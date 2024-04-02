МИД: Жертвами армянских мин стали 350 человек

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После 44-дневной Отечественной войны 2020 года жертвами взрывов мин, установленных армянской стороной на территориях Азербайджана, некогда оккупированных Арменией, стали 350 человек.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети Х.

«Сегодня стали жертвами мин еще четыре человека. Отказ армянской стороны предоставить точные карты заминированных территорий препятствует возвращению вынужденных переселенцев в свои дома, а также проведению масштабных ремонтно-восстановительных работ на территориях Азербайджана, подрывает миротворческий процесс в регионе. Международное сообщество должно объединить усилия для устранения минной угрозы в Азербайджане», – заявили в МИД.