МИД: Жертвами армянских мин стали 350 человек

После 44-дневной Отечественной войны 2020 года жертвами взрывов мин, установленных армянской стороной на территориях Азербайджана, некогда оккупированных Арменией, стали 350 человек.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети Х.

«Сегодня стали жертвами мин еще четыре человека. Отказ армянской стороны предоставить точные карты заминированных территорий препятствует возвращению вынужденных переселенцев в свои дома, а также проведению масштабных ремонтно-восстановительных работ на территориях Азербайджана, подрывает миротворческий процесс в регионе. Международное сообщество должно объединить усилия для устранения минной угрозы в Азербайджане», – заявили в МИД.

Armenian planted landmines continue threatening the lives of innocent Azerbaijani civilians.

Today, four Azerbaijani civilians became victims of another landmine explosion.

Refusal by Armenia to provide accurate maps of landmines in the liberated territories of Azerbaijan,… pic.twitter.com/SfZM2XoL7M

