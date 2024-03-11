«Мы благодарны Казахстану за постоянную поддержку». Полный текст сегодняшнего заявления Алиева

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11 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступили с заявлениями для прессы. Об этом сообщает «Азертадж».

В заявлении президента Азербайджана говорится:

Для нас большая честь принимать нашего дорогого гостя президента Казахстана с государственным визитом. Добро пожаловать, Касым-Жомарт Кемелевич!

Сегодня мы провели обстоятельные дискуссии по поводу того, что уже было сделано в деле укрепления нашего взаимодействия, а также обсудили подробно наши будущие планы. Мы придаем исключительно большое значение государственному визиту президента Казахстана, нашей братской страны, нашего стратегического партнера и союзника. Динамика наших отношений очень легко прослеживается в хронологии наших взаимных визитов. За последние полтора года я четырежды посещал Казахстан, а также за это же время третий раз президент Казахстана посещает нашу страну. И сегодня также мы в рамках обмена мнениями договорились о предстоящих визитах до конца этого года. То есть сам факт такого динамичного взаимодействия говорит сам за себя. Мы не только обсуждаем важные вопросы двустороннего взаимодействия, но также и касаемся вопросов региональной проблематики, вопросов, связанных с системой безопасности в нашем регионе.

Хотел бы в первую очередь еще раз выразить благодарность Касым-Жомарту Кемелевичу за его инициативу о строительстве в освобожденном от оккупации городе Физули Центра детского творчества имени Курмангазы. Это решение лично президента и от этого решения до реализации этого проекта прошло совсем немного времени, и завтра мы вместе открываем этот центр. Наряду с тем, что там будут проходить обучение дети бывших вынужденных переселенцев, это также будет центром нашей дружбы, нашего братства. Это братская помощь Казахстана Азербайджану, это дар Казахстана Азербайджану и поддержка в деле восстановления освобожденных территорий.

Также мы благодарны Казахстану за постоянную поддержку Азербайджана в деле восстановления своего суверенитета и территориальной целостности. Мы сегодня подробно обсуждали вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Я проинформировал моего коллегу о нынешнем этапе переговорного процесса и о перспективах выхода на подписание мирного соглашения. Азербайджан в этом заинтересован, и, по существу, именно Азербайджан был инициатором самого начала процесса переговоров по мирному договору.

Наряду с этим, также мы обсуждали и другие вопросы взаимодействия, в том числе нашу совместную деятельность в международных структурах, в первую очередь, в ООН и Организации тюркских государств. Мы едины во мнении, что необходимо и дальше укреплять взаимодействие в рамках Организации тюркских государств, поскольку это организация, объединяющая близкие, дружественные, родственные страны, а также имеющая очень большой потенциал, самое главное, потенциал роста.

Что касается двусторонней повестки дня, сегодня в рамках первого заседания Высшего межгосударственного совета были подробно обсуждены различные аспекты нашего взаимодействия. Сфера торгово-экономического взаимодействия имеет потенциал к росту. Подробно была обсуждена проблематика транзитно-транспортного сектора, и мы приняли участие в символическом приветствии контейнерного поезда, который проделал путь из Китайской Народной Республики через Казахстан в Азербайджан, что является очень одним символом того, что Транскаспийский транспортный коридор – это уже реальность, которая сама по себе будет во многом определять уровень регионального сотрудничества, потому что невозможно без хороших отношений с соседями стать транзитной страной. И в данном случае и Казахстан, и Азербайджан в этом направлении демонстрируют приверженность региональному сотрудничеству, укреплению своих отношений с соседями.

И как мы обменивались с Касым-Жомартом Кемелевичем сегодня мнениями, мы также являемся соседями. Нас разделяет только Каспий. Но сегодня это не является преградой. Наоборот, Каспий является мостом не только между нашими странами, но и между многими странами, потому что Транскаспийский транспортный маршрут сегодня раскрывает полностью свой потенциал.

Были выслушаны подробные доклады членов правительства по многим направлениям. Результаты взаимодействия и совместной деятельности, а самое главное, будущие наши планы на самом деле впечатляют.

