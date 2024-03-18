Новые старые лица армянской политики с соответствующими хотелками

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На политическом ландшафте Армении появилась «новая» фигура. Она условно новая, потому что Вардан Осканян, экс-министр иностранных дел в правительствах Кочаряна и Саркисяна, их соратник и единомышленник по карабахскому вопросу, – не новичок в политике. Но почему-то только сейчас он решил заявить о себе публично и вернуться в политику. Причина этого неожиданного coming out, вероятно, кроется в том, что все фигуры кочаряно-саркисяновского лагеря, выступающего с реваншистскими призывами, не только серьезно дискредитированы своей связью с прошлым и порядком надоели своим однообразием, но и продемонстрировали полное отсутствие политического потенциала. Все последние призывы оппозиционных Пашиняну деятелей, призывавших к свержению его правительства, фактически провалились, их акции собирают не более нескольких сотен протестантов.

Понадобились новые лица, пусть и со старыми идеями, и выбор пал на Осканяна, верного сторонника реанимации «карабахской идеи» и пророссийской ориентации. Что же нового предлагает Осканян? Он возглавляет “Комитет по защите фундаментальных прав народа Нагорного Карабаха” и требует возвращения карабахских армян на территорию Азербайджана.

Дело в том, что никто им этого не запрещает, надо только получить гражданство АР, но Осканян требует для них особых условий и автономии в будущем. Раньше об этом даже не хотели думать, считая себя независимыми, но теперь вдруг начали. До момента обретения автономии, которая возможна в будущем (если «народ Карабаха» решит ее принять), Осканян предлагает создать “совместную администрацию на уровне Нагорный Карабах-ОБСЕ или Нагорный Карабах-ООН, которая может носить переходный, временный характер”. Вопрос о независимости уже не поднимается, но, по сути, предлагается вернуться к тому, что было до сентября 2023 года, до «армянского исхода»: армяне возвращаются в Карабах, но только вместо российских миротворцев дипломатично предлагается ввести некие структуры ОБСЕ или ООН, которые будут обеспечивать безопасность и права армян. После этого «Нагорный Карабах» будет вести переговоры с Азербайджаном о своем будущем статусе, правда, в его составе.

Вот такой план-нелепость в существующих реалиях предлагается как компромиссный вариант-условие для возвращения армян. «Условие» в условиях, когда особо никто и не настаивает на их возвращении.

Спустя более четверти века вновь реанимируется слегка подретушированная идея об армянской автономии в составе АР, за которую единомышленники и коллеги Осканяна по правительству в 1998 году свергли Тер-Петросяна. Принимая во внимание жесткую позицию Кремля о недопущении каких-либо европейских или международных структур на Южном Кавказе, о которой Осканян детально осведомлен, можно допустить с большой долей вероятности, что заявленное им предложение предполагает трансформацию «совместной администрации на уровне Нагорный Карабах-ОБСЕ или Нагорный Карабах-ООН» в «совместную администрацию на уровне Нагорный Карабах-Миротворческий контингент РФ». Несколько недель назад заместитель главы МИД РФ М.Галузин говорил о целесообразности продления срока пребывания российских миротворцев в Карабахе после 2025 года для «охраны культурных памятников» и «обеспечения безопасности армянского населения в случае его возвращения».

Первым схожее предложение очень осторожно попытался сформулировать Левон Тер-Петросян в 1997 году, будучи президентом Армении, 27 лет назад. Он предлагал компромисс: де-юре «НК» остается в составе АР, но будет обладать такими широкими правами самоуправления, что сделало бы его де-факто независимым. Районы возвращались бы АР, снялась бы блокада и вводились бы российские миротворцы. Тогда такие предложения показались абсолютно неприемлемыми для опьяненных победой карабахских лидеров, уже оказавшихся в высокой власти в Армении, и Тер-Петросян был вынужден уйти в отставку.

Неужели Осканян или те, кто его выдвигает и поддерживает, не понимают всей неуместности, даже абсурдности подобного предложения после результатов 44-дневной войны 2020 года и ограниченной военной операции ВС АР в сентябре 2023-го? Время для таких притворно-миротворческих «компромиссных» предложений давно ушло и вернуться к ним уже невозможно.

Все эти популистские вибрации направлены, прежде всего, на реанимацию «карабахского вопроса», который уже похоронен в братской могиле вместе с «Нагорно-Карабахской республикой» и идеей «миацума». Тем, кто пытается в очередной раз, теперь при помощи Вардана Осканяна, разжечь огонь противостояния надо, наконец-то, это понять. Судьба Рубена Варданяна, уже пытавшегося это сделать, должна служить примером того, чем это может снова закончиться.

Карабахские армяне могут вернуться и жить в Карабахе, получив гражданство АР. Оно предполагает для них те же права, как и для всех других граждан многонационального Азербайджана вне зависимости от их национальности. В соответствии с Конституцией АР никаких исключений из этих правил для армян не будет и быть не может.

Эльдар Гинесли