираться до города Шуша по старой дороге через Гырмызы Базар, то есть через зону ответственности РМК.

Согласно договорённостям, ровно в 10:00 российские миротворцы приняли нашу колонну «под сопровождение», и мы двинулись вперёд: сначала бронеавтомобиль «Тигр» под российским триколором, затем – длинная колонна наших автобусов, и в конце – ещё один «Тигр». Вдоль дороги – оборудованные по всем правилам блокпосты миротворцев. Видели мы и символику сепаратистов, и даже служебные автомобили «полиции Карабаха». Видеть спрятанную тяжелую технику по понятным причинам не довелось. Но российские миротворцы, судя по всему, знали, что из Карабаха выведено далеко не все тяжелое вооружение и личный состав ВС Армении. И во многих, на первый взгляд, малозаметных деталях, чувствовалось: будучи профессионально подготовленными военными, миротворцы не могли не понимать, в каком рискованном положении они находятся. Потому что в чьих-то дьявольских сценариях в лучшем случае они окажутся под перекрёстным огнём. В худшем – им отведут роль образцово-показательных жертв.

К счастью для всех, эти сценарии были сорваны. Великолепно сочетая дипломатические и силовые рычаги, Азербайджан с ювелирной точностью провёл свою антитеррористическую операцию в сентябре 2023 года, разгромил армянскую вооруженную группировку, добился самороспуска незаконной хунты и полностью восстановил свою территориальную целостность. И сколько рядовых и офицеров из состава российского миротворческого контингента благодаря этой ювелирной точности сегодня благополучно возвращаются на родину, можно только догадываться.

Сухие строчки официальных заявлений: решение о выводе миротворческого контингента принято высшим руководством Азербайджана и России – лишь отчасти приоткрывают геополитические последствия прекращения миротворческой операции в Карабахе. Азербайджан вновь, в которой уже раз, опрокинул схемы и прогнозы. И блестяще решил задачу, которая оказалась непосильной для многих стран. Наша страна – единственная на Южном Кавказе, кому удалось полностью решить оставшийся с советских времён конфликт, и на чьей территории нет российского военного присутствия. И вот это обстоятельство, похоже, поставило в весьма неудобное положение слишком многих.

Армения — в состоянии глубокого нокаута. В одночасье рухнули планы «международных гарантий безопасности» для возвращения армян в Карабах. Возможно, в Ереване рассчитывали к 2025 г. подготовить почву и «запустить» в Карабах вместо российских миротворцев их конкурентов с Запада. Насколько это имело шансы на успех, вопрос открытый, но в любом случае Азербайджан сыграл на опережение. Войти в Карабах «на плечах» уходящих российских миротворцев ни у кого не получилось. И теперь уже не получится.

Более того, Москва и Баку решили вопрос миротворцев вдвоём. Мнения Еревана не спросили вообще – притом что он как бы участник Трёхстороннего заявления. Хунты в Ханкенди больше нет, армянских войск тоже, с Ереваном обсуждать больше нечего. В результате в Ереване даже не могут изобрести, что сказать «на камеру». Соблазнительно обвинить Россию в предательстве, но Ереван изображает прозападный поворот, и расписываться в том, что поддержки в вопросах безопасности ждали от Москвы, как-то неудобно. Просто обидеться, что мнение Еревана не спросили вообще? Прилюдно расписываться в столь унизительном обстоятельстве тоже не хочется. По всем статьям – обидный провал.

«В минусе» и Запад. Теперь уже не получается с прежним жаром рассуждать о том, будто бы «Армения идёт в Европу» (оставаясь членом ОДКБ и ЕАЭС, но об этом в Брюсселе и Вашингтоне на минуточку забыли), а вот Азербайджан – в союзе с Москвой. Как оказалось, Азербайджан проводит действительно независимый и весьма эффективный внешнеполитический курс. Так что политическую географию Южного Кавказа брюссельским и вашингтонским чиновникам придётся учить заново.

Политика «армяноцентричности» проваливается на глазах. Неудивительно, что в западных столицах после вывода российских миротворцев — явная растерянность. Евросоюз молчит, явно не зная, как на происходящее вообще следует реагировать. Госдепартамент США высказался, но пустил такие «пузыри в лужу», что уж точно лучше было трижды подумать и ничего не сказать.

Но главный позор Запада в другом. Азербайджан без внешней поддержки, санкций, призывов и многосторонних конференций успешно решил именно ту задачу, которую США и их союзники не смогли «продвинуть» ни в Грузии, ни в Молдове. В Тбилиси и при Шеварднадзе, и во времена Саакашвили, и теперь, после прихода к власти «Грузинской мечты», обозначали свой курс на вступление в ЕС и НАТО. Но, несмотря на все надувание щек, Запад так и не смог продвинуть вопрос восстановления территориальной целостности Грузии. Не получается даже прекратить «проволочную агрессию» — не говоря о том, чтобы «пошатнуть» военное присутствие России в Сухуми и Цхинвали.

Более того, Тбилиси ещё до августовской войны 2008 г. не получил от Запада ожидаемой поддержки в вопросе вывода российских миротворцев. Несмотря на весь проевропейский флер Майи Санду, восстановление суверенитета Молдовы над Транснистрией тоже не становится ближе, и Запад даже не пытается выдавливать оттуда российских миротворцев, притом что начало войны в Украине делает эту задачу вполне решаемой. А Азербайджан вновь создал исторический прецедент. Наша страна под руководством Ильхама Алиева решила эту задачу своими силами. Причём бескровно и без скандала. И даже не обрушив при этом отношений с Москвой.

Государственная мудрость и дальновидность выглядят именно так.

Нурани, обозреватель