Столтенберг прибыл в Азербайджан (обновлено, фото)

19:54 17 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Об этом сообщает «Азертадж».

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги Азербайджана и НАТО, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Генерального секретаря Йенса Столтенберга встречали заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

***

18:27 Начался визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Азербайджан. Данную информацию приводит Альянс в соцсети X.

В рамках визита он проведет встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, главой МИД Джейхуном Байрамовым и министром обороны Закиром Гасановым.

Secretary General @jensstoltenberg is visiting Armenia 🇦🇲 Azerbaijan 🇦🇿 and Georgia 🇬🇪, beginning in Baku.

ℹ️ Tap the image below to learn more about NATO’s relations and cooperation with Azerbaijan ↓

— NATO (@NATO) March 17, 2024