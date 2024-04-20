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Тейлор Свифт представила новый сборник

Тейлор Свифт представила новый сборник

Американская певица Тейлор Свифт выпустила свой 11 альбом The Tortured Poets Department. Об этом сообщает Rolling Stone.

В частности, 19 апреля звезда сначала представила 16 песен в альбоме The Tortured Poets Department, а позже выпустила его дополнение, в которое вошли еще 15 композиций. Над песнями для альбома она сотрудничала с американским рэпером Post Malone и инди-рок-группой Florence and the Machine.

Певица назвала свой поступок «сюрпризом» для поклонников. По словам Свифт, за последние годы она написала много песен и поэтому решила выпустить сразу 31 композицию:

«Это сюрприз в два часа ночи: «The Tortured Poets Department» – это секретный двойной альбом. За последние 2 года я написала так много поэзии и хотела поделиться ею с вами, поэтому вот вторая часть «TTPD: The Anthology». 15 дополнительных песен. И теперь история больше не моя… она вся ваша», – сказала она.

The Tortured Poets Department – первый полностью новый альбом певицы после Midnights 2022. До этого Свифт переиздавала свои старые альбомы.

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