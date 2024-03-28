В Париже сделали сенсационное признание

Как утверждают хроникеры, по поводу желающих «прослыть большими католиками, чем Папа Римский», первым едко прошелся «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Сегодня ревностный католицизм уже не в моде. Но французские политики и журналисты явно пытаются прослыть большими армянами, чем сами армяне. И в этом своем желании порой выбалтывают любопытные подробности политических «обнимашек» между Парижем и Ереваном.
Вот, к примеру, французская Le Figaro. Одна из старейших газет на берегах Сены и Луары. Интересы и «хотелки» армянских националистов здесь отстаивают ревностно – вплоть до публикации интервью с бывшим главарем свергнутой хунты в Ханкенди Самвелом Шахраманяном. А несколько дней назад — явно по присланным из Елисейского дворца «темникам» и тезисам — газета решила рассказать, что президент Франции Эммануэль Макрон – единственный из мировых лидеров, кто старательно отстаивает на мировой арене интересы «многострадального армянского народа», но вот беда – никаких практических результатов его инициативы не приносят. И даже приводит конкретные детали. Во время своего визита в столицу Латвии Макрон обрушился с критикой на Турцию, которая поддерживает Азербайджан, и раздавал обещания в стиле «мы не оставим Армению». Результат? Очень скоро начинается 44-дневная война, которую Армения проигрывает. И Франция никоим образом в события не вмешивается. Затем новая серия обещаний поддержать Армению – и антитеррористические рейды Азербайджана.
Но куда более интригующие детали касаются закулисья событий, происходивших в Париже уже после разгрома Армении в 44-дневной войне. По словам одного из армянских лоббистов Франции, «поэта и путешественника» Сильвена Тессонна, в январе 2023 года в Елисейском дворце состоялась встреча за закрытыми дверями, в которой принимали участие завзятые «друзья Армении» — Паскаль Брукнер, Оливье Вебер и даже футболист Юри Джоркаефф. «Хотелки» высказывались грандиозные — президент Франции должен был едва ли не лично сопровождать гуманитарную колонну по Лачинскому коридору, Франция должна была провести в Карабахе «военно-гражданскую операцию» и т.д. И, наконец, было высказано предложение организовать конференцию по помощи Армении. Но никакой конференции не состоялось. Как доверительно жаловались своим армянским собеседникам в Елисейском дворце, из-за возражений США. Макрон и сам признавал, что этот вопрос выходит за рамки Армении и превращается в геополитическую тему.
По сведениям Le Figaro, «армянскую обеспокоенность» пытались донести свои «хотелки» и до Папы Римского. В октябре 2022 года Макрон в ходе своего визита в Ватикан пытался обсудить «армянский вопрос» с понтификом и даже взял с собой на встречу Сильвена Тессона. Но в Ватикане армянские темы обсуждать не стали. Более того, как проговаривались участники несостоявшегося «дипломатического похода», в Ватикане попытка поднять «армянский вопрос» вызвала нескрываемое раздражение.
Но самое главное, Le Figaro нечаянно выбалтывает именно то, что Елисейский дворец более всего пытался скрыть: Эммануэль Макрон на армянском поле проиграл не Байдену и не Папе Римскому. Он проиграл и продолжает проигрывать президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Собственно говоря, откровения французской газеты по поводу закулисья встречи в Гранаде не оставляют на этот счёт сомнений: Макрон проводит с Алиевым телефонные переговоры, пытается сначала уговорить президента Азербайджана на эту встречу, потом – изобразить давление, но в результате Франции вылетает из числа посредников, Алиев встречу в Гранаде игнорирует, и самое обидное, именно Макрону приходится произносить вслух, что никаких санкций против Азербайджана в обозримом будущем не предвидится. А это уже не просто внешнеполитическая неудача.
Это крах очередного проекта, на который во Франции возлагались ой какие серьезные надежды. Армению предполагалось превратить в своего перспективного прокси, грозить от её имени и Азербайджану, и Турции, и Грузии, красиво «выбить» Россию из её главного форпоста на Кавказе… А на деле приходится сквозь зубы признавать: Франция оказалась в изоляции. И публично проиграла Азербайджану. Эммануэлю Макрону оказалось нечего противопоставить продуманной дипломатии и железной политической воле Алиева.
Более того, в ответ на «обнимашки» Парижа и Еревана Азербайджан разворачивает активность на весьма болезненном для Франции антиколониальном направлении, и это тоже вызывает в Елисейском дворце прямо-таки скрежет зубовный. Но поделать с этим во Франции тоже ничего не могут. Жёсткие меры по подавлению антиколониального движения уже не работают с прежней эффективностью. А договариваться Париж просто не умеет — ни с корсиканцами, ни с жителями Новой Каледонии, ни с фермерами, ни с «жёлтыми жилетами».
Мог ли Эммануэль Макрон добиться таких успехов на армянском поле, чтобы это перевесило все его прежние неудачи — вопрос риторический. Но теперь, как нечаянно признают французские журналисты, и среди политизированной верхушки французских армян царит уныние. Перевод всех этих жалобных стенаний с французского дипломатического на армянский политический, в общем-то, ясен: Франции всей душой за Армению, но ей мешают и союзники, и противники. И в результате все обещания Макрона остаются обещаниями, «хотелки» верхушки армянской общины Франции остаются «хотелками», в послужном списке французской дипломатии значится очередной провал. Теперь с армянским акцентом.
Увы и ах, Париж выбрал ни тех союзников и не тех противников. И переложить ответственность за свои ошибки на Байдена или Пару Римского уже не получится.
Нурани, обозреватель