Азербайджану стоит опасаться удара по Атомной электростанции Ирана (Бушерская АЭС). Об этом Minval заявил эксперт в области ядерных технологий, академик Национальной академии наук Азербайджана Адиль Гарибов.

Отметим, что в ночь на 13 июня боевая авиация Израиля нанесла удар по ядерным объектам Ирана. Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые запустили 330 бомб и ракет. Целями израильских ударов стали ядерные и военные объекты, в том числе центр обогащения урана в Натанзе — важнейший объект ядерной программы Ирана. По данным официального Тегерана, уровень радиации на ядерном объекте в Натанзе не возрос.

По словам азербайджанского ученого, загрязнение ураном может представлять угрозу для Азербайджана и всего региона Каспийского моря. Основной причиной является наличие там большого объема ядерных материалов, в частности отработанного и неотработанного в реакторах урана-238 и урана-235. Распространение ядерного топлива представляет большую угрозу окружающей среде.

Он отметил, что по имеющимся данным, в Иране в пяти точках расположены пункты обогащения урана. Удар, пришедший по хранилищам ядерных материалов, может спровоцировать их распространение на окружающую среду, однако загрязнение ими территории Азербайджана крайне низкое. Небольшому влиянию ядерного загрязнения может подвергнуться приграничная территория Нахчывана. Однако в целом сейчас распространение ядерных материалов на территорию Азербайджана крайне низкое.

«Противостояние Израиля и Ирана, а также супердержав, стоящих за ними, может перерасти в крупномасштабную войну. В такой войне не исключено использование ядерного оружия и актов ядерного терроризма. Естественно, в таком случае соседним с Ираном странам не удаться избежать ядерного загрязнения. Но на сегодняшнем этапе конфликта и по характеру ударов можно сказать, что Азербайджану пока не грозит утечка радиоактивных веществ. Такое загрязнение коснется внутренних территорий Ирана. Однако, если в будущем удар придется по Атомной электрической станции Ирана – это станет второй «чернобыльской» катастрофой. В этом случае ядерное загрязнение распространится на более обширные территории. Мне кажется, что Израиль никогда не пойдет на это, поскольку имеется решение ООН, запрещающее наносить удары по мирным ядерным объектам. Такого рода терроризм неприемлем. Речь идет о 30-40 тоннах ядерного топлива. Никто в здравом уме не взорвет его. В этом случае загрязнение может коснуться и самого Израиля», — сказал эксперт.

В случае подрыва атомной электростанции, в зависимости от силы и направления ветра, загрязнение может достичь территории Азербайджана, добавил эксперт. В этом случае ядерное воздействие поразит приграничные с Ираном районы и водные бассейны. Такого рода загрязнение носит цепной характер.