Также подробно была проанализирована ситуация с сотрудничеством в нефтегазовой сфере, намечены новые конкретные проекты. Мы обсудили вопросы подготовки к климатической конференции COP29, и мы предложили нашим казахстанским братьям сотрудничество в рамках подготовки и проведения этой важнейшей международной конференции.

Также были обсуждены вопросы, связанные с гуманитарным сотрудничеством. Каждое направление – это огромный пласт. И уже, когда мы слушали доклады членов правительства, воочию убеждались в том, сколько уже было сделано. И в Дни культуры, и различные мероприятия, чествование выдающихся представителей наших народов. Практическая реализация проектов транспортного, энергетического сотрудничества, перспектива сотрудничества в сфере «зеленой» энергии. Мы идем параллельным курсом. И сегодня также в рамках дискуссии констатировали, что нынешняя геополитическая ситуация, которая по существу выдвинула Транскаспийский транспортный маршрут на авансцену, я бы сказал, мирового транспортно-логистического спектра, имеет прочную базу, потому что и в Казахстане, и в Азербайджане в эту сферу в предыдущие годы вкладывались большие инвестиции. Мы, несмотря на то, что обладаем большими природными ресурсами, стремились и добились того, что наша транспортная инфраструктура сегодня полностью соответствует международным стандартам. И в Казахстане, и в Азербайджане реализованы крупномасштабные транспортные проекты, будь то железные дороги, аэропорты, автотрассы, морские порты. И все это сегодня востребовано, как никогда ранее. Еще раз это убеждает нас всех в том, что все надо делать вовремя и видеть чуть-чуть дальше той обозримой перспективы, которая видна невооруженным взглядом. И только тогда можно добиваться успеха. Поэтому если бы начали сегодня инвестировать в транспортную инфраструктуру, наверное, нам понадобилось бы лет десять для того, чтобы иметь сегодня тот потенциал. Но сегодня на этом фундаменте мы планируем расширение наших транспортно-транзитных возможностей, будь то порты, железные дороги, и создание синергии, создание единого транспортного комплекса, который в том числе будет поддержан и проектами, связанными с цифровизацией. Тут тоже мы идем параллельным курсом. И в Казахстане, и в Азербайджане этой сфере уделяется очень большое внимание.

Я поздравил моего коллегу с впечатляющими достижениями Казахстана в социально-экономическом развитии, в устойчивом росте экономики, в постоянном повышении авторитета Казахстана в международных делах. Это для нас очень важно, вызывает чувство гордости за братский народ, потому что сегодня Казахстан на международной арене – страна, заслуженно пользующаяся очень большим авторитетом в результате мудрой политики, в результате правильно выбранной стратегии и четких, выверенных шагов, направленных на развитие государства, а также на взаимодействие на международной арене. Мы этому искренне радуемся. Каждый раз, посещая Казахстан, видишь преобразования. Я сказал Касым-Жомарту Кемелевичу, что создание современного, красивого мегаполиса Астана – это редкий пример в мировой истории. И то, как каждый мой приезд, – а я, как уже сказал, четыре раза был за полтора года, – я вижу развитие, это все отражает те реформы, которые президент Токаев осуществляет во благо своего народа, своего государства и на радость своим друзьям. Мы искренне стремимся наполнить еще большим содержанием наши отношения. Государственный визит – это самый высокий уровень демонстрации отношений. И мы стремились в рамках подготовки к визиту наполнить его серьезным содержанием.

Была проведена межправкомиссия накануне в Астане, были подготовлены документы – только часть документов подписана в присутствии делегаций, другие подписываются в рабочем порядке. Повестка дня на самом деле очень обширная, самое главное, нацелена на конкретный результат

Я еще раз хочу выразить благодарность президенту Казахстана за то, что он принял мое приглашение и посещает Азербайджан. Как я уже сказал, мы договорились о новых встречах в ближайшее время и до конца года с тем, чтобы постоянно поддерживать этот диалог и постоянно давать импульсы всем членам команды для того, чтобы все, что мы решили и подписали, было реализовано.