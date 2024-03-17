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Столтенберг прибыл в Азербайджан (обновлено, фото)

Столтенберг прибыл в Азербайджан (обновлено, фото)

19:54 17 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Об этом сообщает «Азертадж».

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги Азербайджана и НАТО, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Генерального секретаря Йенса Столтенберга встречали заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

***

18:27 Начался визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Азербайджан. Данную информацию приводит Альянс в соцсети X.

В рамках визита он проведет встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, главой МИД Джейхуном Байрамовым и министром обороны Закиром Гасановым.

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