Бомба под названием «Корсика»

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Франция на пороге масштабных политических событий. Президент Эммануэль Макрон обещает предоставление широкой автономии и острову Корсика. После долгих переговоров удалось согласовать текст соглашения о разграничении полномочий между центральными властями Франции и местным руководством Корсики с тем расчётом, чтобы французские законы были адаптированы «к местным условиям». То есть, по сути, широкая автономия.

Как утверждают осведомленные источники, финальную версию соглашения в ходе встречи в МВД Франции делегация Корсики во главе с руководителем корсиканского правительства Жилем Симеони и правительственные чиновники во главе с Парижем рассматривали пять часов. Уже затем, по информации российской «Независимой газеты», глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил журналистам, что с корсиканцами было заключено соглашение об «автономии внутри французской республики». Эту формулировку предполагается внести в Конституцию Франции и прописать автономный статус Корсики, исторического наследия острова и корсиканского языка.

Впрочем, предложенное соглашение ещё должны рассмотреть депутаты – и в парламенте Франции, и в местном парламенте самой Корсики. И если в Аяччо неожиданностей не ждут, то в Париже, по мнению наблюдателей, достигнутое с корсиканцами соглашение встретят «в штыки» представители правых партий, которые видят в нём разрушение основ Франции как унитарного государства. И не исключают, что с таким трудом достигнутое соглашение может быть отвергнуто законодателями.

Между тем для Макрона ситуация и впрямь незавидная. Принимать и «проталкивать» такого рода документ действительно очень рискованно. Как отмечают наблюдатели, «автономии» разного уровня официальный Париж предлагает своим «заморским территориям», то есть, по сути, колонии, и то на фоне сильнейшего движения за независимость.

Теперь же «колониальные» рецепты переносятся на территорию самой Франции. К тому же, нет гарантии, что Корсика остановится на достигнутом. Здесь не один год существует движение за независимость острова. Причём далеко не всегда оно было мирным. Фронт национального освобождения Корсики заявил о себе ещё в 1919 году! К открытому вооруженному противостоянию перешел в 1976 году. Потом как бы от вооруженной борьбы отказался. Но весной 2022 года, когда в тюрьме при весьма странных обстоятельствах погиб отбывавший пожизненный срок Иван Колонна, осуждённый за соучастие в убийстве префекта острова Клода Эриньяка в 1998 году, Корсику охватили беспорядки — настолько мощные, что официальному Парижу впервые пришлось ставить в одном предложении слова «Корсика» и «автономия». Так что для Макрона нынешние соглашения – это, если и не капитуляция, то уж точно вынужденный шаг.

Более того, среди требований корсиканцев к центральным властям Франции была не только защита местного языка и культуры. Корсиканцы требовали ввести статус «резидента острова», который бы давал право на приобретение недвижимости. Как сетовали местные жители и политики, на Корсике с ее красивыми пейзажами и морем охотно покупают дома и квартиры жители крупных городов материковой Франции. В результате цены на жилье на острове, значительно более бедном, чем «материковые» регионы, почти сравнялись с парижскими, и самим корсиканцам купить на своей родине квартиру или дом не по карману. Но есть и ещё одна причина: на Корсике явно намерены остановить экспансию «материковых» французов и сохранить большинство за корсиканцами.

И не исключено, что уже в ближайшем будущем будет поднят вопрос о расширении автономии. Со всеми вытекающими. Словом, при любом раскладе Корсика остается «тикающей бомбой», и вопрос лишь в том, насколько громко она будет «тикать». По-настоящему разрядить ситуацию правительство Макрона вряд ли сможет даже теоретически. И дело не в нюансах того, чего требуют на Корсике и что готовы им дать в Париже. Речь о том, что Франция была и остается страной-носительницей «колониального менталитета».

Прежде всего, это проявляется в таком вопросе, как умение и неумение — построить действительно многонациональное общество. Азербайджан – блестящий пример успешного решения такой задачи. В нашей стране себя во всех смыслах чувствуют как дома не только этнические азербайджанцы, но и представители религиозных и этнических меньшинств – русские, украинцы, горские и европейские евреи, лезгины, талыши… это не только формальное юридическое равенство, но и возможность развивать свою культуру, гарантии религиозных прав. Это признают и известные эксперты из «третьих стран».

А Франция? Здесь, конечно, не измеряют линейкой черепа, но на родине Liberty, Equality, Fraternity не очень-то легко чувствовать себя полноправным гражданином, не будучи этническим французом. Французская ксенофобия, возведённая в ранг государственной политики, касается не только мусульман. Французское общество не признает за своими гражданами право быть «не совсем французами». В том числе представителями местных этнических меньшинств, за которыми порой просто не признается право на самостоятельность. Об этом не очень принято говорить вслух, но во Франции Корсика – далеко не единственный «проблемный» регион.

Есть ещё Бретань — со своим языком, который в Париже считают не более чем «диалектом», со своей древней культурой. Нет, конечно, французские жандармы не будут «винтить» участниц фольклорных фестивалей традиционных головных уборов из бретонского кружева. Но о том, чтобы признать бретонцев самостоятельным народом – ни-ни-ни. «Полыхнуть» в любой момент может Страна Басков, точнее, французская её часть – департамент Атлантические Пиренеи. И это не какие-то заморские территории и даже не острова – это материковая Франция.

И ещё одно, быть может, ещё более опасное проявление «колониального менталитета» — Париж не умеет договариваться с лидерами национальных движений и «разгружать ситуацию» до того, как она достигнет опасной черты. На берегах Сены, где считают весь остальной мир не более чем «оправой Парижа», привыкли давить и «приводить к общему знаменателю». А проверять мусульманских школьников на верность «республиканским традициям» и лупить линейкой по рукам школьников в той же Бретани, если те заговорят в школе по-бретонски, а не на литературном французском — явления одного порядка. И если совсем недавно бить линейками по рукам прекратили, это ещё не значит, что в Бретани обо всем забыли.

А на этом фоне, поддержав по сути сепаратизм в Карабахе, Макрон, быть может, сам того не понимая, открыл «ящик Пандоры» в собственной стране. У Франции был шанс продемонстрировать, что агрессивный сепаратизм неприемлем в принципе, но этот шанс был бездарно упущен нынешней командой с Макроном во главе. И то, что происходит сегодня на Корсике – это только начало «неприятностей» и реализации пресловутого «закона бумеранга». Просто перед тем, как швыряться в кого-то камнями, лучше проверить, не живёшь или ты сам в стеклянном доме.

Нурани, обозреватель