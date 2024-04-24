Мэтт Зирлер: В прошлом Трамп уже имел некоторое взаимодействие с Азербайджаном

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Доктрина для вооруженных сил Армении, которую обязались подготовить США и ЕС, стала главной темой обсуждений последних дней. Напомним, что 5 апреля в Брюсселе состоялись встречи в формате Армения — ЕС — США. Были приняты решения по вопросам значительного углубления военного сотрудничества между Арменией и Соединенными Штатами. Западные партнеры обязуются помочь армянской стороне сформулировать доктрину, которая будет соответствовать новым геополитическим реалиям и интересам — очевидно, в первую очередь не Армении, а самих США. Важно отметить, что такие изменения в военной доктрине будут сопровождаться активной финансовой и технической поддержкой со стороны США, что также подтверждает стремление Запада активно участвовать в процессах, влияющих на стабильность на Южном Кавказе.

К чему приведут данные действия, и как они скажутся на азербайджано-американских двусторонних отношениях? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью Minval.az отвечает американский политолог, профессор по внешней политике в Колледже Джеймса Мэдисона Мэтт Зирлер.

– Конфликт между Баку и Ереваном разрешен; осталось решить лишь небольшое количество вопросов. Однако США настаивают на том, что угроза Армении со стороны Баку по-прежнему существует, поскольку принятая в Брюсселе доктрина говорит о повышении обороноспособности Армении. Тогда как Баку неоднократно заявлял, что не имеет территориальных претензий к Армении. Почему именно сейчас США так настойчиво нацелены на оказание помощи в вопросе вооружения Армении? Каковы цели Вашингтона?

– Цель ЕС и США – обеспечить стабильную, безопасную и процветающую Армению. Это одна и та же цель, которую они ставят перед всеми государствами. Прекращение конфликта не приводит автоматически к долгосрочному миру и процветанию. Если вы хотите безопасную Армению, то ей нужна оборонительная структура, предназначенная для защиты от всех внешних угроз. Не обязательно иметь прямую угрозу со стороны Азербайджана, чтобы предположить, что Армении нужны вооруженные силы, чтобы иметь возможность приспособиться к новой стратегической обстановке. Армения, как и Азербайджан, имеет интересы безопасности, выходящие за рамки интересов своего давнего соперника.

– Как эти действия повлияют на общую картину безопасности в регионе Южного Кавказа? Возможна ли эскалация между Азербайджаном и Арменией?

– Южный Кавказ сейчас кажется стабильным. Но многолетний конфликт между Арменией и Азербайджаном не исчезает в одночасье. Необходимо строить и развивать долгосрочный мир и улучшать отношения. Кроме того, оба государства сталкиваются с угрозами со стороны других стран за пределами Южного Кавказа, которые могут хотеть большего влияния в регионе.

– Что нужно Соединенным Штатам на Южном Кавказе? Какие цели они здесь преследуют?

-Прежде всего, США ценят стабильность в регионе. Кроме того, если Азербайджан сможет продолжать поставлять энергоресурсы в Европу, это может стать преимуществом для союзников США и подорвет влияние России. США также хотят добиться того, чтобы Турция считала регион стабильным. Наконец, важно уменьшить влияние России в регионе и предотвратить более активное вмешательство Ирана.

– Как изменятся отношения между Баку и Вашингтоном, если на выборах победит администрация Трампа?

-Трудно сейчас сказать. Предыдущая администрация Трампа была более устойчива к вмешательству во всем мире по сравнению с другими недавними администрациями. Я бы не ожидал больших перемен, но в прошлом Трамп уже имел некоторое взаимодействие с Азербайджаном.

– Существует мнение, что США пытаются не только вытеснить Россию из Армении, создав свою базу на территории Армении, но и помешать Китаю в реализации мегапроектов, охватывающий регион Южного Кавказа. Что вы думаете об этом?

– Я думаю, очевидно, что США ценят независимость всех суверенных государств региона. Это означает, что каждое государство имеет возможность делать свой собственный выбор и не находиться под контролем других. Если государства решат взаимодействовать с Россией и Китаем, это должно происходить на их собственных условиях, а не просто на основе расширения влияния более крупных держав.

– Каковы ваши прогнозы относительно развития ситуации на Южном Кавказе? Как, с вашей точки зрения, будут развиваться армяно-азербайджанские отношения? Стоит ли говорить о возможности подписания мирного соглашения на фоне интенсивных вооружений в Армении?

– Я думаю, что долгосрочные условия будут продолжать улучшаться, если и Азербайджан, и Армения будут полностью привержены этому. Это требует не только поддержки со стороны правительственных чиновников, но и поддержки общественности каждой страны. Политическая нестабильность в Армении может стать помехой, и обеим сторонам придется принять некоторые ограничения. Но если обе стороны подумают о долгосрочной перспективе, стабильность может сохраниться. Продолжающийся конфликт не отвечает ничьим интересам.

– Как вы оцениваете попытки Парижа проникнуть на Южный Кавказ? Есть ли вероятность появления французских баз в Армении?

– Франция, хотя и является важным союзником Запада, всегда придерживалась сильной независимой направленности в своей внешней политике. Таким образом, она хочет стать более сильным игроком на Южном Кавказе и постарается иметь большее влияние. Непонятно, к чему это приведет.

– Вы допускаете большую войну между Израилем и Ираном?

– Хотя это и возможно, в настоящее время это маловероятно. Израиль все еще ведет переговоры с Палестиной, а полномасштабный конфликт с Ираном будет дорогостоящим и потребует большей части финансовых и человеческих ресурсов. Ни одна из сторон этого не хочет, и другие глобальные игроки, вероятно, будут препятствовать дальнейшей эскалации.

Ясмин Мамедова