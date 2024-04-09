Великое возвращение – начало нового пути

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Программа «Великого возвращения» на освобожденные от оккупации территории входит в число национальных приоритетов Азербайджана. В рамках этой программы успешно реализуется возвращение переселенцев в города Лачин, Физули, села Агалы, Забух и Талыш. Согласно предстоящему плану, в течение трех лет планируется вернуть в Карабах до 100 тысяч переселенцев. Реализуемые государством проекты создают благоприятные условия для возрождения Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, устойчивого расселения населения, а также превращения этих территорий в высокоразвитый регион.

До настоящего времени в Физули были построены «Дорога Победы» (Zəfər yolu) и международный аэропорт. Завершено строительство и сдана в эксплуатацию дорога Физули – Гадрут, освобожденные территории постепенно «обрастают» новыми селами. Кроме того, в городе Физули интенсивно строится новый жилой комплекс, который будет состоять из более чем десятка 5-7-этажных зданий с единой планировкой, выдержанной в одном архитектурном стиле и композиции. В строящихся домах будет 846 квартир – двух-, трех- и четырехкомнатных. Большое внимание уделяется инфраструктуре домов, озеленению территории.

Главная ценность – жители!

Президент Ильхам Алиев в своем послании, направленном участникам 27-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества, проходящего в Шуше, отметил, что инфраструктурные проекты, реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре, позволяют в этом году вернуть на исконные земли еще больше бывших вынужденных переселенцев, и среди городов, куда они будут возвращены в этом году, – Шуша, Джабраил, Кяльбаджар, Ханкенди, Ходжалы. Возвращение бывших вынужденных переселенцев в Агдам, Зангилан, Губадлы планируется в течении всего 2025 года. В 2024 году будет продолжено возвращение бывших вынужденных переселенцев в города Лачин и Физули, села Агалы, Талыш и Забух.

Отметим, что до завершения реализации «I Государственной программы Великого возвращения» в Физулинском районе должны быть построены и переданы в эксплуатацию один город и 10 сел.

В рамках проекта, реализованного Институтом развития и дипломатии при Университете ADA и Институтом экономики Министерства науки и образования при поддержке Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, был проведен социологический опрос, в результате которого выяснилось, что 95 процентов вынужденных переселенцев планируют вернуться на родные земли, освобожденные от армянской оккупации. В опросе приняли участие 170 респондентов из города Шуша, Губадлы, Агдама, Кяльбаджара, Лачина, Зангилана, Джебраила, Ходжавенда, Ходжалы и Физули.

Отметим, что на сегодняшний день в Физули переселены 2 245 человек, в Лачин – 1773 человека, в село Агалы (Зангиланский район) – 871 человек, в село Талыш (Тертерский район) вернулось 90 человек, в село Забух (Лачынский район) – 808 человек. В целом, в родные края вернулись 5 719 бывших вынужденных переселенцев.

Образование и трудоустройство – важный шаг

По словам министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиля Бабаева, большинство возвращающихся на освобожденные земли граждан не имеют специальности. На сегодня более 5 тыс. граждан Азербайджана вернулись на освобожденные земли, и примерно 2,5 тысячи человек – трудоспособные.

Для полноценной жизни недостаточно предоставления дома и определенных социальных выплат, необходимо также обеспечить занятость данных лиц, их интеграцию в экономику. В рамках программы «Великое возвращение» предусмотрена реализация различных программ занятости, и на сегодня 1500 человек обеспечены постоянной работой.

Учитывая, что в текущем году планируется возвращение на освобожденные территории порядка 20 тыс. человек, Минтруда и соцзащиты населения предстоит проделать большую работу. В связи с этим вместе с другими госорганами и подрядчиками уделяется большое внимание вопросу трудоустройства переселенцев, сказал министр. Кроме того, параллельно выделена квота по программе «Самозанятость».

Государство денег не жалеет

В целях реконструкции и восстановления городов и сел для обеспечения «Великого возвращения» на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, создания современной инфраструктуры на этих территориях в государственном бюджете 2024 года предусмотрено 4 млрд манатов. Это отражено в представленных Министерством финансов проектах государственного и сводного бюджетов Азербайджана.

Кроме того, для обеспечения социальной защиты бывших вынужденных переселенцев в госбюджете на следующий год запланированы средства в размере 355,3 миллиона манатов.

Из этих средств 317 млн манатов предусмотрены на предоставление ежемесячного пособия в размере 60 и 33 манатов лицам, имеющим статус бывших вынужденных переселенцев и приравненным к ним лицам (467,1 тыс. человек), 20,7 млн манатов — на финансирование за счет госбюджета платы за коммунальные услуги, потребляемые бывшими вынужденными переселенцами и приравненными к ним лицами. На другие расходы прогнозируются средства в размере 17,6 млн манатов.

Экология и комфорт – в приоритете

К 2050 году планируется превратить освобожденные от оккупации азербайджанские территории в пространство с «чистыми, нулевыми выбросами». Об этом в интервью изданию ТАСС заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, отметивший так же, что проведение СОР29 в Баку можно считать продолжением стратегии перехода Азербайджана к «зеленой» экономике.

По его словам, Азербайджан ставит целью сократить количество парниковых газов на 35 процентов к 2030 году по сравнению с 1990 годом. Поставлена и более амбициозная цель — достичь сокращения парниковых газов на 40 процентов к 2050 году. Примечательно, что президент Азербайджана объявил освобожденные от оккупации территории зоной «зеленой» энергии. К 2050 году планируется превратить эти территории в пространство с «чистыми, нулевыми выбросами».

Яна Мадатова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению ««Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории».