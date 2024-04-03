Как Мария Захарова рекламировала НАТО для Азербайджана

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Намеченная на 5 апреля встреча Никола Пашиняна с Энтони Блинкеном и Урсулой фон дер Ляйен продолжает оставаться одной из ведущих тем информационно политической картины Южного Кавказа.

По теме в очередной раз высказалась Смоленская площадь – устами Марии Захаровой. Комментируя намерение Армении сближаться с Евросоюзом, официальный представитель МИД РФ заявила: «Вы знаете, что меня поражает? А почему представители нынешних властей в Ереване так демпингуют? Почему они сравнивают древнейшую армянскую цивилизацию – с культурой, историей, государственностью, которая была, извините, задолго до европейской демократии, – с нынешним действительно находящимся в тупике Европейским союзом? А именно об этом они говорят, когда приводят слова о европейской демократии». И вообще, по мнению Захаровой, «Армения – это культура, это государственное устройство и это те основы государственности, которые корнями уходят в тысячелетия. Тысячелетняя у них история».

И самое главное, как убеждена официальный представитель МИДа России, заявления, что Москва и ОДКБ не помогли Армении во время обострения в регионе — ложь, а Ереван принимал решения по Карабаху под влиянием НАТО. «Я обвиняю во лжи всех, кто эту идею исповедует и распространяет. Это решение официальный Ереван принял после консультаций с Западом. Я обвиняю во лжи всех, кто исповедует и распространяет идею вины России и ОДКБ за решения, принятые Ереваном по Карабаху» — цитируют её информагентства по обе стороны условной границы Азербайджана и Армении.

Любопытно было бы поинтересоваться: где именно госпожа Захарова откопала в Армении «тысячелетнюю историю государственного устройства»? Как прекрасно знают историки, армянские государства существовали в глубокой древности очень короткий период времени, а возродилась армянская государственность уже после распада Российской Империи — на исторических азербайджанских землях, где Армении никогда не существовало. Но куда важнее другое.

Дело даже не в том, что, как показывают рассуждения госпожи Захаровой, Москва недовольна заигрываниями Пашиняна с Западом, но по-прежнему готова тиражировать и поддерживать армянские фейковые нарративы о мифической «тысячелетней государственности», притом что, во-первых, никакой «тысячелетней истории государственности» у Армении нет, а во-вторых, эти фейковые «установки» самым честным образом связаны с территориальными притязаниями к Турции и Азербайджану. Можно даже допустить, что госпожа Захарова не очень в курсе подлинной армянской истории, что она хотела пролить бальзам на уши ереванской аудитории и показать, что Россия для армянского народа – друг и покровитель, и т.д. и т.п.

Но, похоже, споуксвумен Смоленской площади не учла: то, что говорится в российском эфире для Еревана, слушают и в Баку. И для бакинской аудитории её заявления оказались нешуточной рекламой НАТО. Особенно ценной на фоне нынешних процессов на западном векторе азербайджанской политики вообще и накануне встречи 5 апреля в частности.

Но самое главное, мадам Захарова нечаянно предоставила азербайджанской аудитории изрядную информацию к размышлению уже о политике России, а не Запада.

Прежде всего, официальный представитель МИДа подтвердила: Россия помогала Армении «во время обострения в регионе». Собственно говоря, это давно был «секрет Полишинеля». В Баку прекрасно знали, откуда накануне и во время 44-дневной войны прибывали в Армению самолёты с грузом оружия и чьи миротворцы стояли на Лачинской дороге, когда в Карабах завозились мины, произведённые в Армении в 2021-м году.

Но если теперь о «помощи России Армении во время обострения в регионе» во всеуслышание заявляет официальный представитель МИДа РФ, то уже не получится списать все вышеперечисленное на «диаспора помогла» или «миротворцы недоглядели». Как следует из слов Захаровой, всё делалось официально и в рамках военного сотрудничества России и Армении. Которое, получается, все же было направлено против Азербайджана.

Тем более требуют пояснения слова госпожи Захаровой, что Пашинян признал Карабах территории Азербайджана «после консультации с НАТО», и Россия здесь ни при чём. Оставим в стороне, что в самом Североатлантическом альянсе заявляют: мы не являемся посредниками по Карабаху. Не станем уточнять, не перепутала ли госпожа Захарова НАТО и Евросоюз. Спросим о другом: а какое решение по Карабаху принял бы Ереван, если бы Никол Воваевич консультировался с Москвой? Что бы это было? Продолжение «миацума»? Признание хунты в Ханкенди «независимым государством»? Аннексия по крайней мере той части Карабаха, где находятся российские миротворцы?

Наконец, совсем недавно ту же «установку» — дескать, Пашинян признал Карабах азербайджанским под влиянием Запада, чем не на шутку удивил Путина – озвучивал Сергей Лавров. Значит, это не «язык поскользнулся» и не «неудачно выразился». Это официальная позиция МИДа России. И как эту позицию должен воспринимать теперь Азербайджан?

Конечно, сегодня, после блестящей антитеррористической операции Азербайджана 19-20 сентября 2023 года, все эти планы потеряли смысл. Но рассуждения Захаровой заставляют озвучивать другой вопрос: какова истинная позиция России в отношении территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджана?

У Москвы две позиции — одна для Еревана, а другая для Баку? И как изменится поведение России в регионе, если завтра в Армении произойдёт «антишашлычная революция» и на место Пашиняна придёт более лояльный Москве персонаж? Или же сам Пашинян прекратит обнимашки с Западом и шмыгнет обратно под российский «зонтик»?

Излишне напоминать, что государственный суверенитет, территориальная целостность и Карабах – это для Азербайджана «красная линия». На всех векторах и направлениях внешней политики. И исключений здесь не будет ни для кого. В том числе для госпожи Захаровой и тех, кого она представляет.

Нурани, обозреватель