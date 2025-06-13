В Азербайджане ужесточаются наказания за незаконное искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона, медицинскую стерилизацию.

В предлагаемой в Уголовный кодекс поправке, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, говорится, что за искусственное оплодотворение или имплантацию эмбриона женщине без ее согласия или не достигшей совершеннолетия, медицинскую стерилизацию над ней без согласия лица, то есть лишение лица способности к деторождению, либо проведение операции по предохранению женщины от беременности, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью человека, наказываются ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.