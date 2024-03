Медведев раскрыл намерения Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал подробный призыв к полной ликвидации Украины и ее присоединению к РФ в соответствии с тем, что он эвфемистически назвал «формулой мира». Его требования отражают реальные намерения Кремля в отношении украинского государства.

В частности, Москва не оставляет места для переговоров о завершении войны с иными целями, кроме как установления точных условий «полной капитуляции Киева». Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Медведев начал рассказывать о «мирном плане» с риторического лишения Украины суверенитета, называя ее «бывшей» страной и заключая ее название в кавычки. Он изложил семь пунктов своей «формулы мира», которую сардонически назвал «спокойной», «реалистичной», «гуманной» и «мягкой».

Отмечается, что эти цинические тезисы включают в себя:

– признание Украиной своего военного поражения, полную и безоговорочную капитуляция и полную «демилитаризацию» страны;

– признание всем международным сообществом «нацистского характера» Украины и «денацификацию» украинского правительства;

– заявление Организации Объединенных Наций (ООН), лишающее Украину статуса суверенного государства «согласно международному праву», а также декларацию о том, что любым государствам-правопреемникам Украины будет запрещено присоединяться к каким-либо военным союзам без согласия России;

– отставку всех украинских властей и немедленные временные парламентские выборы;

– выплату России украинских репараций;

– официальное признание временным парламентом, который будет избран после отставки нынешнего правительства Украины, того, что вся украинская территория «является частью России», а также и принятие закона о «воссоединении», в результате которого украинские территории войдут в состав РФ;

– роспуск временного парламента и признание ООН «воссоединения» Украины с Россией.

«Тон поста Медведева намеренно сардонический, а призывы, которые он делает, кажутся крайними, но каждый из семи пунктов медведевской «формулы мира» является реальным и центральным элементом идеологии Кремля, а также заявленных целей и оправданий войны. Медведев просто упростил ситуацию и синтезировал их в один жестокий пост в Telegram», – отметили в ISW.

Там подчеркнули, что первые два из семи циничных пунктов предусматривают полное военное поражение, разоружение, «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины.

Два последних «процесса» российский президент Путин назвал главными целями России в Украине, когда объявил о вторжении 24 февраля 2022 года. Другие кремлевские чиновники часто вновь подчеркивали эти цели в последующие два года войны. Поэтому призывы Медведева к отставке всех украинских властей и созданию нового временного правительства – это те же призывы к «смене режима», просто сделанные с большей конкретизацией методов. А его требование о том, чтобы любому государству-преемнику Украины было запрещено вступать в военные союзы без разрешения России, является призывом к постоянному нейтралитету Украины, что Путин и другие кремлевские чиновники повторяют регулярно.

Аналитики подчеркнули, что лидер страны-агрессора России установил принципы, которые согласовывают цели Кремля в Украине с семью пунктами Медведева, еще в эссе 2021 года «Об историческом единстве русских и украинцев». В нем он заявил, что украинцы и русские «исторически являются одним единым народом», который был «насильственно и несправедливо разлучен внешними гнусными силами».

Это эссе Путин использовал, чтобы подорвать суверенитет Украины и претензии на ее собственное политическое, социальное, историческое, языковое и культурное развитие – все эти предположения лежат в основе и призывов Медведева распустить Украину как юридическое лицо и полностью включить ее в состав РФ.

Путин и другие российские официальные лица уже давно установили информационные условия для определения Украины как «неотъемлемой и неотделимой части территории РФ» и поставили свои цели в Украине как «воссоединение» украинских территорий с их предполагаемой исторической родиной.

«Формула мира» Медведева ясно и жестоко выражает то, чего Путин и Кремль уже давно требуют в несколько более эвфемистических фразах: мир для России означает конец Украины как суверенного и независимого государства любого типа с любыми границами. Тем, кто выступает за принуждение Украины к вступлению в переговоры с Россией, следовало бы принять во внимание эту постоянно повторяемую российскую позицию», – подытожили в ISW.