Алиев пригласил Зеленского в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского на конференцию COP29, которая пройдет в ноябре в Баку.

Об этом посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев написал в социальной сети «Х».

Мардалиев отметил, что провел встречу с первым заместителем министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве.

«Имел честь представить пригласительное письмо президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому, для участия в COP29 в Баку», – написал дипломат.

Had the honour to present the invitation letter of the President of Azerbaijan H.E. Mr. Ilham Aliyev 🇦🇿 addressed to the President of Ukraine H.E. Mr. Volodymyr Zelenskyy 🇺🇦 for COP29 in Baku at the meeting with H.E. Mr. Andrii Sybiha, First Deputy Foreign Minister of Ukraine. pic.twitter.com/UQkzp9Q7YS

